サイボウズのパートナー評価制度「CyPN Report 2026」インテグレーション部門にて、2年連続最高評価の三つ星を獲得

M-SOLUTIONS株式会社M-SOLUTIONS、「CyPN Report 2026」インテグレーション部門にて、最高評価の三つ星を獲得

M-SOLUTIONS株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長CEO：植草 学、以下「M-SOLUTIONS」）は、サイボウズ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：⻘野 慶久、以下サイボウズ）のオフィシャルパートナー評価制度である「Cybozu Partner Network Report 2026」(以下「CyPN Report 2026」）にて、インテグレーション部門で2年連続となる最高評価の三つ星を獲得したことをお知らせいたします。

CyPN Report 2026の詳細 :https://partner.cybozu.co.jp/search/cypn_report/

■「CyPN Report 2026」とは

「CyPN Report 2026」は、サイボウズのオフィシャルパートナーの過去1年間の活動実績をもとに、サイボウズが高く評価したパートナーに星評価を付与する制度です。評価は事業領域ごとに5部門に分類され、顧客満足度、役務売上額、新規連携サービス導入数、製品顧客継続率、事例提供数など複数の指標で総合的に判断されます。M-SOLUTIONSはインテグレーション部門（開発・構築・コンサルティング・教育）にて最高評価となる三つ星を獲得いたしました。また、エクステンション部門（kintoneの拡張機能を提供するサービス）においては1製品で二つ星、３製品で一つ星を獲得しております。

■M-SOLUTIONSのインテグレーション事業について

M-SOLUTIONSは2014年のkintone取扱い開始以来、1,400件を超えるkintone開発・構築実績を積み重ねてきました。その専門性と品質は高く評価され、2015年から2017年まで3年連続でCYBOZU AWARD※「SI賞（インテグレーション部門の前身）」を受賞しています。さらに2024年には、エンタープライズ企業への導入実績、充実したサポート体制、豊富なノウハウ、高度な技術力が評価され、わずか5社のみ（現在は8社）が認定された「kintoneエンタープライズパートナー認証」を取得しました。また、CYBOZU AWARD2025においては、SI（システムインテグレーション）分野において顕著な実績を評価され「インテグレーション部門賞」を受賞しています。

インテグレーション事業に関する詳細 :https://smartat.jp/si/

※CYBOZU AWARD：サイボウズビジネスにおいて顕著な実績をあげたサイボウズオフィシャルパートナー企業及び個人を表彰する制度

■インテグレーション事業の導入・支援実績（一部抜粋・順不同）

■エクステンション部門での受賞サービス

[表: https://prtimes.jp/data/corp/149029/table/18_1_81ef13b83154a60b0dcf2689e9426eb7.jpg?v=202604090451 ]各事例の詳細 :https://smartat.jp/works/si/

エクステンション部門では、下記サービスが評価され、受賞いたしました。

【二つ星獲得】

♦Smart at AI for kintone Powered by GPT

kintone内のデータを簡単・安全・効率的にAI活用できる連携サービス

Smart at AI :https://smartat.jp/kintone-solution/ai/【一つ星獲得】

♦検索拡張プラグイン

kintone内のレコード検索を簡易にするプラグイン

検索拡張プラグイン :https://smartat.jp/kintone-solution/search/

♦既読チェックプラグイン

kintone内のレコードの未読・既読を一目で把握できるプラグイン

既読チェックプラグイン :https://smartat.jp/kintone-solution/read/

♦自動採番プラグイン

kintone上で任意のルールに基づいて書類番号や管理番号を自動採番できるプラグイン

■M-SOLUTIONS株式会社について

自動採番プラグイン :https://smartat.jp/kintone-solution/auto-number/

「情報革命で人々を幸せに 新たな価値を創造する」の経営理念の元、SI事業・プロダクト事業・公共事業を展開。

所在地：東京都豊島区西池袋1-11-1 メトロポリタンプラザビル14F

代表者：代表取締役社長CEO 植草 学

設立：2000年1月

■サービスについてのお問い合わせ

コーポレートサイト :https://m-sol.co.jp/サービスサイト :https://smartat.jp/

M-SOLUTIONS株式会社 SI営業部/プロダクト営業部

TEL: 03-6892-3166 / Email: msol_sales@m-sol.co.jp

※本リリースに記載されている会社名、製品名、サービス名は、当社または各社、各団体の商標もしくは登録商標です。