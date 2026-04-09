【サンシャインシティプリンスホテル】千代むすび酒造（鳥取県境港市）と「中国料理 古稀殿」レストランコラボレーションイベントを2026年5月22日(金)に開催

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

サンシャインシティプリンスホテル（所在地:東京都豊島区東池袋3‐1‐5、総支配人:小田 麻夕美）で は、ホテルの料理と日本各地の日本酒を楽しむレストランイベント「酒感楽飯Savor the moment, Sense the sake.」の第5弾として、鳥取県境港市の酒蔵「千代むすび酒造」とのコラボレーションを「中国料理 古稀殿」にて2026年5月22日(金)に開催いたします。

特別コースメニュー・前菜 ※写真左（イメージ）

当日は「中国料理 古稀殿」料理長の吉田出が、鳥取県の地元食材含め、厳選した旬の食材をさまざまな調理法を駆使し、一皿目の前菜からデザートまで期待感を募らせる特別コース・全7品と日本酒・全6種をご用意いたします。

イベントでご用意する、千代むすび各酒（イメージ）中国料理 古稀殿 料理長 吉田出

また、千代むすび酒造より常務取締役 岡空拓己氏をお招きし、食事に合わせた各日本酒の特長や楽しみ方、酒蔵ならではのこだわりなど、造り手目線からの日本酒の奥深さをお届けする1日限定のコラボレーションイベントになっております。

本企画は今後もレストランの定期イベントとして年間さまざまな酒造会社とのコラボレーションを展開し、ホテルのブランド向上に努めてまいります。次回第6弾は2026年7月の開催を予定しております。

サンシャインシティプリンスホテル レストランイベント 005／酒感楽飯 Savor the moment, Sense the sake.

「千代むすび酒造」×「中国料理 古稀殿」コラボレーション概要

■開催日時：2026年5月22日(金) 6:30P.M.から8:30P.M. ※6:00P.M.より、レストランにて受付

■内 容: ・特別コースメニュー（全7種）とお料理に合わせた日本酒の提供

・千代むすび酒造 常務取締役 岡空拓己氏による、各日本酒の説明

■開催場所：中国料理 古稀殿 (ホテルB1)

■料 金:1名さま \18,000

■定 員:30名

■ご予約：2026年4月9日(木)より、ホテル公式Webサイトまたはお電話にて受付開始

https://www.princehotels.co.jp/sunshine/plan/kokiden/chiyomusubi_collaboration/

レストラン予約 TEL：03‐5954‐2257 (10:30A.M.～6:00P.M.)

※料金には1名さまのお食事、日本酒各酒、消費税が含まれております。

別途お会計時、サービス料(13％)を加算させていただきます。

※定員に達し次第、ご予約は終了させていただきます。

※本情報は、2026年4月9日現在のものであり、変更となる場合がございます。

※食物アレルギーへの対応についてはこちらを参照ください。

※仕入れの状況により、食材・メニューに変更がある場合がございます。

※画像はイメージです。

※お車でお越しのお客さまへの酒類の提供はお断りさせていただきます。

千代むすび酒造株式会社

豊かな自然環境と中国山地から湧き出る天然水や鳥取県産米など、地元の原材料にこだわった日本酒作りを行っている、慶応元年創業160年の歴史がある鳥取県の老舗酒蔵。