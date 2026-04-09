水着姿の褐色ケモ耳男子「ラオル」がフィギュアで新登場！本日 4月9日(木)よりBfullオンラインショップにて予約開始！

株式会社Ｂｆｕｌｌ

フィギュアブランド「Bfull FOTS JAPAN」では、水着の褐色ケモ耳男子 ラオル 1/6スケール塗装済み完成品フィギュアの発売を決定いたしました。本日4月9日(木)16:00より、Bfullが運営するECサイトBfullオンラインショップ（URL：https://shop.fots.jp/）にて予約受付開始。

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公式オンラインショップ：https://shop.fots.jp/?pid=191348632

Amazon商品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GWH24TQR

予約受付期間：2026年4月9日(木)16：00～2026年6月23日(火)23：59

商品説明

オリジナルフィギュア・水着の褐色ケモ耳男子「ラオル」が1/6スケールフィギュアで新登場。

褐色肌に映える金髪や、少し照れたような表情、ラッシュガードを脱ぐ仕草まで、ラオルの魅力を丁寧に立体化しました。

一見クールで強気な雰囲気を持ちながらも、ふと見せる恥ずかしそうな表情が印象的で、思わず目を引かれる仕上がりとなっています。

鋭さの中にあどけなさを感じさせる表情や、ケモ耳ならではの可愛らしさも大きな見どころです。

しなやかな上半身のラインや、褐色肌ならではの健康的な存在感も魅力のひとつ。

凛々しさと可愛らしさをあわせ持ったラオルを、ぜひお手元でお楽しみください。

※写真はイメージです。実際の製品とは多少異なる可能性があります。

※発表時現在の情報です。諸般の事情により、変更・延期・中止となる場合があります。あらかじめご了承ください。

商品情報

商品名 ：水着の褐色ケモ耳男子 ラオル 1/6スケール塗装済み完成品フィギュア

スケール ：1/6スケール 全高サイズ 約294mm

小売価格 ：\21,800(税込\23,980)

仕様 ：PMMA,PUresin製塗装済み完成品

予約開始 ：2026年4月9日(木)16：00解禁

予約締切 ：2026年6月23日(火)23：59締切

発売月 ：2026年10月末発売予定

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公式オンラインショップ：https://shop.fots.jp/?pid=191348632

Amazon商品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GWH24TQR

予約受付期間：2026年4月9日(木)16：00～2026年6月23日(火)23：59

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