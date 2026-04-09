BASIC AND ACCENT×西川庄六商店のコラボレーションによる別注カラーの扇子が登場。4月10日(金)より全国のBASIC AND ACCENT店舗・オンラインストアにて販売開始。

株式会社フィル・エ・クチーレ

(株)フィル・エ・クチーレ（本社：広島県広島市安佐南区、代表取締役：宍戸 俊文）が運営する「BASIC AND ACCENT」。1585年より続く扇子の老舗ブランド西川庄六商店（店舗：滋賀県近江八幡市)」

の別注カラーの扇子3種を2026年4月10日(金)より、全国のBASIC AND ACCENT店舗ならびに公式オンラインストアにて販売開始いたします。

専用BOXに入っているので、ギフトにもおすすめです。

bicolor 扇子

ビビットな2色のカラーリングが華やかな「bicolor(バイカラー)」の扇子。

BASIC AND ACCENTのタグが付いた、便利な収納袋も付属されていて、母の日ギフトにもおすすめです。

bicolor 扇子

\3,850(税込)

bicolor 扇子

\3,850(税込)

bicolor 扇子

\3,850(税込)

lumpy・bumpy 扇子

鮮やかなカラーリングで、サイドのギザギザ、ウネウネがかわいい扇子「lumpy・bumpy」。

西川庄六商店のBASIC AND ACCENT別注カラーで、他では買えない扇子です。

シリーズ名の「lumpy bumpy」にはでこぼこという意味も。

bumpy 扇子

\3,080(税込)

bumpy 扇子

\3,080(税込)

bumpy 扇子

\3,080(税込)

lumpy 扇子

\3,080(税込)

lumpy 扇子

\3,080(税込)

オンラインストアへ :https://basicandaccent-online.com/search?q=%E8%A5%BF%E5%B7%9D%E5%BA%84%E5%85%AD%E5%95%86%E5%BA%97

西川庄六商店

１５８５年 近江八幡にて創業

安土桃山時代より約４００年続く西川庄六商店は、今でいう「セレクトショップ」

近江商人として大阪や江戸で日本中の「良いモノ」を取り扱いました

そして、現代

扇子を中心に、日本に今も残る「良いモノ」を現代の暮らしに合わせて

新しい商品を提案致します

※発売時期は、店舗により前後いたします。入荷状況や在庫に関しては、各店スタッフまでお問い合わせください。

ショップリスト :https://basicandaccent-online.com/pages/shop

PR TIMES掲載内容に関してのお問い合わせはこちら

担当：多賀(タガ)

MAIL：taga@fil-et-cucire.co.jp

TEL：082-879-0204

BASIC AND ACCENT

2015年、東京 自由が丘に第一号店となる路面店をオープン。着心地の良いベーシックなウェアやアクセントになるアクセサリー、毎日の生活を彩る食器やインテリア雑貨を扱う全国14店舗（1店舗B AND A・2026年2月時点）を展開している。

公式ウェブサイト：https://basicandaccent.com

公式インスタグラム

BASIC AND ACCENT：https://www.instagram.com/basic_accent/

B AND A：https://www.instagram.com/b_and_a0324/

公式オンラインストア：https://basicandaccent-online.com

運営元：株式会社フィル・エ・クチーレ

(本社：広島県広島市安佐南区、代表取締役：宍戸 俊文)

検索用キーワード：Fil et Cucire、filetcucire、フィル・エ・クチーレ、フィルエクチーレ、BASIC AND ACCENT、ベーシックアンドアクセント