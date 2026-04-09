『マイのし紙』サイトUIをリニューアルし、より使いやすく改善～母の日ありがとうキャンペーンも実施中～

株式会社サムライソード『マイのし紙』UI/UXを大幅リニューアル！

コンビニプリントサービス『マイのし紙』は、このたびサイトUIをリニューアルし、操作性を向上いたしました。

デザイン選択から入力、作成までの流れを見直し、初めての方でも直感的にのし紙を作成できるようになりました。

また、季節の贈り物に対応した母の日デザインも新たに追加し、より幅広いシーンでご利用いただけるようになっています。

サービスサイト：https://mynoshigami.net/service/

■『マイのし紙』リニューアルのポイント

◆ サイトUIを改善し、操作性を向上

シーン選択画面デザイン選択画面名入れ画面印刷番号画面

サイト全体のデザインおよび導線を見直し、よりスムーズに作成できるよう改善しました。

無駄な操作を減らすことで、短いステップで直感的にのし紙を作成いただけます。

■ 母の日ありがとうキャンペーン実施中

キャンペーン第5弾「母の日ありがとうキャンペーン」

2026年4月1日（水）10:00 ～ 5月29日（金）23:59まで、「母の日ありがとうキャンペーン」を実施中です。

期間中、マイシリーズ公式Xアカウントをフォローのうえ対象投稿をリポストいただいた方の中から、抽選でAmazonギフトカード1,000円分をプレゼントいたします。

▼キャンペーン詳細はこちら

https://cp.myseriesprint.com/cp/5

＜会社概要＞

会社名：株式会社サムライソード

所在地：東京都豊島区東池袋三丁目1番3号 サンシャインシティワールドインポートマートビル5階

設立 ：2016年6月

代表者：代表取締役 比企 良公

事業内容：自社サービス・映像制作事業・サイネージ事業・展示会ブース装飾

コーポレートサイト：https://samuraisword.co.jp/