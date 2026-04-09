『マイのし紙』サイトUIをリニューアルし、より使いやすく改善～母の日ありがとうキャンペーンも実施中～
株式会社サムライソード
『マイのし紙』UI/UXを大幅リニューアル！
シーン選択画面
デザイン選択画面
名入れ画面
印刷番号画面
キャンペーン第5弾「母の日ありがとうキャンペーン」
▼キャンペーン詳細はこちら
『マイのし紙』UI/UXを大幅リニューアル！
コンビニプリントサービス『マイのし紙』は、このたびサイトUIをリニューアルし、操作性を向上いたしました。
デザイン選択から入力、作成までの流れを見直し、初めての方でも直感的にのし紙を作成できるようになりました。
また、季節の贈り物に対応した母の日デザインも新たに追加し、より幅広いシーンでご利用いただけるようになっています。
サービスサイト：https://mynoshigami.net/service/
■『マイのし紙』リニューアルのポイント
◆ サイトUIを改善し、操作性を向上
シーン選択画面
デザイン選択画面
名入れ画面
印刷番号画面
サイト全体のデザインおよび導線を見直し、よりスムーズに作成できるよう改善しました。
無駄な操作を減らすことで、短いステップで直感的にのし紙を作成いただけます。
■ 母の日ありがとうキャンペーン実施中
キャンペーン第5弾「母の日ありがとうキャンペーン」
2026年4月1日（水）10:00 ～ 5月29日（金）23:59まで、「母の日ありがとうキャンペーン」を実施中です。
期間中、マイシリーズ公式Xアカウントをフォローのうえ対象投稿をリポストいただいた方の中から、抽選でAmazonギフトカード1,000円分をプレゼントいたします。
▼キャンペーン詳細はこちら
https://cp.myseriesprint.com/cp/5
＜会社概要＞
会社名：株式会社サムライソード
所在地：東京都豊島区東池袋三丁目1番3号 サンシャインシティワールドインポートマートビル5階
設立 ：2016年6月
代表者：代表取締役 比企 良公
事業内容：自社サービス・映像制作事業・サイネージ事業・展示会ブース装飾
コーポレートサイト：https://samuraisword.co.jp/