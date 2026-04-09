クラウドに音声や映像を出さないオンプレミス型の文字起こしサーバー「もじ太」を提供開始。会議録音を社内サーバーで安全にテキスト化。「もじ太PLUS」なら翻訳にも対応。

■ 機密情報を守りながら、議事録作成の負担を解消

株式会社ロジックベース

株式会社ロジックベース（本社：新潟県十日町市、代表取締役：樋口昭夫）は、2026年4月8日、高セキュリティなオンプレミス型文字起こしサーバー「もじ太」および「もじ太PLUS」の提供を開始いたしました。

本製品は、会議の音声や映像データを外部クラウドへ送信せず、社内ネットワーク内で完結してテキスト化・翻訳が可能。情報漏洩リスクを徹底排除しながら、業務効率化を支援します。

OpenAIの音声認識モデル『Whisper』を社内サーバー上で稼働させ、GPUによる高速なローカル処理を実現。 外部へデータを送信しない完全なクローズド環境により、セキュリティ面でAI導入を断念していた現場でも、安全かつ低コストな議事録作成を可能にします。

さらに、「もじ太PLUS」は8言語への翻訳に対応し、多言語環境での会議にも柔軟に対応します。

会議音声を安全にテキスト化するオンプレミス型の文字起こしサーバー

■ 「もじ太」の主な特徴と機能

機密保持：オンプレミス型のため、音声・文字データはすべて社内に保存され、外部へ送信されません。

高精度AIモデル搭載: OpenAI Whisper large-v3による高精度なテキスト化。

高速処理: 60分のデータを約10分で処理（ハードウェア構成により変動）。

話者分離・フィラー除去: 発言者ごとの切り分けや「えーと」等の除去に対応。

字幕ビューアー：音声・映像と字幕を同期再生、ブックマーク、字幕編集、文字置き換え

さらに「もじ太PLUS」は、日本語、英語、ベトナム語、中国語、フィリピン語、ネパール語、インドネシア語、韓国語の8言語への翻訳に対応。

音声データや映像データを「もじ太」へアップロード

・音声データファイル、音声トラックの入った映像データファイルを「もじ太」へアップロードします。

・文字起こしの完了をメールで通知できます。

・文字起こしされた字幕テキストはSRT形式のテキストファイルです。

・字幕テキストは話者分離、フィラーワード除去。

字幕ビューアは字幕テキストを音声データ、映像データと同期しながら確認できます

・文字起こしされた字幕テキストを音声データ、映像データと同期しながら確認できます。

・字幕テキストにブックマークをつけることができます。

・字幕テキストを文字列検索や編集することができます。

■「もじ太PLUS」なら翻訳できます

「もじ太PLUS」は日本語、英語、ベトナム語、中国語、フィリピン語、ネパール語、インドネシア語、韓国語に翻訳できます。

日本で働く外国籍の方と会議の内容を母国語で共有することができます。

■ AI活用の「セキュリティの壁」

現在、生成AIの急速な普及により業務効率化が進む一方で、企業や自治体における厳しいセキュリティポリシーによりクラウドAIを使えない現場が多くあります。

個人情報や顧客情報、社外秘情報が含まれる音声をクラウドにアップロードすることへの不安や、データの所在国が不明確であるといった課題が、最新技術の導入を阻んできました 。

本製品は、こうした「セキュリティの壁」を物理的に解消するために開発されました 。

■ハードウェア仕様

■ソフトウェア仕様

■対応音声形式

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/116719/table/4_1_a9b03ea198f4c1714ddf828d3d46fa66.jpg?v=202604101251 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/116719/table/4_2_ae7fba39627351dc8cb0f835ca4f5ab6.jpg?v=202604101251 ][表3: https://prtimes.jp/data/corp/116719/table/4_3_c4bf02707e5fee22142120ed137b84cb.jpg?v=202604101251 ]

■価格

お問い合わせください。

■会社概要

社名：株式会社ロジックベース

所在地：新潟県十日町市

代表者：樋口昭夫

URL：https://logicbase.jp

本件に関するお問い合わせ先：support＠logicbase.jp