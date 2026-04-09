アルプロン、PPIHの高校生向けプロテインブランド『AIZU』を製造・販売開始

株式会社アルプロン

株式会社アルプロン（本社：東京都港区、代表取締役：坂本雅俊）は、高校生向けプロテインブランド「AIZU」商品の製造および販売元として、本商品の品質管理および安全性の確保に取り組んでおります。

株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス（以下、PPIH）は、2026年3月25日（水）に、高校生の今（健康）と未来（夢）を応援するプロテインブランド『AIZU』を立ち上げ、同日より関連商品の発売を開始いたしました。そしてこの度、4月8日（水）より、3月にプレデビューしたばかりの5人組ボーイズグループ「VIBY」（読み：バイビー）が『AIZU』ブランドアンバサダーに就任したことが発表されました。



アルプロンは、本ブランドの製造および販売を担う企業として、これまで培ってきたプロテイン製造の知見と実績を活かし、厳格な品質管理体制のもとで製品を提供しております。原料選定から製造、出荷に至るまで一貫した管理を徹底し、安心・安全な製品づくりに努めております。



また、成分に関するお問い合わせや製品に関するご質問についても、迅速かつ丁寧に対応し、お客様に安心してご利用いただける体制を整えております。



アルプロンは今後も、「この国の体力を強くする」という理念のもと、安心・安全で高品質な製品を通じて、皆さまの健康づくりに貢献してまいります。

【会社概要】

会社名：株式会社アルプロン

代表取締役社長：坂本雅俊

本店：島根県雲南市加茂町南加茂1204-1

東京本社：東京都港区浜松町1-25-13 浜松町NHビル8階

URL：https://alpron.co.jp/