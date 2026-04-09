【日本初上陸ビールも！】お台場がミュンヘンの熱狂に包まれる13日間！巨大3Lジョッキ＆70種超えの絶品ドイツビールが勢揃い
2003年の日本初開催の、本場ドイツ・ミュンヘンから公式認定を受けて開催している「オクトーバーフェスト」 。
4月24日（金）からのお台場開幕に向け 、イベントをさらに熱くする情報を発表いたします。
今年のテーマは「没入感」。合言葉は「さあ隣の人と乾杯しよう」。大人も子どもも、一歩足を踏み入れれば、そこはまるでミュンヘン――本場さながらの熱狂と一体感を体験できる13日間です。
【日本初上陸ビールも！全14メーカー、70種類超のラインナップ今年もドイツから最高クラスの味わいのビールが登場！】
【PICK UP】日本初上陸！「カーメリテンのキルタビア」
芳醇なコクとキレのある後味。この時期だけの贅沢な味わいは、ドイツソーセージとの相性も抜群です。
他にも、王道の「ラガー」はもちろん、フルーティーな「ヴァイスビア」、濃厚な「ドッペルボック」など、14メーカー（11店舗）が誇る様々な味を楽しめます。
【圧巻の「3L巨大ジョッキ」】で盛り上がろう！
ドイツで3リットルもの巨大グラスが登場するのは、主に大規模なお祭りや、スポーツの優勝祝賀会でビールシャワーを行う際などの特別なイベント時に限られます。
また、友人同士で「ビールブーツ」と呼ばれるブーツ型の巨大グラスを回し飲みする伝統的な遊びや、飲食店でのパフォーマンスとして使われることもあります。大勢で場を盛り上げるための「お祭り用」のサイズの特別なビールグラス、ジョッキをお台場でお楽しみいただけます。
【FOOD】ビールが進む！こだわり抜いた4つのグルメカテゴリー
「ビールのお供」の枠を超えた、本格的なドイツ料理が並びます。
～料理一例～
【肉料理】顔サイズのシュニッツェル、たっぷりレモンタルタルのドイツ風チキン南蛮、ミートピザ
【魚料理】手作りイカ墨ガーリックシュリンプ、シュテッカルフィッシュ（魚の串焼き）、サーモンガーリックムニエル
【チーズ料理】チーズボール、チーズプレッツェル、チーズがけサイコロステーキ
【パン料理】オクトーバーフェストロゴ入りプレッツェル、顔より大きいプレッツェル
【FOR KIDS】こどもの日は「家族全員」で乾杯！大人だけでなく、お子様も主役になれるメニュー
こどもビール： 見た目はビールそっくり！
お子様も一緒に乾杯の輪に加われます。
こどもビールにはジンジャーエールとホイップクリームで
みためがビールそっくりなドリンクです。
【SPECIAL】豪華景品が当たる抽選会
抽選会： 会場内で5,000円（税込）以上
お買い上げごとに、1回抽選にチャレンジいただけます。
景品例： 東京ジョイポリス 入場チケット、
日本未来科学館 入場チケットなど、
GWをもっと楽しめる豪華景品をご用意！
【GOODS】2026年新発売グッズ
限定グッズ： 開催を記念した「オリジナルTシャツ」、
「マフラータオル」を販売。身につければ一体感がさらに高まります。
マフラータオルにはProstと描かれており、これを掲げれば
ステージが盛り上がること間違いなし！
【SUSTAINABLE】1杯が未来をつくる「ビール基金」
私たちは、飲んで楽しむことが社会貢献に繋がる
「ビール基金」を今年も実施します。
★取り組み： ビール1杯の購入につき「1円」を寄付いたします。
今年もサステナブルな会場作りを目指します。
オクトーバーフェスト2026 in お台場 ～Spring～
【開催日程】2026年4月24日(金)～5月6日(水・祝)
【開催時間】初日 16:00～21:30/その他 11:00～21:30
※最終入場受付20:30/ラストオーダー21:00
【会場】 シンボルプロムナード公園 セントラル広場
（東京都江東区青海1丁目1）
★お台場開催事前チケットの購入はこちらから★(https://www.kkday.com/ja/product/127571-tokyo-oktoberfest-beer-2023-tickets-japan)
入場料 大人（中学生以上）500円 （小学生・未就学児）無料
※各会場とも雨天決行（荒天時は中止）
【公式HP】https://www.oktober-fest.jp(https://www.oktober-fest.jp)