楽天ショップ「かいものパレット」リニューアル。 直感的で楽しいショッピング体験を実現

株式会社スポルアップ

株式会社スポルアップ（本社：東京都調布市 代表：山本 慎二郎）は、楽天市場内で展開するセレクトショップ「かいものパレット https://www.rakuten.co.jp/earlygetter/(https://www.rakuten.co.jp/earlygetter/) 」を、2026年4月にリニューアルいたしました。

本リニューアルでは、楽天ユーザーが“まだ知られていない良品”と出会いやすくなるよう、ショップ全体のビジュアルおよび構成を刷新。従来の検索主体の購買体験に加え、「直感的に選べる」「見ていて楽しい」新たなショッピング体験の提供を目指しています。

■ 背景

近年、EC市場の拡大とともに、楽天市場内の商品数も増加し、ユーザーにとっては「選択肢が豊富である一方、選びづらさ」も生まれています。

特に、優れた商品であっても認知されにくく、ユーザーが出会う機会を得られていないケースも少なくありません。

こうした背景を受け、「かいものパレット」では、商品を“探す”のではなく、“出会う”ことができる購買体験の実現を目指しています。

■ リニューアルのポイント

１. ビジュアル設計の刷新

商品が持つ魅力を直感的に伝えるため、ファーストビューおよび商品一覧のデザインを全面的に見直し。視覚的に「選びたくなる」デザインへと進化させました。

２. “選びやすさ”の向上

カテゴリ構造や導線設計を整理し、ユーザーが目的の商品にスムーズにたどり着ける設計へ改善。

「迷わない」「疲れない」購買体験を実現しています。

３. セレクトショップとしての価値強化

単なる商品一覧ではなく、テーマやコンセプトごとに商品を編集。

ユーザーが“自分に合う商品”を見つけやすい構成へと進化しました。

かいものパレット TOPページ■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社スポルアップ

担当：加藤

Email：admin@spollup.jp

URL：https://spollup.jp/contact/

リアル連動施策

本リニューアルに伴い、オンラインに閉じない購買体験の一環として、リアルイベントとの連動施策も展開しています。

その一例として、東京藝大出身のクリエイターを中心に結成されたリトミック・バンド【ピコポッコ】による参加型音楽ワークショップへの協賛を実施しています。

本イベントは、東京都豊島区の いけぶくろ茜の里 にて毎月開催されており、子どもから高齢者まで幅広い世代が音楽に合わせて体を動かす体験型プログラムとして、地域コミュニティの場となっています。

ピコポッコLIVE写真よりピコポッコLIVE写真よりピコポッコLIVE写真より[動画: https://www.youtube.com/watch?v=bFV9zNX-dOQ ]

ピコポッコ「ライオンイオン」MV

■ピコポッコについて

2025年4月に東京藝大出身者を中心に結成。「リトミック・バンド」として、デジタル技術と身体性を融合させた音楽プログラムを展開。子どもから高齢者までを対象に、商業施設や福祉施設、ライブハウス等で幅広く活動中。

公式サイト：https://picopocco.com/

■ 今後の展望

今後、「かいものパレット」はさらなる商品ラインナップの拡充を進めるとともに、ユーザーにとって新たな発見のあるショップ運営を強化してまいります。

また、パートナー企業様や「ピコポッコ」様のようなクリエイター／アーティストとの連携を通じて、楽天市場内における多様な商品との出会いを創出し、より豊かな購買体験の提供を目指します。