筆記具ブランド＜KOKUYO WP＞より思考や文字の揺らぎを自然の営みに例えた限定色を発売

コクヨ株式会社

コクヨ株式会社（本社：大阪市／社長：黒田 英邦）は、「書く」行為をより豊かで心地よい体験にするこだわりの筆記具ブランド＜KOKUYO WP＞（コクヨダブルピー）より、2026年の限定色「＜KOKUYO WP＞Limited Color 2026」と一部店舗限定色「＜KOKUYO WP＞Store Exclusive」の2種4品番を4月17日（金）から発売します。

＜KOKUYO WP＞限定色イメージ

＜KOKUYO WP＞は2023年に販売を開始したコクヨの筆記具です。「書く」ことがより豊かな体験となるようこだわった、軽やかな書き心地と筆記線に表れる豊かな表現力が特長のペンです。

「＜KOKUYO WP＞Limited Color 2026」は、DAWN‘S STILLNESS（ドーンズスティルネス）とROSE BUD（ローズバッド）の2色で、書くという行為が白紙から始まるように、思考やアイデアが静寂の中で密やかに動き出す様子を色で表現しました。

「＜KOKUYO WP＞Store Exclusive」は、NIGHTFALL（ナイトフォール）とGREENERY（グリーナリー）の2色で、思考が内面へ沈み込む瞬間と発想が勢いよく広がる瞬間という異なる2つのプロセスをグラデーションで表現しています。「＜KOKUYO WP＞Store Exclusive」の販売は一部の店舗に限って行います。

なお、KOKUYO WPには微細なスリットを施した樹脂製チップで軽やかに描ける「ファインライター」と、低粘度インクによる滑らかな筆記感の「ローラーボール」、2種類のリフィルがあります。今回発売する4品番はすべて「ファインライター」がセットされており、インクカラーは「ブルーブラック」です。

また、4月17日（金）の一般発売に先立ち、羽田にあるコクヨの直営店「KOKUYODOORS」で4月10日（金）から2種4品番を先行発売いたします。

発売予定： KOKUYODOORS先行発売/2026年4月10日(金)

一般発売/2026年4月17日(金)

メーカー希望小売価格（消費税抜）：

・「＜KOKUYO WP＞Limited Color 2026」 7,000円

・「＜KOKUYO WP＞Store Exclusive 」 9,000円

商品HP：https://kokuyo.jp/pr/wp/limited-color-2026/

※取り扱い店舗はこちらをご確認ください。店頭展開の状況は店舗により異なります。

KOKUYO WP取扱店舗：https://kokuyo.jp/pr/wp/storelist/

Store Exclusive取り扱い店舗：https://kokuyo.jp/pr/wp/storeexclusive/storelist/

【先行販売店舗】

ショップ名：「KOKUYODOORS」（「羽田空港第3ターミナル」駅直結 羽田エアポートガーデン 2F）

所在地：東京都大田区羽田空港二丁目7番1号 羽田エアポートガーデン 2F

1．「＜KOKUYO WP＞Limited Color 2026」について

アルマイト加工を施したマットな質感が特長の2色をラインアップしています。

(1) DAWN’S STILLNESS（ドーンズスティルネス）

深い思考に光が差し、着想が広がってゆくさまを「夜明け」に見立てました。生まれてきた新しい気付きは、穏やかに広がっていきます。

「＜KOKUYO WP＞Limited Color 2026」 DAWN’S STILLNESS(2) ROSE BUD（ローズバッド）

思考やアイデアが静かに動き出す瞬間を「薔薇の蕾」で表現しています。小さい、されど確かなアイデアが書き手の内側でほどけてゆきます。

2. 「＜KOKUYO WP＞Store Exclusive」について

「＜KOKUYO WP＞Limited Color 2026」 ROSE BUD

キャップの先からボディにかけてのグラデーションが特長の2色をラインアップしています。販売は一部店舗に限って行われる予定です。

(1) NIGHTFALL（ナイトフォール）

広がっていた思考が、アイデアが深まり、内面へと溶けていくさまを「宵闇」で表現しました。静けさがあなたを深い思索にいざなうようです。

「＜KOKUYO WP＞Store Exclusive」 NIGHTFALL(2) GREENERY（グリーナリー）

思考が次々と芽吹き、瑠々しく色づいていくさまを「若葉の芽吹き」で表現しました。新たなアイデアが伸び伸びと大きく育っていきます。

「＜KOKUYO WP＞Store Exclusive」 GREENERY

※本記載の情報は発表日現在の情報です。予告なく変更する可能性がございます。あらかじめご了承ください。

【お問い合わせ先】コクヨお客様相談室

https://www.kokuyo.co.jp/support/