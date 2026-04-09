株式会社クリアコード

株式会社クリアコード（本社：埼玉県所沢市、代表取締役：須藤 功平 以下、クリアコード）は、Microsoft Outlook（クラシックOutlook／新しいOutlook／Outlook on the web）向けメール誤送信防止ツール「FlexConfirmMail for Outlook」の最新版 2.0.0をリリースしたことをお知らせします。

今回のリリースで、「宛先の数が多い場合にBCCに変換する」、「社外ドメインのTo・CCを強調表示する」、「未展開の配布リスト、連絡グループが含まれる場合、送信を禁止する」機能を追加しました。

FlexConfirmMailとは

2014年にMozilla Thunderbird向けにクリアコードがリリースした誤送信防止ソリューションです。これまでに官公庁、大学や研究機関、製造業、情報通信など多種多様な業種の数万ユーザーに利用されてきました。FlexConfirmMail for Outlookは、新しいOutlookに対応したOfficeアドインです。

FlexConfirmMailサブスクリプションサービス

主な特徴- メールまたは予定の送信時に、宛先と添付ファイルを確認するダイアログを表示します。- - チェックリスト形式で見やすく確認することができるので、送信ミスを効果的に防げます。- - チェックリストの項目や、文字色など確認時の挙動は設定を通じて細かく調整することが可能です。- メールまたは予定の送信確認後に、一定時間の間カウントダウンを表示し、その間メールまたは予定の送信を取り消せるようにします。- メールの送信確定後に、一定時間経過してから実際にメールを送信するように設定できます。- 各機能の設定を一元管理することができます。

FlexConfirmMailサブスクリプション契約は、FlexConfirmMail for Outlookを利用する法人向けのサービスです。この度、小規模ユーザー向けのプランを開始いたします。

提供内容- 署名済みFlexConfirmMail for Outlookインストーラー- 製品マニュアル- FlexConfirmMailの問合せサポート契約形態

1年ごとのサブスクリプション契約

価格表

ユーザ数ごとに価格を設定しています。

クリアコードについて

[表: https://prtimes.jp/data/corp/8913/table/55_1_8f0e58fa2acef790f607e02d17d9a621.jpg?v=202604101251 ]

クリアコードは、2006年7月にフリーソフトウェア開発者を中心に設立したソフトウェア開発会社です。 創業以来Mozilla Firefox、Thunderbirdを中心にデスクトップソリューションの企業導入ならびにサポートを提供しています。企業におけるデスクトップ環境の課題解決を目的として、誤送信防止対策の拡張機能であるFlexConfirmMail（Thunderbird、Outlookをサポート）や、URL毎に起動するブラウザを切り替えるBrowserSelectorといった製品を開発しています。

【コーポレートサイト】https://www.clear-code.com/

【お問い合わせ先】https://www.clear-code.com/contact/

当リリースに関するお問合せ先

株式会社クリアコード

TEL：04-2907-4726

メール：info@clear-code.com

Microsoft Outlookは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Thunderbirdは、Mozilla Foundationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。