【今なら45%OFF】ORICOの8-in-1 M.2ドッキングステーションが凄すぎる。

深圳市奥睿科电子商务有限公司

iPhoneでの動画撮影やMacBookでの作業中、「ストレージが足りない」「ポートを増やしたい」と感じたことはありませんか？

今回は、その悩みを一気に解決する**次世代の8-in-1拡張坞「ORICO MG7」**を徹底レビューします。iPhoneの背面にピタッと磁石でくっつく、今までにない画期的なアイテムです！まだ間に合う！45%OFFセール開催中。在庫がなくなり次第終了の早い者勝ちです！

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⚠️ 有効期限：2026年4月15日 23:59 (JST) まで

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1. まるで体の一部。MagSafe対応の磁吸デザイン

この製品の最大の特徴は、MagSafe（マグネット式）対応であること。 iPhone 15/16/17 Proシリーズの背面にピタッと吸着。ケーブル一本で繋ぐだけで、iPhoneがプロ仕様のビデオカメラへと進化します。もちろん、MacBookの天板に貼り付けて使うことも可能です。

2. M.2 2230 SSDを内蔵して容量を拡張！

背面のカバーを開ければ、M.2 2230 NVMe SSD を装着可能。 10Gbpsの高速転送に対応しているため、iPhoneで撮影した ProRes動画 を直接外部SSDに保存できます。スマホ本体の容量を気にせず、4Kクオリティで撮り放題です。

3. 妥協のない8-in-1多機能ハブ

SSDケースとしてだけでなく、高性能ハブとしての実力も本物です。

HDMI 4K@60Hz： 外部モニターへ滑らかに映像出力。

10Gbps USBポート： データ転送も一瞬。

SD/TFカードリーダー： カメラからのデータ読み込みもスムーズ。

100W PD急速充電： パススルー充電でデバイスをフルスピード充電。

総評：クリエイターのデスク環境をスマートに

ORICO MG7は、iPhoneをクリエイティブなツールとして使いこなしたい方や、MacBookのポート不足に悩む方にとって、**「究極の省スペースソリューション」**です。

5,000円台でこれほど多機能なマグネット式ドックが手に入る機会はそうありません。4月15日までの限定セールですので、完売前にぜひチェックしてください！

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