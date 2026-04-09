全社員に「第二の脳」を。意思決定を組織で再現・共有するAIクローン基盤『JUDGELINE』提供開始--属人化を超え、組織の判断力を拡張する

株式会社Octagon Consulting※実際のクローンご利用の際のUIとは異なります。

株式会社Octagon Consultingは、個人の判断傾向や思考プロセスを整理し、組織内で共有・活用できる新たな判断支援基盤「JUDGELINE（ジャッジライン）」の提供を開始しました。

本サービスでは、対話や業務の蓄積をもとに、各個人がどのような観点で意思決定を行っているかを可視化し、それらをチーム全体で活用可能な形に整えます。

これにより、全従業員が自身の「分身（クローン）」を持ち、知見の属人化を防ぎながら、個人の成長と組織全体の知見活用の両立を目指します。

【JUDGELINEが提示する「他社AIクローン」との決定的な違い】

・チャットログ依存からの脱却：過去の発言データを流し込むだけのAIは、表面的な模倣に留まり、未知の状況下での判断は不可能です 。JUDGELINEは、過去データの蓄積にとどまらず、意思決定の背景にある考え方や判断の傾向に着目し、より一貫性のある意思決定を支援します。

・思考の癖を「格子」として生成：インタビューを通じて、個人の行動原理やインスピレーションの源泉を抽出 。対話を通じて個人の価値観や判断傾向を整理し、AI上で活用可能な形として蓄積します。

・管理ではなく「成長のMap作り」：AIが経営理念に沿った具体的な貢献策を導き出し、各社員の自律的な自走を支援します 。

【全社員導入による価値】

・記憶の外部化と継承：日々の判断ログや学びを/saveコマンドで蓄積し、退職や異動があってもその個人の知恵を組織で活用可能な状態にします。

・24時間の思考同期：上司や同僚が不在でも、互いのクローンに相談することで、部署間の判断のバラつきを防ぎ、安定した意思決定を支援します。

・理念に基づいた行動変容：組織の理念を全社員のクローンに反映させることで、全社一丸となった「理念経営」に基づき、組織全体の方向性を揃えます。

【組織知能実装支援キャンペーン】

20名以上の同時契約により、初期費用および初月利用料を無料とするキャンペーンを実施いたします 。 ※Stripeによるクレジットカード登録が必要です 。

【詳細・お問い合わせ（ランディングページ）】

全社員クローンがもたらす組織変革の詳細は、下記特設サイトをご覧ください。

https://octagon-consulting.jp/clonos/

まずは、貴社の業務でどのようにAIクローンを活かすことができるか、ご相談させてください。

問い合わせ先メールアドレス：info@octagon-consulting.jp