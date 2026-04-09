【日本初上陸ビールも！】お台場がミュンヘンの熱狂に包まれる13日間！巨大3Lジョッキ＆70種超えの絶品ドイツビールが勢揃い

株式会社ビー・エフ・シー

2003年の日本初開催の、本場ドイツ・ミュンヘンから公式認定を受けて開催している「オクトーバーフェスト」 。

4月24日（金）からのお台場開幕に向け 、イベントをさらに熱くする情報を発表いたします。

今年のテーマは「没入感」。合言葉は「さあ隣の人と乾杯しよう」。大人も子どもも、一歩足を踏み入れれば、そこはまるでミュンヘン――本場さながらの熱狂と一体感を体験できる13日間です。

【日本初上陸ビールも！全14メーカー、70種類超のラインナップ今年もドイツから最高クラスの味わいのビールが登場！】

【PICK UP】日本初上陸！「カーメリテンのキルタビア」

芳醇なコクとキレのある後味。この時期だけの贅沢な味わいは、ドイツソーセージとの相性も抜群です。

他にも、王道の「ラガー」はもちろん、フルーティーな「ヴァイスビア」、濃厚な「ドッペルボック」など、14メーカー（11店舗）が誇る様々な味を楽しめます。

【圧巻の「3L巨大ジョッキ」】で盛り上がろう！

ドイツで3リットルもの巨大グラスが登場するのは、主に大規模なお祭りや、スポーツの優勝祝賀会でビールシャワーを行う際などの特別なイベント時に限られます。

また、友人同士で「ビールブーツ」と呼ばれるブーツ型の巨大グラスを回し飲みする伝統的な遊びや、飲食店でのパフォーマンスとして使われることもあります。大勢で場を盛り上げるための「お祭り用」のサイズの特別なビールグラス、ジョッキをお台場でお楽しみいただけます。

【FOOD】ビールが進む！こだわり抜いた4つのグルメカテゴリー

「ビールのお供」の枠を超えた、本格的なドイツ料理が並びます。

～料理一例～

【肉料理】顔サイズのシュニッツェル、たっぷりレモンタルタルのドイツ風チキン南蛮、ミートピザ

【魚料理】手作りイカ墨ガーリックシュリンプ、シュテッカルフィッシュ（魚の串焼き）、サーモンガーリックムニエル

【チーズ料理】チーズボール、チーズプレッツェル、チーズがけサイコロステーキ

【パン料理】オクトーバーフェストロゴ入りプレッツェル、顔より大きいプレッツェル

【FOR KIDS】こどもの日は「家族全員」で乾杯！大人だけでなく、お子様も主役になれるメニュー

こどもビール： 見た目はビールそっくり！

お子様も一緒に乾杯の輪に加われます。

こどもビールにはジンジャーエールとホイップクリームで

みためがビールそっくりなドリンクです。

【SPECIAL】豪華景品が当たる抽選会

抽選会： 会場内で5,000円（税込）以上

お買い上げごとに、1回抽選にチャレンジいただけます。

景品例： 東京ジョイポリス 入場チケット、

日本未来科学館 入場チケットなど、

GWをもっと楽しめる豪華景品をご用意！

【GOODS】2026年新発売グッズ

限定グッズ： 開催を記念した「オリジナルTシャツ」、

「マフラータオル」を販売。身につければ一体感がさらに高まります。

マフラータオルにはProstと描かれており、これを掲げれば

ステージが盛り上がること間違いなし！

【SUSTAINABLE】1杯が未来をつくる「ビール基金」

私たちは、飲んで楽しむことが社会貢献に繋がる

「ビール基金」を今年も実施します。

★取り組み： ビール1杯の購入につき「1円」を寄付いたします。

今年もサステナブルな会場作りを目指します。

オクトーバーフェスト2026 in お台場 ～Spring～

【開催日程】2026年4月24日(金)～5月6日(水・祝)

【開催時間】初日 16:00～21:30/その他 11:00～21:30

※最終入場受付20:30/ラストオーダー21:00

【会場】 シンボルプロムナード公園 セントラル広場

（東京都江東区青海1丁目1）

★お台場開催事前チケットの購入はこちらから★(https://www.kkday.com/ja/product/127571-tokyo-oktoberfest-beer-2023-tickets-japan)

入場料 大人（中学生以上）500円 （小学生・未就学児）無料

※各会場とも雨天決行（荒天時は中止）

【公式HP】https://www.oktober-fest.jp(https://www.oktober-fest.jp)