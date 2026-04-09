令和８年4月８日改定“人材開発支援助成金事業展開等リスキリング支援コース”の当社への影響に関しまして

ホリエモンAI学校株式会社

企業向けAI研修・コンサルティングを手掛けるホリエモンAI学校株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：荒木 賢二郎、以下「ホリエモンAI学校」）は、令和8年4月8日に改定された「人材開発支援助成金（事業展開等リスキリング支援コース）」の改訂に関して、当社のお客さま、および今後ご検討の企業様への影響について公表いたします。

ホリエモンAI学校：https://horiemon.ai/

当社のお客様への影響範囲：

・現在受講中のお客さま：影響なし

・労働局への計画届を提出済みのお客さま：影響なし

・労働局への計画届を提出前のお客さま：影響あり

※助成には所定の条件があり、助成金の条件を満たす事業所で条件を満たす労働者が受講する場合にのみ、助成されます。

影響の内容：

改訂前：

1時間以上受講した社員を複数人で合算し、社内合計で10時間以上の講義受講が完了した場合に助成金申請が可能。

（例：100人受講の場合でも、1人が10時間受講すれば1名分の提出で申請可能）

改訂後：

社員全員が1人につき10時間以上の受講が必要。

ただし、10人以上受講する場合は10人分の提出で対応可能。

（例：4名受講の場合は4名分、100人受講の場合は10人分の提出）

助成金額の変更はありません：

当社の研修は「人材開発支援助成金（事業展開等リスキリング支援コース・定額制訓練）」に該当し、条件を満たす場合には最大で月額2万円を上限に助成が受けられます。今回の改訂においても変更はありません。

また、今回の改訂により「eラーニングおよび通信制による訓練」における1人1訓練当たりの経費助成上限額が変更されましたが、本日時点では「eラーニングおよび通信制による訓練」は、当社の研修とは一切関係ありません。

画像は、厚生労働省配布「４月８日改訂人材開発支援助成金（コース共通）改正」PDFパンフレットのスクリーンショット

当社訓練は「ｅラーニングと通信制による訓練」ではありません

当社が提供するホリエモンAI学校は定額制訓練であり、eラーニング・通信制による研修ではありません。

従来、eラーニング・通信制による研修は年間3回まで助成対象となるため、33万円の研修を年3回受講させて合計99万円とするなど、高額な研修費用が問題視されておりましたが、今回の改訂により是正された形となります。

画像は、厚生労働省配布のパンフレットおよび、当社提携の社労士が複数の労働局へ電話確認した結果をまとめたもの

助成金の不正受給にご注意ください

AI関連スクールの中には、「1000万円分受講すれば半額をキックバックする」「2000万円分受講すれば1000万円分の商品を提供する」といった不正受給の勧誘が行われているケースがあるようです。

また、当社は提携社労士事務所のご紹介により受講企業の助成金活用を支援しておりますが、社労士資格のない者が助成金支援を行うことは禁止されている行為になります。

このような不正が続いた場合、今回のように制度改訂によって審査が長期化したり、助成額に上限が設けられたり、最悪の場合、制度自体が廃止される可能性もあります。

研修を受講される企業様におかれましては、安易な勧誘に応じないこと、不正受給に加担しないこと、また不審な勧誘を受けた場合には厚生労働省（労働局）の担当部署へ通報するなど、不正受給の防止にご協力いただけますと幸いです。

■本リリースに関するお問い合わせ

電話取材、追加コメント、その他情報提供可能です。お気軽にご連絡ください。

ホリエモンAI学校株式会社

東京都新宿区新宿4-3-15 レイフラット新宿B棟3F

03-4400-3424

E-Mail：ux@telewor.com