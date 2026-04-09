YOSHIDA & Co. 90th Anniversary Project Final Collection「TANKER COYOTE」を発売します。

株式会社 吉田

吉田カバンは、1935年の創業から昨年で90年を迎え、周年を記念したスペシャルな限定アイテムの数々を発表してきました。

今回、90th Anniversary Projectのファイナルコレクションを飾る「TANKER COYOTE」を、伊勢丹新宿店メンズ館で開催する「TANKER LIMITED STORE」をはじめ、厳選された国内外の店舗にて発売いたします。

発売日：2026年4月15日（水）

限定カラー「COYOTE」

世界初の量産化に成功した100％植物由来のナイロンと、「ALL NEW TANKER ― 何も変わらず、何もかもが変わる ―」のコンセプトのもと生まれ変わったタンカーシリーズ。

今回、「90th Anniversary Project」に採用したカラーは、落ち着きのある色味にタンカーの持つ美しいナイロンの光沢が一体となった「COYOTE（コヨーテ）」です。

昨年、第1弾が登場した「TANKER COYOTE」。待望の第2弾が、全5型で登場します。

今回も、バッグにシリアルナンバーのタグが付き全てが世界にひとつしかない特別なアイテムとなりました。

TANKERの長い歴史の中で、シリアルナンバーが刻まれるのはTANKER COYOTEが初めてです。

内装には吉田カバンオリジナルの「トラベリングマップ」を取り入れ、アニバーサリーイヤーにふさわしい遊び心とピースフルなメッセージを表現しています。

（※マップの柄配置はランダムです。）

表生地からパーツ、ブランドレーベルまで全てワントーンで統一した、TANKER COYOTEだけの特別仕様です。

今回は、「Dover Street Market（LONDON・NEW YORK・LOS ANGELES）」と「st company kiryu（群馬）」、「Carnation（富山）」、「ARTWORK（熊本）」の選び抜かれたセレクトショップも販路に加わりました。

PORTER STOREとはひと味違う空間で、TANKER COYOTEとの出会いをお楽しみください。

TANKER 全120アイテムが揃うLIMITED STOREも期間限定でオープン

TANKER COYOTE発売日の2026年4月15日（水）には、伊勢丹新宿店 メンズ館 1F ザ・ステージにて、TANKERシリーズのフルラインナップが一堂に会する「TANKER LIMITED STORE」が期間限定でオープンします。

定番の全3色40型とTANKER COYOTEが揃う圧巻のLIMITED STOREです。

100％植物から生まれた次世代ナイロンをまとった全120アイテムが揃う特別な空間を、ぜひお楽しみください。

正面ウィンドウから続く、迫力のある店舗の装飾も見どころのひとつです。

みなさまには、周年イベントやアイテムをお楽しみいただき誠にありがとうございました。

今後とも、吉田カバンならびにPORTER・POTR・LUGGAGE LABELブランドをご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

TACTICAL PACK \143,000- (tax included)RECON BAG \110,000- (tax included)COMMUNICATOR BAG \99,000- (tax included)TOOL BAG \74,800- (tax included)BOWLING BAG \66,000- (tax included)

TANKER LIMITED STORE詳細

開催店舗：伊勢丹新宿店メンズ館1F ザ・ステージ

期 間：2026年4月15日（水）～4月28日（火）

住 所：東京都新宿区新宿３-14-1

営業時間：10:00～20:00 (営業時間は変更する場合がございます）

TANKER COYOTE詳細

発売日： 2026年4月15日（水）

＜販売店舗＞

・「TANKER LIMITED STORE @伊勢丹新宿店メンズ館 1F ザ・ステージ」（2026/4/15~4/28）

・PORTER flagship store（表参道・東京・大阪）

・PORTER EXCHANGE（渋谷・大阪・京都）

・PORTER（銀座・新宿・神戸）

・PORTER STAND（仙台）

・POTR（札幌・名古屋）

・KURA CHIKA by PORTER（福岡）

・PORTER SEOUL（全店）

・KURA CHIKA by PORTER HONG KONG（全店）

・KURA CHIKA by PORTER TAIWAN（全店）

・PORTER BANGKOK

・Dover Street Market（LONDON・NEW YORK・LOS ANGELES）

・三越伊勢丹オンラインストア

・吉田カバンオフィシャルオンラインストア

※三越伊勢丹オンラインストア、吉田カバンオフィシャルオンラインストアではPM4:00頃から発売します。

・st company kiryu

・Carnation

・ARTWORK KUMAMOTO

※st company kiryu、Carnation、ARTWORK KUMAMOTOでは、4月18日（土）より発売いたします。

※店舗での詳細な販売方法は、各PORTER STOREのInstagramアカウントで発信予定です。

※完全数量限定のため在庫がなくなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

※一部海外店舗では発売日が異なります。

TANKER COYOTEはこちら(https://www.yoshidakaban.com/product/series/622008.html)

TANKERはこちら(https://www.yoshidakaban.com/special/tanker/index.html)

「TANKER LIMITED STORE @伊勢丹新宿店メンズ館 1F ザ・ステージ」(https://www.imn.jp/post/108057208482)

問い合わせ先

PORTER SHINJUKU

TEL：03-3352-1111（代表）