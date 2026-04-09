【導入事例】和心システム株式会社が資料作成代行「VIRTUAL PLANNER」を導入。初めてのホワイトペーパー制作で製品の魅力を可視化し、顧客対応の効率化を実現

株式会社ストリームライン

株式会社ストリームライン（本社：東京都品川区、代表取締役：梶山 洋二）は、和心システム株式会社に、資料作成代行サービス「VIRTUAL PLANNER（バーチャルプランナー）」を導入いただきました。本導入により、ホワイトペーパー制作をプロの構成・デザインで全面的にサポート。製品の特長が分かりやすくなったことでお客様からの細かい質問が減り、顧客対応の効率化と製品訴求力の向上を実現しました。

導入の背景と課題

和心システム株式会社では、パンフレット形式の製品紹介資料を使用していましたが、内容や形式が古くなっており、製品の魅力を効果的に伝えるための抜本的な見直しが必要でした。

解決策としてホワイトペーパーの新規作成を検討したものの、社内には制作のノウハウがありませんでした。

そこで、サービス概要や制作事例が分かりやすかったストリームラインに制作をご依頼いただきました。

導入後の効果

資料デザイン（Before)

資料デザイン（After)

- 製品の特長が明確になり、顧客からの質問が減少製品の魅力が直感的に伝わるようになり、商談後にお客様から細かい質問をいただくことが少なくなりました。- 少ない手間で訴求力の高い資料が完成打合せ回数や参考資料が限られている中でも、的確なヒアリングと情報整理により、内容の濃いホワイトペーパーが完成しました。- ターゲットにマッチした親しみやすいデザイン実際の営業フローに基づき、現場のお客様が抵抗感なく手に取れるよう、優しく分かりやすいイラストを採用した誠実なデザインに仕上がりました。

▼初めてのホワイトペーパー制作の裏側や、より詳細な制作スライドはこちら

公式サイトでは、インタビュー全文に加え、実際に作成した資料のデザインを多数公開しています。

URL： https://www.virtual-planner.com/case/19603/

インタビュー全文と制作スライドを見る :https://www.virtual-planner.com/case/19603/

資料作成代行「VIRTUAL PLANNER」への評価

初めてのホワイトペーパー制作において、少ない負担で質の高いアウトプットを提供する姿勢に高い評価をいただきました。

- 限られた打合せや参考資料から濃い内容を作り上げる、的確な情報整理力- 製品のメリットを直感的に伝える、ターゲットにマッチしたデザイン対応力

【ご担当者様のコメント】

打合せ回数や参考資料の提示が少ない中で、濃い内容の資料になり感心しました。デザイン面についても、ターゲットにマッチした分かりやすく誠実なデザインに仕上げていただきました。

引用：和心システム株式会社様 導入インタビュー(https://www.virtual-planner.com/case/19603/)

資料作成代行サービス「VIRTUAL PLANNER」について

VIRTUAL PLANNER（バーチャルプランナー）は、営業資料や提案書など、あらゆるビジネス資料に対応したパワーポイント専門の資料作成代行サービスです。プロフェッショナル集団が企画構成からデザインまでワンストップで担い、企業やブランドの魅力を最大限に表現した資料を完全オーダーメイドで提供します。

資料作成に関するご相談は、下記サイトよりお気軽にお問い合わせください。

サービスサイト：https://www.virtual-planner.com/

株式会社ストリームラインについて

株式会社ストリームラインは「コミュニケーションの合理化で、ビジネスを進化させる」という理念を掲げ、2016年に資料作成代行サービス「バーチャルプランナー」、2021年にはIR資料に特化した作成支援サービス「LEAD」の提供をそれぞれスタートしました。

創業からパワーポイント資料の作成サービスに特化し、10年間で累計支援社数1,100社を突破。さまざまな業界からご依頼をいただいており、上場企業様との取引数も既に250社を超えています。

磨き上げてきた専門性をもとに、これからも確かな信頼と多数の実績があるサービスをご提供いたします。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/17788/table/82_1_793fc0fd04e8ff7a2744eec3b7e9caf2.jpg?v=202604090451 ]