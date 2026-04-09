【3周年記念】be my flora kitchenが「ハズレなし福引キャンペーン」を開催！人気の10年熟成酵素をはじめ豪華賞品が当たるチャンス！

株式会社RESALON

小麦粉・化学調味料・保存料・着色料・香料を含まない食事が楽しめるレストラン、be my flora kitchen（東京都渋谷区／代表取締役 笠間ちひろ）は、2026年4月12日(日)を持ちまして、3周年を迎えます。

オープン以来、「be my flora kitchen」のコンセプトである「こんなにおいしいのに、体にいい」を大切に、体に優しく美味しい食事を提供し続け、多くのお客様に支えられてまいりました。

日頃よりご愛顧をいただいております皆様に感謝の気持ちを込めて、4月12日（日）～4月26日（日）の期間中、「be my flora kitchen 3周年記念キャンペーン」を実施いたします。

◼︎3周年記念ハズレなし福引キャンペーンについて

「be my flora kitchen」のオープン3周年を記念し、4月12日（日）より15日間、豪華景品が当たる「ハズレなし福引キャンペーン」を開催！

1会計3,300円（税込）以上の利用と、「be my flora kitchen」の公式Instagramアカウントのフォローでご参加いただけます。

「be my flora」ブランドの人気商品である「be my flora10年熟成酵素+」や、姉妹ブランド「RESALON」のホームケアライン「RE HOME CARE」のスキンケアやスカルプケア商品、be my flora kitchenで当日から使えるドリンクチケットなどbe my floraやRESALONのこだわりが詰まったアイテムを景品としてご用意いたしました。日頃の感謝を込めた特別な2週間、ぜひこの機会に当店自慢の食事をお楽しみください。

＜参加資格＞

1回のお会計につき3,300円（税込）以上で、1回抽選にご参加いただけます。

※Instagramにて、be my flora kitchenアカウントのフォローをお願いいたします。

＜実施期間＞

2026年4月12日(日)～2026年4月26日(日)

＜景品一覧＞

大当たり A賞 be my flora 10年熟成酵素+ (60包入り)

B賞 ハスカップ入り be my flora10年熟成酵素+

C賞 RE HOME RVCローションセラム&生炭酸ブーストパウダー

D賞 RE HOME スカルプクレンジング

E賞 RE HOME デイリセットクレンジングジェル

F賞 be my flora ケールハニーレモン

G賞 be my flora kitchen ドリンクチケット（当日からお使いいただけます）

＜注意事項＞

※一人1会計1回までとさせていただきます。

※当選した賞品は、その場でお受け取りください。

※他の商品との交換、不良品以外の返品・交換はできません。

※より多くのお客様に本キャンペーンをお楽しみいただくため、期間中、抽選へのご参加はお一人様1回までとさせていただきます。

是非、この機会にbe my flora kitchenでのお食事をお楽しみください。

今後とも変わらぬご愛顧を賜りますことお願い申し上げます。

【be my flora kitchenについて】

住所：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前3-1-14 AK神宮前1F

営業時間：11:00～19:00（18:00 L.O）不定休 ※店休日はInstagramをご確認ください

電話番号：03-6438-9490

アクセス：表参道駅A2出口より徒歩7分・外苑前駅2a出口より徒歩7分

URL：https://bemyflora.com/kitchen/

Instagram：https://www.instagram.com/bemyflora_kitchen/