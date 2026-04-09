「植林ぱちんこ」が栃木県・益子店に導入｜480台の遊技が、世界の植林につながる

株式会社地球のために

「植林ぱちんこ」を運営する株式会社 地球のために（本社：大阪市北区梅田、代表取締役CEO：内藤 勝好）は、2026年4月6日より、益子店（栃木県芳賀郡益子町）への「植林ぱちんこ」導入を開始いたします。

顧客の遊技回転数をリアルタイムで植林本数に換算し、公益財団法人オイスカ（OISCA）を通じて植林活動につなげる本サービスは、累計同法人では６店舗目の導入となります。

■ 背景：パチンコホールとCO2排出の現実

パチンコホール1店舗が1年間の営業で排出するCO2は約256トン。これを吸収するには、東京ドーム約6.3個分（29ヘクタール）のスギ人工林が必要とされています。

「植林ぱちんこ」は、こうした課題に正面から向き合い、「レジャーの力で地球を守る」というビジョンから誕生した、業界初のSDGs一体型プロモーションサービスです。

■ 新規導入店舗：益子店

所在地：栃木県芳賀郡益子町大字七井2525（国道123号線沿い）電話：0285-70-6688営業時間：9:00～22:45台数：パチンコ 320台 ／ スロット 160台（計480台）駐車場：420台

栃木県南東部に位置する益子町は、益子焼の産地として知られる地域です。駐車場は420台を完備し、広域からの来店客が訪れる栃木県東部エリアの主要レジャー施設として営業しています。

「自己申告プログラム」の実施など責任あるホール運営を行う同店が、遊技という日常行動を地球規模の環境貢献に変える「植林ぱちんこ」を採用しました。

■ 導入効果：集客・CSR・採用の三拍子

「植林ぱちんこ」を体験した顧客の81%以上が好感を持つと回答（「好感が持てる」49%・「やや好感が持てる」32%）。

勝ち負けに左右されない持続的なリピート促進策として機能します。

また、2025年卒学生を対象にした調査では、SDGsへの取り組みが企業の志望度を「上げる」と答えた学生が70%に達しており、スタッフの採用面でも差別化要因となります。



■ 今後の展開

株式会社 地球のためには、パチンコ業界全体でSDGsへの取り組みを広げることを目標に、導入ホールのさらなる拡大を推進してまいります。

ご相談・お見積りは無料で承っております。





【サービス概要】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/159506/table/13_1_17193a5638bcf84d2dd46387106bdd8f.jpg?v=202604090951 ]

【会社概要】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/159506/table/13_2_3ad0b187c90a70960c17d8fd5161a1e8.jpg?v=202604090951 ]

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社 地球のために 広報担当 浦山

Email：k.urayama@chiquu.com