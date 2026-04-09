NECは自動交渉AIの取り組みにおいてGartner(R)発行の「Deploy AI Agents in Procurement: A Roadmap to Success」に実践事例として掲載

日本電気株式会社

NECは自動交渉AIの取り組みにおいて、Gartner発行の「Deploy AI Agents in Procurement: A Roadmap to Success」 (注1)に実践事例として掲載されました。

「本レポートは、CIOやその他の経営幹部に対し、『マシン・バイヤー(Machine Buyers)』を導入するためのロードマップを提供します。」 「- 組織に代わって購買を行う『マシン・バイヤー』は、内部のサプライチェーンと調達業務を変革し、調達サイクルを数ヶ月から数秒へと短縮するAIエージェントです。」

NECは、自社をゼロ番目のクライアントとする「クライアントゼロ」の考え方のもと、最先端の社内DXを推進する中で得られた知見や経験を、お客さまや社会に広く提供しています。その取り組みの一環として、NEC独自の自動交渉AIを活用し、サプライヤからの部品購買業務における納期調整を自動化することを目標にNECグループ会社の調達関連システムに適用する実証実験を2024年9月に行いました(注2)。今後も自動交渉AIに限らず、AIをはじめとする先進テクノロジーとノウハウを活用し、業務変革や新たな価値創出に貢献していきます。

Gartnerレポート掲載先 (本レポートは英文です)

https://www.gartner.com/reprints/nec---japan---a?id=1-2N10UJ72&ct=260319&st=sb(https://www.gartner.com/reprints/nec---japan---a?id=1-2N10UJ72&ct=260319&st=sb)

※上記サイトでの公開は2026年6月19日までの限定です

NECは、価値創造モデル「BluStellar(ブルーステラ)」(注3)のもと、業種横断の知見と最先端テクノロジーによりビジネスモデルを変革し、社会課題とお客さまの経営課題を解決に導きます。そのコアテクノロジーであるAIにおいては、NEC開発のAIコア技術「cotomi」(注4)を中核としたAIサービスを展開しています。今後もサービスや機能の拡充などさらなる付加価値の創出とともに、セキュアで安全・安心なAI サービスの提供を通じて、お客さまの課題解決を目指します。

以上

(注1) Gartner, Inc. 「Deploy AI Agents in Procurement: A Roadmap to Success」 Meghna Joshi, Don Scheibenreif 2026年3月13日

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Gartnerは、Gartnerリサーチの発行物に掲載された特定のベンダー、製品またはサービスを推奨するものではありません。また、最高のレーティング又はその他の評価を得たベンダーのみを選択するようにテクノロジーユーザーに助言するものではありません。Gartnerリサーチの発行物は、Gartnerリサーチの見解を表したものであり、事実を表現したものではありません。Gartnerは、明示または黙示を問わず、本リサーチの商品性や特定目的への適合性を含め、一切の責任を負うものではありません。

(注2) NECと自律調整SCMコンソーシアム、AIを活用しNECグループ会社の部品購買業務における納期調整を自動化する検証を大規模に実施 | 日本電気株式会社のプレスリリース(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000760.000078149.html)

(注3)

「BluStellar(ブルーステラ)」は実績に裏打ちされた業種横断の先進的な知見と長年の開発・運用で研ぎ澄まされたNECの最先端テクノロジーにより、ビジネスモデルの変革を実現し、社会課題とお客様の経営課題を解決に導き、お客様を未来へ導く価値創造モデルです。

https://jpn.nec.com/dx/index.html

(注4)

「cotomi(コトミ)」はNEC開発のAIコア技術の名称です。「こと」が「みのる」ようにという想いを込めており、お客さまと伴走するパートナーでありたいとNECは考えています。https://jpn.nec.com/LLM/index.html

＜本件のお問い合わせ先＞

NEC AIビジネス・ストラテジー統括部

AIビジネス開発グループ

E-Mail： blustellar_ai@pmk.jp.nec.com