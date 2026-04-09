全国13,006件、毎週更新。緊急避妊薬の取扱薬局をすべて地図化した「アフターピル薬局一覧マップ」を無料公開

株式会社バズベイト

株式会社バズベイト（所在地：東京都）は、2026年4月、緊急避妊薬（アフターピル）の取扱薬局を地図で一括検索できる無料サービス「アフターピル薬局一覧マップ(https://afterpill-map.com/)」を公開しました。

2026年2月のOTC化実現後も「近くで買える薬局がわからない」「夜間は対応できる薬剤師がいない」といった声が後を絶たないなか、情報格差の解消を目的として開発されました。

▲左：スマートフォン版、右：PC版

背景--OTC化は実現したが、「見つからない」問題は残った

2025年10月、厚生労働省はアフターピル「ノルレボ」のスイッチOTC化を正式に承認。2026年2月2日から、医師の処方箋なしに薬局で購入できるようになりました。性行為後72時間（条件によっては120時間）という服用期限がある緊急避妊薬において、これは大きな前進です。

しかし、OTC販売には「研修修了薬剤師の在籍」「プライバシーに配慮した販売環境」「近隣医療機関との連携体制」など一定の要件があり、対応できる薬局は全国の一部に限られています。さらに、24時間営業の薬局であっても夜間帯は対応薬剤師が不在のケースもあります。

「近くに薬局があるかどうかわからない」「電話して断られた」--OTC化後もこうした声はSNS上で散見されます。時間的猶予がほとんどない状況で情報を探し続けることは、心理的・身体的に大きな負担です。

サービスの特徴

「アフターピル薬局一覧マップ」は、厚生労働省が公表する「要指導医薬品である緊急避妊薬の販売が可能な薬局等の一覧」を基データとして、全国の対応薬局を地図上で可視化するサービスです。

- 都道府県・薬局名でのキーワード検索に対応- 各薬局の営業時間・電話番号・住所を一覧表示- 「男性パートナーによる代理購入OK」の薬局をマークで表示- 「プライバシー配慮あり（個室・カーテン等）」の薬局をマークで表示- 毎週月曜日に厚労省の最新公表データと照合し自動更新- ユーザー登録・ログイン不要。スマートフォンから即時利用可能

近くに対応薬局がない場合や夜間・休日の緊急時に向けて、オンライン診療サービスへの導線もあわせて案内しています。

▲Googleマップ連動しているので、迷うことなく薬局にアクセスできます。

開発の経緯

開発者は、OTC化の報道後もSNS上で「どこで買えるの？」「調べてもわからなかった」という投稿が多く見られることに課題を感じたといいます。厚生労働省の公表リストは存在するものの、PDFや表形式での提供にとどまり、スマートフォンから地図で直感的に検索できる環境は整備されていませんでした。

「必要としている方が、必要なときに、迷わず動ける。そのための情報インフラを民間から作れると思った」（運営者）

運営者コメント

緊急避妊薬は、72時間という時間的制約のなかで使われる薬です。OTC化によって「薬局で買える」という選択肢は増えましたが、「どこで買えるか」を調べる手段が十分に整備されていない現状があります。このサービスが、一人でも多くの方の選択を支える情報インフラになることを願っています。

（株式会社バズベイト 運営者）

今後の展開

現在は全国の薬局情報の提供に特化していますが、今後は「夜間対応可否」「当日在庫確認」など、よりリアルタイムに近い情報の充実を検討しています。また、緊急避妊薬に関するQ&Aコンテンツの拡充も進める予定です。

サービス概要

サービス名：アフターピル薬局一覧マップ

URL：https://afterpill-map.com/

公開時期：2026年4月

利用料金：無料（登録不要）

掲載件数：全国13,006件（2026年4月8日時点）

更新頻度：毎週月曜日（厚労省公表データと照合）

データ出典：厚生労働省「要指導医薬品である緊急避妊薬の販売が可能な薬局等の一覧」

運営会社：株式会社バズベイト

会社URL：https://buzzbait.co.jp/