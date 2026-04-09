≪ 出会えたらラッキー・バターバトラー東京駅催事限定 ≫グレーズ纏った『バタークグロフ（レモン）』を東京駅催事3か所にて限定販売。

株式会社シュクレイ

株式会社シュクレイ (代表取締役社長：阪本良一 本社：東京都港区)は、2026年4月14日(火)より『バタークグロフ（レモン）』を東京駅催事限定で販売することをお知らせいたします。

出会えたらラッキー。バターバトラー人気の『バタークグロフ』。

『バタークグロフ（レモン）』 は、 HANAGATAYA東京中央通路店にて、 4月14日(火)より先行販売し、つづいて4月27日(月) より、東京駅スクエアZERO店、東京駅改札内新幹線北乗り換え口前店にて販売を開始いたします。

生地には、ラム酒漬けのオレンジ、レーズン、チェリーなどのドライフルーツを混ぜ込んでおり、カットした断面も色鮮やかに、目でも楽しめる一品。シナモンやナツメグなどのスパイスが、より一層華やかにバターのコクを引き立てる上品な仕立てでご用意しました。表面にはグレーズを纏わせ、レモンピールが味わいと見た目に彩りを添える、バターバトラー自信作をぜひご賞味ください。

出会えたらラッキーな、一期一会のチャンスをお見逃しなく。ゴールデンウィークの帰省土産に、東京旅行の思い出に、ぜひお買い求めくださいませ。

◆商品情報

【商品名】 バタークグロフ（レモン）

【価 格】 1個 1,404円（税込）

【販売店舗】

4月14日（火）～ HANAGATAYA東京中央通路店

4月27日（月）～ 東京駅スクエアZERO店

東京駅改札内新幹線北乗り換え口前店

【箱サイズ】 縦105×横123×高さ60mm

◆バターバトラー 東京駅催事舗情報

【店舗名称】 バターバトラー HANAGATAYA東京中央通路店

【出店期間】 2026年4月1日(水)～2026年4月20日(月)

【住 所】 東京駅千代田区丸の内1-9-1 JR東京駅改札内 HANAGATAYA東京中央通路

【営業時間】 7:00～21:30

【店舗名称】 バターバトラー 東京駅スクエアZERO店

【出店期間】 2026年4月14日(火)～2026年5月6日(水)

【住 所】 東京駅千代田区丸の内1-9-1 JR東京駅 スクエアZERO

【営業時間】 8:00～22:00（最終日20:00閉店）※GW営業時間変更あり。

【店舗名称】 バターバトラー 東京駅改札内新幹線北乗り換え口前店

【出店期間】 2026年4月27日(月)～2026年5月17日(日)

【住 所】 東京駅千代田区丸の内1-9-1 JR東京駅改札内新幹線北乗り換え口前

【営業時間】 8:00～21:00（最終日20:00閉店）※GW営業時間変更あり。

◆東京スクエアZERO限定 工場直送販売イベント

バターフィナンシェ工場直送販売イベント

【販売日時】バターフィナンシェ 6個入：4月14日（火）、17日（金）、23日（木）

バターフィナンシェ 4個入：4月15日（水）、16日（木）、24日（金）

【販売方法】各日、工場より届き次第販売開始

6日間のみ・各日数量限定で、工場から『バターフィナンシェ』を直送いたします。この機会にしか味わえない特別なフィナンシェをご堪能ください。

◇バターフィナンシェ

ヨーロッパ産の発酵バターとフランス産ゲランドの塩を使ったバターフィナンシェでございます。

表はカリッと焼き上げ、中はメープルシロップを染み込ませ、しっとりと仕上げてございます。

4個入 1,080円（税込）

6個入 1,620円（税込）

8個入 2,160円（税込）

12個入 3,240円（税込）

◆バターバトラー 催事販売商品の一部ご紹介

◇バターと抹茶のフィナンシェ < 季節限定 >

フランス産生乳の発酵バター※と宇治抹茶を生地に練り込み、焼き上げたフィナンシェ。発酵バターの芳醇なコクと宇治抹茶の奥深い香りが織りなす上品な味わいをお楽しみください。

※バター中フランス製発酵バター85％使用

4個入 1,296円（税込）

◇バターケーキ <東京駅スクエアZERO限定 >

生地にはニュージーランドでつくられたグラスフェッドバター(※1)を練り込み、隠し味にバニラを加えて焼き上げた、甘く恍惚な香りのバターケーキでございます。※1：バター中ニュージーランド産70％

グラスフェッドバターとは、放牧酪農により飼育された乳牛のバターです。

牧草主体で育ち、飼料は補助的な使用にとどめています。

1個 1,566円（税込）

◇プレミアムバターガレット < 催事限定 >

紅茶葉パウダー入りのアールグレイキャラメルのフィリングを発酵バター香るガレット生地で包みました。バターとアールグレイキャラメルの華やかで香り高い、特別な味わいをご堪能くださいませ。

6個入 1,620円（税込）

※諸般の事情により予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

◆バターバトラーについて

『ご主人様。 こちらバターが主役のお菓子でございます。』

バターバトラーは、世界中の産地から選りすぐったバターでお作りした、バターが主役のスイーツでございます。いつもはコクや香りを引き出したり、サクサクの食感を演出したり、陰ながら洋菓子のおいしさを支えている脇役のバターでございますが、この度はバターを主役に据えてお作りいたしました。

当家のパティシエの自信作を、是非ご賞味くださいませ。

◆公式サイト

〈ホームページ〉 https://sucreyshopping.jp/butterbutler

〈X〉 https://x.com/butterbutlerjp

〈インスタグラム〉 https://www.instagram.com/butterbutler_official/

〈Facebook〉 https://www.facebook.com/butterbutler.jp/

◆店舗情報

・NEWoMan新宿店

所在地 ：東京都新宿区新宿4‐1-6 JR新宿駅構内 NEWoMan SHINJUKU内2F

・ルミネ新宿店

所在地 ：東京都新宿区西新宿1-1-5 ルミネ新宿店 LUMINE1 B2

・エキュートエディション渋谷店

所在地 ：東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア1F

・東京ギフトパレット店

所在地 ：東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東京駅内八重洲北口

・エキュート大宮店

所在地 ：埼玉県さいたま市大宮区錦町630 JR大宮駅中央改札内 エキュート大宮

・福岡空港国際線出発ゲート店

所在地 ：福岡県博多区大字青木739番地

福岡空港国際線旅客ターミナルビル3階 出発ゲートラウンジ内

◆会社概要

＜株式会社シュクレイ＞

設立 ：2011 年 12 月 15 日

本社所在地 ：東京都港区北青山 1-2-7

展開ブランド：東京ミルクチーズ工場、ザ・メープルマニア、築地ちとせ、コートクール、オリエンタルショコラ by コートクール、 バターバトラー、ザ・マスター by バターバトラー、GENDY、ミルフィユメゾン フランセ、フランセ、レモンショップ by フランセ、イチゴショップ by フランセ、キャラメルゴーストハウス、ザ・テイラー、ネコシェフ、ココリス、ドレ、フィオラッテ、ドローリー、ザ・ドロス、バニ、ウーフィ、ソルトラ、バニスタ、シュシュ

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

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