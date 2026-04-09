【 SEOの新常識「ブランドSEO」をついに公開！】”数字と再現性”にこだわる唯一無二の営業カンファレンス「日本一シビアな、数字で語る営業サミット」にEXIDEAが登壇

株式会社ＥＸＩＤＥＡ

市場の”第一想起”を実現するカテゴリーブランディングを提供する 株式会社EXIDEA（本社：東京都中央区、代表取締役：小川 卓真）は、2026年4月16日（木）に開催される「日本一シビアな、数字で語る営業サミット」に登壇することをお知らせします。

ゲストスピーカー5名・登壇企業13社、計18組の業界トップランナーが集う本イベントにて、「ブランドSEO戦略」をテーマに、問い合わせの質を変え営業効率を最大化するノウハウを解説します。

■EXIDEA登壇の背景

イベントの詳細はこちら :https://conference.coteam.jp/2026-04/?utm_source=exidia

データマーケティングの浸透やチャネルの増加、AIによる検索行動の変容により、従来の「上位表示」を目的としたSEOは転換期を迎えました。同様にCPAの高騰が止まらないWeb広告施策も、コストに見合わない質の低いリードを生むばかりで営業現場を疲弊させています。

「精神論ゼロ。すべてを数字で語る」をコンセプトに掲げる本イベントの場において、EXIDEAはマーケティングと営業の接点となるリードの質というテーマに挑みます。自社の価値を正しく理解する顧客を呼び込む「ブランドSEO戦略」の考え方を、定量的な改善事例をもとに提案します。

■登壇セッションの内容

検索順位の向上に傾倒し本質を見失うことが多い従来のSEO対策やWeb広告では、質の低いリードの発生を招き、それによる無駄な商談やナーチャリングの工数増加が見受けられます。

EXIDEAのセッションでは、こうした課題を根本から解決するアプローチとして「ブランドSEO戦略」を体系的に解説します。自社ブランドへの深い理解と共感を起点に成約率の高いリードを獲得する、その具体的な戦略と実践手法をお伝えします。

<セッション概要>

タイトル：問い合わせの質が変わる！リード獲得の新常識「ブランドSEO戦略」

登壇時間：2026年4月16日（木） 17:50 ～ 18:10

■登壇者情報

参加申込はこちら :https://conference.coteam.jp/2026-04/?utm_source=exidia

株式会社EXIDEA（エクシディア）

マーケティングコンサル部 部長

樽見 章寛

- 経歴 -

新卒で入社した大手人材会社を経て、2017年よりEXIDEAに参画。エンタープライズからSMBまで幅広い企業のマーケティング戦略策定とその実行を支援。

直近ではデジタルマーケティングの次世代化を掲げ、生成AI活用やLLMO、ナレッジデータ構築を軸にクライアントの売上げに直結する実践的な伴走支援に取り組む。

■イベント概要

イベント名： 日本一シビアな、数字で語る営業サミット

日時： 2026年4月16日（木）9:00 ～ 18:15

開催方法：オンライン（ 途中入退室OK ）

参加費： 無料

主催： 株式会社オー

■会社概要

会社名：株式会社ＥＸＩＤＥＡ（https://exidea.co.jp）

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座1-20-14 KDX銀座一丁目ビル4階

代表者：小川 卓真

設 立：2013年5月

資本金：1,500万円

従業員数：89名（連結）※2025年4月末現在

事業内容：BtoBブランディング支援、BtoBマーケティング支援、動画制作・動画マーケティング、マーケティングツール開発提供、SEOコンサルティング、Webメディア運営

ＥＸＩＤＥＡは、クリエイティブとデジタルマーケティングを融合した「カテゴリーデザイン」によって、企業の新たな成長を支援します。AI機能を搭載した自社開発のマーケティングツールの提供と併せて、ビジネスの戦略策定から実行・改善まで一貫して伴走します。

＜サービス一覧＞

BtoBブランディング W/A｜https://wa-concept.net

BtoBマーケティング 180°｜https://exidea.co.jp/180

動画マーケティング CINEMATO｜https://cine-mato.com

AI機能搭載のオールインワンSEOツール EmmaTools｜https://emma.tools

総合比較メディアHonNe（ホンネ）｜https://exidea.co.jp/blog

JET-Robotics(ロボット導入支援プラットフォーム)｜https://jet-mfg.com

WiMAX比較.com｜ https://xn--wimax-lu8k074r.com

■本件に関するお問い合せ

株式会社ＥＸＩＤＥＡ カテゴリーデザイン本部 広報担当

E-mail：pr@exidea.co.jp

TEL：03-5579-9934（受付時間：平日9時～18時）