市ヶ谷・九段下で、会社の「格」と「人」を創る。登記可能なシェアオフィス×人材紹介の独自モデルで、成長企業の躍進を伴走支援。

bloom株式会社

bloom株式会社は、人材紹介とシェアオフィス事業を融合させた独自スタイルのシェアオフィス「BuD square（バドスクエア）」の市ヶ谷拠点を展開しています。九段下駅と市ヶ谷駅の間に位置する好立地で、スタートアップや成長企業のオフィスニーズと採用課題を同時に解決します。

BuD square（バドスクエア）HP：https://bud-square.com/

■ BuD squareとは

「BuD（つぼみ）square」は、さまざまな才能が芽吹き、成長を目指す共創の場として誕生したレンタルオフィスです。ハイクラス人材紹介に精通したbloom株式会社が運営しており、単なるオフィススペースの提供にとどまらず、入居企業に対して通常月額150万円相当の採用支援やAI活用支援を無料で提供しています。

■ 市ヶ谷拠点の特徴

BuD square市ヶ谷拠点は、東京都千代田区九段南3丁目8-10 靖国外苑ビル（旧川内ビル）2Fに位置しています。九段下駅と市ヶ谷駅のちょうど間にあり、どちらの駅からも徒歩圏内で、複数路線が利用可能なアクセスの良さが魅力です。

3名～8名規模の個室を全7室備え、少人数チームから拡大期の企業まで幅広く対応しています。

現在2企業様が入居いただいており、5部屋のご案内が可能です。

4月末までの限定キャンペーンとして、賃料5ヶ月無料キャンペーンを実施中

問い合わせ：https://bud-square.com/contact/

■ 充実の設備・サービス

市ヶ谷拠点では、入居後すぐにビジネスを開始できる環境が整っています。高速Wi-Fi、デスク・チェア完備の個室に加え、ロッカー、高性能複合機、会議室（無料利用枠あり）、テレカンブースなど、日々の業務に必要な設備をすべて用意しています。

また、竹橋拠点にあるラウンジも利用可能。カフェのような心地よい空間で、打ち合わせやリフレッシュ、イベント開催にも対応しています。ウォーターサーバー（無料）やコーヒーメーカーも備え、快適な働き方をサポートします。

■ 人材紹介のプロによる採用支援が相談可能

BuD square最大の特徴は、シェアオフィス入居企業に対する採用支援の無料提供です。運営会社のbloom株式会社は、コンサルティング・エンジニア・不動産業界を中心に、ハイクラス人材の紹介で豊富な実績を持っています。「求める人材に出会えない」「採用にリソースが割けない」といった成長企業ならではの課題に対し、人材のプロが伴走します。

■ 内覧のご案内

BuD square市ヶ谷拠点では、随時内覧を受け付けています。ご興味をお持ちの方は、下記よりお気軽にお問い合わせください。

問い合わせ：https://bud-square.com/contact/(https://bud-square.com/contact/)

■ bloom株式会社について

bloom株式会社は、不動産・金融・コンサルティング業界に特化したハイクラス人材紹介サービスを中心に、シェアオフィス「BuD square（バドスクエア）」の運営、AI活用支援事業を展開しています。不動産ファンド業界の発展とプロフェッショナル人材のキャリア構築を支援するため、定期的に業界交流イベントやセミナーを開催しています。

【会社概要】

会社名: bloom株式会社

お問い合わせフォーム: https://bloom-firm.com/contact (https://bloom-firm.com/contact)

代表者: 代表取締役 林 栄吾

所在地: 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町3-27-7 Takebashi 7 5F

事業内容

・コンサルティングファーム特化型人材紹介サービス「ファームプラス」運営

・ 不動産・金融特化型人材紹介サービス「アセットキャリア」運営

https://bloom-job.com/

・ シェアオフィス「BuD square」運営

https://bud-square.com/

・ AI活用支援サービス

・不動産再販

コーポレートサイト: https://bloom-firm.com/(https://bud-square.com/)

採用ページ: https://bloom-firm.com/recruit(https://bloom-firm.com/recruit)