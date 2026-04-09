【作って！餃子】Nintendo Switch／Steamで登場！羽根つき餃子づくりが楽しめるクッキングアクションが予約受付中！
SAT-BOX株式会社（本社：愛知県名古屋市）は、クッキングアクションゲーム『作って！餃子』を、Nintendo Switch(TM)およびSteamにて配信予定であり、現在予約受付中であることをお知らせいたします。
本作は、おいしい羽根つき餃子作りに挑戦する「作って！シリーズ」最新作です。餡を作って皮で包み、こんがり焼き上げ、最後は水溶き片栗粉でパリパリの羽根を仕上げます。
火加減の調整や調理のタイミングが重要となり、シンプルながらも奥深いゲーム体験が楽しめます。
プレイヤーは次々と来る注文に応えながら餃子を調理し、制限時間内にできるだけ多く提供することで高得点を目指します。スピードと正確さが求められるテンポの良いゲーム性が特徴です。
また、Joy-Con(TM)を持ち寄ることで最大4人までのローカルプレイに対応。ひとりでハイスコア更新に挑むスコアアタックはもちろん、対戦モードでは餃子づくりの腕前を競い合い、家族や友人とワイワイ楽しむことができます。
「作って！シリーズ」ならではの直感的な操作と、誰でもすぐに遊べるシンプルなルールで、幅広いユーザーにお楽しみいただけます。
現在、各ストアにて予約受付中です。ぜひご注目ください。
【詳細情報】
タイトル: 作って！餃子
発売日: 2026年4月16日（木）価格:700円（セール価格500円）
ジャンル: アクション/パーティ
プレイ人数: 1～4人
プレイモード: TVモード、テーブルモード、携帯モード
対応言語: 日本語, 英語
オンライン：ランキングあり
Nintendo Switch(TM)：
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000121482
Steam：
https://store.steampowered.com/app/4552230/_/
公式詳細ページ：
https://sat-box.jp/Game/gyoza_switch.html
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=037eftoje2A ]