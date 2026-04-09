『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』ゲーム内イベント「Show ‘em what’s up！」、「Proof the REDガチャ」開催！

株式会社セガ

株式会社セガ（本社：東京都品川区、代表取締役 社長執行役員COO：内海州史）と株式会社Colorful Palette（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：近藤裕一郎）は、iOS/Android向けリズム&アドベンチャー『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク（以下、プロジェクトセカイ）』について、2026年4月9日（木）より、ゲーム内イベント「Show ‘em what’s up！」、「Proof the REDガチャ」を開催中です。

■イベント「Show ‘em what’s up！」開催！

開催期間：2026年4月9日（木）15:00～4月16日（木）20:59

4月9日（木）より、ゲーム内イベント「Show ‘em what’s up！」を開催中です。

イベント期間中、「ひとりでライブ」「みんなでライブ」「チャレンジライブ」（リズムゲーム）をプレイすることでスコアに応じて、また「マイセカイ」では採取で消費したスタミナに応じて、「イベントP」と「イベントバッジ」を獲得できます。

獲得した「イベントP」に応じて、「イベントストーリー」を解放することができるほか、イベント終了時までに獲得した「イベントP」で、「累計イベントPランキング」が決定いたします。

また、「イベントバッジ」はイベント交換所より、イベントで登場する新メンバーやゲーム内アイテムと交換が可能です。

＜「Show ‘em what’s up！」新メンバー＞

・★3[歌詞に磨きをかけて] 小豆沢こはね

【特訓前】【特訓後】

・★2[やりとげる意志] 青柳冬弥

＜「Show ‘em what’s up！ アフターライブ」開催＞

イベント終了後には「バーチャルライブ」でのアフターライブとして、「Show ‘em what’s up！ アフターライブ」を開催いたします。

○開催日時

・4月16日（木）：22:00、23:00

・4月17日（金）：0:00、1:00、2:00、3:00、4:00、5:00、6:00、7:00、8:00、9:00、10:00、11:00、12:00、13:00、14:00、15:00、16:00、17:00、18:00、19:00、20:00、21:00

○ライブ上演時間

約15分0秒

○初回参加報酬

・スタンプ「杏：望むところ！」

・クリスタル×300個

※詳細はゲーム内お知らせをご確認ください。

■「Proof the REDガチャ」開催！

開催期間：2026年4月9日（木）12:00～4月18日（土）11:59

4月9日（木）より、3人の新メンバーが出現する「Proof the REDガチャ」を開催中です。

初めて獲得する一部の★4メンバーには、「ライブ衣装」が付きます。

「ライブ衣装」を獲得することで、他の着用可能キャラクターが着用できる衣装を「衣装ショップ」で製作可能になります。

＜「Proof the REDガチャ」新メンバー＞

・★4[垣間見えた牙] 白石杏

ライブ衣装付き：[衣装名：Leave a mark]

・★4[この壁を越えるために] 東雲彰人

ライブ衣装付き：［衣装名：Eyes on peak］

・★4[応援の気持ちもめちゃ盛りで！] 巡音ルカ

ライブ衣装付き：［衣装名：Spit raw truth］

※他の着用可能キャラクターの「ライブ衣装」は、一部デザインやアクセサリの有無が異なることがあります。

※詳細はゲーム内お知らせをご確認ください。

■「WAVE」「仮死化」に、新たなリズムゲーム音源を追加！

「WAVE」（作詞・作曲：niki）に、白石杏（CV. 鷲見友美ジェナ）が歌唱するアナザーボーカルver.を、「仮死化」（作詞・作曲：遼遼）に、東雲彰人（CV. 今井文也）が歌唱するアナザーボーカルver.を追加いたしました。

アナザーボーカルver.は、「アナザーボーカルショップ」で「ボーカルカード」と交換することで入手が可能です。

■「キャットラビング」オリジナル2DMV追加！

「キャットラビング」（作詞・作曲：香椎モイミ）セカイver.のオリジナル2DMVをゲーム内に追加いたしました。

2DMVは、「MV視聴」のメンバー確認画面や、ライブの最終確認画面より「2DMV」を選択していただくことでお楽しみいただけます。

■参考：『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』について

「初音ミク Project DIVA」シリーズを手掛ける株式会社セガ（本社：東京都品川区、代表取締役 社長執行役員COO：内海州史）と、サイバーエージェントグループの株式会社Colorful Palette（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：近藤裕一郎）との協業による、iOS/Android向けリズム&アドベンチャーゲームです。本タイトルには、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社（本社：北海道札幌市、代表取締役：伊藤博之）が開発した歌声合成ソフトウェアで、バーチャル・シンガーとしても活躍する「初音ミク」が登場いたします。

■参考：『初音ミク』について

『初音ミク』は、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が開発した、歌詞とメロディーを入力して誰でも歌を歌わせることができる「ソフトウェア」です。大勢のクリエイターが「初音ミク」で音楽を作り、インターネット上に投稿したことで一躍ムーブメントとなりました。「キャラクター」としても注目を集め、今ではバーチャル・シンガーとしてグッズ展開やライブを行うなど多方面で活躍するようになり、人気は世界に拡がっています。

【タイトル概要】

タイトル名称：プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク

対応OS：iOS／Android

App Store URL：https://itunes.apple.com/jp/app/id1489932710

Google Play URL：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.pjsekai

配信開始日：配信中（2020年9月30日（水）配信）

価格：基本無料（アイテム課金あり）

ジャンル：リズム＆アドベンチャー

メーカー：セガ/ Colorful Palette

公式サイト：https://pjsekai.sega.jp

公式X（Twitter）：https://twitter.com/pj_sekai

著作権表記：(C) SEGA / (C) Colorful Palette Inc. / (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net All rights reserved.

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