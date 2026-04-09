ベストセラーボディ洗浄料が25年の時を経てバージョンアップ「ハイドレイティング シャワーオイル」新発売

株式会社 SABON Japan

ナチュラルコスメブランドSABON（サボン）は、2026年4月23日（木）「ハイドレイティング シャワーオイル」を新発売いたします。使用直後から認められる保湿効果と、使えば使うほどに潤いがアップする新世代のボディ洗浄料です。

SABON「ハイドレイティング シャワーオイル デリケート・ジャスミン」

“洗う革命”シャワーオイルが進化

心身をいやす「泡潤リチュアル」が始まります

25年前、シャワーオイルの誕生は“洗う革命”と言われました。

ミルクでもジェルでもない、オイルで洗う、それどころか美容液オイルで洗う発明は、入浴をボディケアへと進化させるもの。

発売以来のロングセラーは今回、成功の鍵となった黄金比はそのままに、“伝説の花”ヤグルマギク花水の高配合に成功。

マリー・アントワネットも虜にした美肌改善効果は、“オイルで洗う魔法”のチカラをさらに研ぎ済ませ、目を見張る仕上がりをもたらします。

まず香りを嗅ぎつつ肌に馴染ませて、心臓に向けて軽やかにマッサージ。

次に泡立てた泡の華やぐ香りを味わいつつ肌に広げて纏い、そのままバスタブに体を沈めて……。

その一瞬一瞬が、まるで浮遊しているような夢心地へ惹き入れます。

知らず知らず深い呼吸と休息に導かれる時間は、泡でほどいて潤いで満たす「泡潤リチュアル」。

まるで生まれ変わるような感覚を一日一日積み重ねて、いのちのリフレッシュを始めてください。

新ハイドレイティングシャワーオイルの秘密

サファイアブルーのハーバルウォーターヤグルマギク

ヤグルマギク

SABONが着目したのは、古代から知られる野生の花、ヤグルマギク。

フラボノイドやアントシアニンが豊富に含まれ、肌荒れを防ぎ、民間療法として傷の手当てに使用されていました。

美肌と密接な関わりがあり、日々のストレスへの反応をサポートし、洗顔後には落ち着きとバランスを取り戻します。

フランスで持続可能な方法で調達されたSABONのヤグルマギクは農薬を使わずに有機農法で栽培され、花を丁寧に手摘することで、品質を保っています。

そのヤグルマギクの花を水蒸気蒸留し、有効成分を優しく抽出しました。

この貴重なヤグルマギクには、ナトリウム、カルシウム、マグネシウムなどの天然ミネラルが凝縮されています。

日々のダメージを受けた肌をいたわるのにふさわしい効果を発揮するフォーミュラへと進化しました。

ご使用いただいたお客様の満足度*1

「ハイドレイティング シャワーオイル」を実際にお試しいただいたお客様からは下記のような評価をいただいています。

製品詳細

SABON「ハイドレイティング シャワーオイル」

製品 ハイドレイティング シャワーオイル

容量/価格 500mL 5,280円（税込）/300mL 3,740円（税込）

香り 全6種（デリケート・ジャスミン、グリーン・ローズ、パチュリ・ラベンダー・バニラ、ホワイトティー、ローズティー、TOKYO*1 ）

・肌を潤しながら汗や汚れを落とし、しっとりとした透明肌に洗い上げます。

・世界中のハーブから選び抜いて新たに配合したサファイヤブルーのハーバルウォーターヤグルマギク花水*2 が肌の炎症を防ぎ、明るく透明感あふれる肌に導きます。

・４種のボタニカルオイル（コムギ、アボカド、オリーブ、ホホバ） *3 が肌のバリア機能を守り、潤いを閉じ込めます。

・強化された保湿フォーミュラで使用直後、最大2倍（＋107％）保湿力アップと7日間の継続的な使用によって、最大＋58％の保湿向上が認められています*4 。

・とろりとした濃密オイルのようなジェルが、水に触れるとすばやくふわふわの泡に変化し、心地よさと時短のボディ洗浄を叶えます。

・肌本来のpHバランスにやさしく寄り添う弱酸性(pH 4.7 - 5.1)。

・ヴィーガン処方*5 。

・花々や果実の６種の香りのラインナップ。

・使用後もフラワーベース等として楽しめる美しいガラスジャーまたは、持ち運びに便利なペットボトル入り。

*1 TOKYO 500mLのみ発売日未定 *2 保湿 *3 コムギ胚芽油、アボカド油、オリーブ果実油、ホホバ種子油（全て保湿） *4 13名の女性ボランティアを対象に、通常使用の5分、3日、7日後に肌の水分量を機器測定した臨床試験を実施 *5 動物性原料を含まない

How To Use

SABON「ハイドレイティング シャワーオイル」

濡らした肌に適量をのばし、やさしくマッサージしてから洗い流してください。通常のボディソープでは体験できない、上質な香りとともにオイルを含んだジェルと泡の、2種類のテクスチャーを感じられる体験をご提案します。

SABON「ハイドレイティング シャワーオイル デリケート・ジャスミン」

STEP 1

美容液オイルでなでる

身体の中心に向かって、なでるようにしてやさしくなじませる。

推奨使用量：

上半身２プッシュ（片腕１プッシュ：指先から肩に向かって）

下半身２プッシュ（片脚１プッシュ：つま先からふくらはぎに向かって）

STEP 2

泡を纏う

泡立てたものを手のひらにとり、香りを３秒吸い込んでゆったりと楽みながら、泡でくるくるなでるようにして毛穴汚れをとり、潤いを与える。

STEP 3 泡をまとったまま、バスタブのお湯に入る

雲に浮いているような夢心地に包まれる緊張を溶かし、純粋な静けさのひとときを誘います。

▼Hou To Use 動画はこちら

https://youtu.be/FbxVbGizIio

香りラインナップ

SABON「ハイドレイティング シャワーオイル デリケート・ジャスミン」デリケート・ジャスミン

上品で清々しい、凛としたフレッシュフローラル。ジャスミンにイランイランやスズランをブレンドし、真夏の夜の月明かりの下の透き通る空気を感じさせます。

TOP：ベルガモット

MIDDLE：イランイラン、ジャスミン、ローズ、スズラン

BASE：バニラ、ムスク

パチュリ・ラベンダー・バニラ

神秘的なパチュリ、フレッシュなラベンダー、甘いバニラを組み合わせた柔らかなオリエンタルノート。クラシックな世界へと誘いながら、あなたのエキゾティックな魅力を引き出します。

TOP：ラベンダー

MIDDLE：アンバー、パチュリ、ラベンダーブロッサム

BASE：バニラ、ラブダナム

SABON「ハイドレイティング シャワーオイル パチュリ・ラベンダー・バニラ」SABON「ハイドレイティング シャワーオイル グリーン・ローズ」グリーン・ローズ

新鮮なグリーンローズが放つ、透明感あふれる聡明な香り。春先に田舎道を駆け抜けるような、豊かな緑と自然を感じさせます。みずみずしい花々に満たされる夢のようなひとときを演出します。

TOP：レモン、ベルガモット、シトラスゼスト

MIDDLE：ティー、ローズ、ジンジャー

BASE：ホワイトムスク、ホワイトフラワー、ドライウッド

ローズティー

バラの紅茶から立ち上がる、柔らかく包み込むようなフルーティーローズの香り。淡くピンクがかった紅茶から立ち上る湯気から漂う、ローズの花びらがこぼれ出すような、ほんのり甘く芳醇な香りが心の隅々まで温かく満たしてくれます。

TOP：ザクロ、ラズベリー、ブラックカラント、オレンジ

MIDDLE：イリス、ローズドメ、スミレ

BASE：バニラ、シダーウッド、ムスク

SABON「ハイドレイティング シャワーオイル ローズティー」SABON「ハイドレイティング シャワーオイル ホワイトティー」ホワイトティー

麗らかな陽だまりのように、心を軽やかに解き放つシトラスノート。澄み渡る空の下、陽の光に佇むような心地よさに包まれます。

TOP：フィグ、レモン、ジャスミン

MIDDLE：ナツメグ、カルダモン、ホワイトティー

BASE：スミレ、シダーウッド、タイム

TOKYO<日本限定>

きらめくレモンと爽やかなグリーンから始まり、ジャスミンの透明感と夢見るオレンジブロッサムが希望に満ちた未来を予感させます。ヘリオトロープが柔らかな甘さで包み込み、心の憂いを流す明るさを放ちます。

TOP：レモン、グリーンノート

MIDDLE：ジャスミン、オレンジブロッサム

BASE：グアヤックウッド、ムスク、アンバー、ヘリオトロープ

Special Kit

SABON「ハイドレイティング シャワーオイル TOKYO」SABON「スイートバスタイム キット」6,050円（税込）

製品 スイートバスタイム キット

価格 6,050円（税込）

内容 ハイドレイティング シャワーオイル 300mL、ボディスクラブ 60g、バスボール、ギフトボックス

香り 全4種

デリケート・ジャスミン、グリーン・ローズ、パチュリ・ラベンダー・バニラ、ホワイトティー

SABON「スイートボディ キット」7,150円（税込）

製品 スイートボディ キット

価格 7,150円（税込）

内容 ハイドレイティング シャワーオイル 100mL、ボディスクラブ 320g、ハンドクリーム 30mL、ギフトボックス

香り 全4種

デリケート・ジャスミン、グリーン・ローズ、パチュリ・ラベンダー・バニラ、ホワイトティー

SABON「新ウェルカムキット 26」3,850円（税込）

製品 新ウェルカムキット 26

価格 3,850円（税込）

内容 ハイドレイティング シャワーオイル 100mL、ボディスクラブ 60g、シルキーボディミルク 50mL

香り 全3種

デリケート・ジャスミン、グリーン・ローズ、パチュリ・ラベンダー・バニラ

SABON「シャワーギフト トリニティ」3,960円（税込）

製品 シャワーギフト トリニティ

価格 3,960円（税込）

内容 ハイドレイティング シャワーオイル 100mL(3種の香り：デリケート・ジャスミン、グリーン・ローズ、パチュリ・ラベンダー・バニラ)

Special Gift

ハイドレイティングシャワーオイル500mLをお買い上げで、

ボディパフ（オーガンジーポーチ付き）を先着10,000名様*1にプレゼントいたします。

SABON「ボディパフ ブルー」

バスタイムのボディウォッシュを楽しくする、ドーナツ型のボディパフ。

ふわふわモコモコの泡立ちで、肌をさらにやわらかく仕上げます。

店舗カラー：4色（ピンク、アイボリー、グリーン、ブルー）

オンラインストア：限定1色（パープル）

<使用方法>

真ん中のくぼみにハイドレイティングシャワーオイルを2～3回プッシュし、お湯を含ませパフを揉むと弾力のある泡がすばやく立ちます。パフから泡を取り、泡でくるくるなでるようにしてご利用ください。

*1 店舗およびオンラインストア合計10,000個

お一人様1点限り、数量限定のためなくなり次第終了となります。

SABON 公式オンラインストア

https://www.sabon.co.jp/

お問い合わせ先

SABON Japan

0120-380-688