「2026年サンリオキャラクター大賞」開幕イベントを実施

株式会社サンリオ

(C) 2026 SANRIO CO., LTD. 著作 株式会社サンリオ

株式会社サンリオ(本社：東京都品川区、社長：辻 朋邦、以下サンリオ)は、今年で41回目を迎えたサンリオキャラクターの人気投票イベント「2026年サンリオキャラクター大賞」の開幕イベントを実施しました。

スペシャルゲストとして、5人組ダンスボーカルグループM!LKから、クロミ推しの曽野舜太さんと、シナモロール推しの吉田仁人さんが登場。イベントでは、今年のサンリオキャラクター大賞のテーマ「がんばるみんなにエールを！Smiling Ovation！」にちなみ、サンリオキャラクターとともに新生活を迎える人々へ“エール”を届けました。さらに、M!LKの大ヒット曲「爆裂愛してる」で夢のダンスコラボレーションを披露。同日より投票を開始した「2026年サンリオキャラクター大賞」について、「キャラクターたちを応援する気持ちを乗せて、ぜひ投票してほしいです。」と呼びかけました。

お互いをキャラクターで例えると、吉田さんはバッドばつ丸、曽野さんはけろけろけろっぴ！2人の仲の良さにクロミも「素敵すぎて滅！」

2人はメンバーカラーを取り入れながら、曽野さんは開幕を祝う赤色、吉田さんは昨年のサンリオキャラクター大賞1位のポムポムプリンをイメージした黄色の衣装で登壇しました。好きなサンリオキャラクターについて聞かれると、胸元のマスコットを見せながら、曽野さんはクロミ、吉田さんはシナモロールと回答。曽野さんは、「クロミは小悪魔的なところがかわいい。音楽番組で会った時に、手を振ったら照れていたのがかわいくてグッと心をつかまれました。クロミ、かわいすぎて滅！」と熱くコメント。吉田さんは、「シナモンはのんびりした雰囲気に加えて、SNSで見せるおちゃめな一面など、総じてかわいいところが好き！」と話し、それぞれ推しキャラクターへの愛を語りました。その後、ハローキティとクロミが登場すると、みんなでハイタッチ。クロミとの対面に曽野さんは「かわいすぎる！！前回共演してからずっと会いたかったんです！！」と大興奮。吉田さんは、過去にもハローキティと共演した経験があることを明かし、久しぶりの再会に笑顔を見せました。

その後「2026年サンリオキャラクター大賞」にエントリーしている90キャラクターの一覧を見ながら、お互いがどのサンリオキャラクターに似ているか聞かれると、曽野さんは吉田さんを「幼少期に『社長』と呼ばれていたようで、将来の夢が社長なバッドばつ丸と重なる。一見ひねくれているように見えるけど実は誰よりも熱くて優しいところも似ています。」とコメント。一方、吉田さんは曽野さんについて、「いつも元気で明るいビタミン的な存在。旅行好きなところも冒険好きのけろけろけろっぴに似ています。」と語りました。2人の個性や仲の良さが伝わるやり取りに、クロミがM!LKの楽曲「好きすぎて滅！」にちなみ、「2人とも、素敵すぎて滅だな！」とコメントし、会場の笑いを誘いました。

推しキャラクターを意識した衣装で登場した曽野さん・吉田さん推しのクロミにメロメロな曽野さん

「2026年サンリオキャラクター大賞」投票サイト：https://ranking.sanrio.co.jp

投票期間：2026年4月9日(木)11:00～5月24日(日)23:59

結果発表：6月28日(日)13:00

“決めエール”で新生活を応援！「に～っこり笑顔で話しかけてみたら、イイじゃん♪」

続いて、昨年のサンリオキャラクター大賞TOP3のポムポムプリン(昨年1位)、シナモロール(昨年2位)、ポチャッコ(昨年3位)が登場。吉田さんは推しのシナモロールとの共演に「勘弁してください…かわいすぎる。」と喜びを噛み締めていました。シナモロールも「仁人くん、ありがとう～♪僕もずっと会いたかったよ～！」と応え、熱いハグを交わしました。

その後、3キャラクターと2人は、今年のサンリオキャラクター大賞のテーマ「がんばるみんなにエールを！Smiling Ovation！」にちなみ、お題に沿った決め台詞ならぬ“決めエール”を披露する企画に挑戦。曽野さんは、ポチャッコと一緒に、新生活に不安を感じている人に向けて、応援グッズのポンポンを持ちながら「フレー！フレー！舜太！フレ！フレ！ポチャッコ！フレ！フレ！みんな！いぇ～い！」と力強くエールを送りました。吉田さんは、シナモロールとポムポムプリンと一緒に、初対面の挨拶に緊張する人に向けて「まずはゆ～っくり深呼吸！に～っこり笑顔で話しかけてみたら、イイじゃん♪」とエールを送りました。曽野さんも、「かわいすぎるじゃん、みんな最高！」とコメント。会場を和やかな雰囲気に包みました。

「踊ってエールを届けたい！」 M!LK×サンリオキャラクターの「爆裂愛してる」ダンスで会場をひとつに

吉田さんが推しのシナモロールと対面！曽野さん&ポチャッコチーム吉田さん&ポムポムプリン&シナモロールチーム

“決めエール”披露後、ポムポムプリン、シナモロール、ポチャッコから「踊ってみんなにエールを届けたい。ば・く・れ・つ(ハート)したいなぁ。」とダンスコラボレーションを提案。ハローキティとクロミも加わり、ストリーミング累計1億回再生を突破したM!LKの大ヒット曲「爆裂愛してる」のダンスを披露することに。曽野さんは「僕たちの曲を知ってくれてるの？踊ってくれるの？」と感激し、吉田さんの「ミュージックスタート！」の掛け声でダンスがスタート。サンリオキャラクターとファンが互いに“愛”を伝え合う「サンリオキャラクター大賞」にぴったりの楽曲「爆裂愛してる」を、息の合ったパフォーマンスで披露し、会場を大いに盛り上げました。パフォーマンス後、吉田さんはキャラクターたちに「いっぱい練習してくれてありがとう！」と感謝の気持ちを伝え、この日限りのスペシャルコラボレーションは大成功となりました。

吉田さんと曽野さんが投票を呼びかけ！開幕イベントの感想は「爆裂嬉しすぎて滅！！」

最後に、曽野さんと吉田さんが今日の感想とともに、サンリオキャラクター大賞への投票を呼びかけました。曽野さんは「開幕イベントに参加することができて、爆裂嬉しすぎて滅！！投票期間中、いろんなサンリオキャラクターの個性も知って、推し増しでたくさん楽しみたいです。」とコメント。吉田さんも「夢みたいな時間でした。僕たちも普段、ファンのみなさんにたくさん応援してもらって日々エールをもらっています。みなさんもキャラクターたちを応援する気持ちで、ぜひ投票してほしいです。」と投票への想いを語り、終始和やかな雰囲気のままイベントは幕を閉じました。

参考既出情報：「2026年サンリオキャラクター大賞」 概要

投票を呼びかける曽野さんと吉田さん

サンリオの機関紙「月刊 いちご新聞」で1986年にスタートした「サンリオキャラクター大賞」は、450を超えるサンリオキャラクターの中から選ばれたキャラクターがエントリーし、投票数によって順位を決定する人気投票イベントです。今年は90キャラクターがエントリー。最終結果は6月28日(日)にパシフィコ横浜で開催する「サンリオフェス2026 in みなとみらい」のDay2のステージにて発表します。

今年のテーマは、「がんばるみんなにエールを！Smiling Ovation！」。 「Smiling Ovation(スマイリングオベーション)」は、スタンディングオベーションから着想を得た造語で、サンリオキャラクターとファンのみなさまが互いに応援し合い、讃え合いながら笑顔になれるイベントにしたいという想いを込めています。

また、企業や地方自治体などのキャラクターとサンリオキャラクターがパートナーを組んだ40組がエントリーする「2026年サンリオキャラクター大賞 パートナー部門」も同時開催します。そして、今年は新たに「ハッピリーナフレンズ部門」を設け、「いっしょにいたい賞」「たくさんあつめたい賞」「おはなしをみたい賞」の3つの賞を用意しました。

- 2026年サンリオキャラクター大賞投票サイト：https://ranking.sanrio.co.jp- 2025年サンリオキャラクター大賞結果：https://www.sanrio.co.jp/special/characterranking/2025/result/

タイトル ：2026年サンリオキャラクター大賞

スケジュール ：投票期間 4月9日(木)11時～5月24日(日)23時59分

初回速報(1～10位) 4月14日(火) 13時

「Sanrio＋」限定発表(1～20位) 4月24日(金)12時

中間発表(1～20位) 5月12日(火)13時

※投票サイト上で「Sanrio＋」IDでログインすると全順位(1～90位)を見ることができます。

結果発表(1～90位) 6月28日(日)13時

※「サンリオフェス2026 in みなとみらい」にて発表。

※各発表時間については変更の可能性があります。

参加キャラクター：90キャラクター