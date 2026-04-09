世界パーキンソン病day　パーキンソン病の講演会・セミナー情報を全国から集約　情報検索サイト「パーキンソン病講演会ナビ」を公開

株式会社ピアハーモニー

4月11日は「世界パーキンソン病デー」。

パーキンソン病への理解と支援を世界中で呼びかける日です。

株式会社ピアハーモニー（本社：東京都練馬区、代表取締役社長：深井祐太）は、世界パーキンソン病デーに合わせ、パーキンソン病に関する講演会・セミナー・患者向けイベント情報を全国から集約・検索できる情報サイト「パーキンソン病講演会ナビ」（https://parkinson-navi.jp/）を2026年4月9日に公開いたします。

国内のパーキンソン病患者は約28.9万人*、同居家族を含めると50万人以上と推計されています。

各地で医療機関や患者団体が患者向け勉強会を開催する一方、その情報は個別に発信されており、患者・家族のもとに十分届いていないという課題がありました。

講演会との出会いが、疾患への理解や治療の選択肢を広げ、同じ病気と向き合う仲間との繋がりも生まれます。本サイトは、全国のパーキンソン病当事者・ご家族がその機会を逃さないためのイベント情報プラットフォームです。

*厚生労働省「患者調査」（令和2年）より。治療を受けている患者数は約28.9万人と報告されている。

開設の背景 パーキンソン病 当事者の「情報が届かない」という声

パーキンソン病は進行性の神経疾患であり、治療やリハビリに関する最新情報へのニーズは極めて高い一方、地域間の医療格差や情報発信の分散により「情報が行き届いていない」ことが以前から指摘されてきました。

当社が特定非営利活動法人コントロールPDと共同で実施した「パーキンソン病患者の講演会ニーズに関する実態調査」（2026年1月実施・回答269名）でも、講演会への参加障壁として身体的な移動困難に加え、約2割が「そもそも講演会の情報を見かけない」と回答しており、情報アクセスの課題が改めて確認されています。

※調査の詳細は以下のプレスリリースをご参照ください。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000005.000123316.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000005.000123316.html)

また、講演会情報の入手経路としてSNSや患者コミュニティが上位を占めており、従来の病院掲示や郵送に頼らない新たな情報流通の仕組みが求められていました。

一方、医療者側も、パーキンソン病当事者・ご家族の疾患理解の促進を重要と捉え、各地で講演会やセミナーを提供しています。しかし、開催場所や形式、時間、さらには広告上の制限によって、届けたい患者・家族に十分にリーチできていないという課題を抱えていました。

当事者・ご家族の「学びたい」と、医療者の「伝えたい」。その二つのニーズが結びつかないまま、多くの機会が埋もれてきました。このミスマッチを解消するために生まれたのが、「パーキンソン病講演会ナビ」です。

「パーキンソン病講演会ナビ」サービス概要

講演会との出会いが、疾患への理解や治療の選択肢を広げ、同じ病気と向き合う仲間との繋がりも生まれます。本サイトは、全国のパーキンソン病当事者・ご家族がその機会を逃さないためのイベント情報プラットフォームです。

主な機能

パーキンソン病講演会ナビを見る :https://parkinson-navi.jp/イベント検索

開催形式（オンライン／現地／ハイブリッド）、全国9エリア、キーワードの多条件検索で目的の講演会を素早く見つけられます。

おすすめ表示

トップページにカルーセル形式で注目の講演会を掲載。サイトを訪れるだけで最新イベントが目に入る設計です。

ステータスラベル

「募集中」「間もなく締切」「アーカイブ公開中」を自動表示。参加可否がひと目でわかります。

※ イベント情報は、全国の医療機関・患者団体・自治体等が開催する講演会をピアハーモニーが収集・登録します。

応援コメント

特定非営利活動法人コントロールPD代表理事 津野 明美 氏

「パーキンソン病講演会ナビ」の開設を応援いたします。一か所に情報が集約され、居住地を問わず平等に情報が得られる本サイトは、療養生活の疑問や不安を解消する手段として望まれていたものです。

たくさんの患者さんやご家族のお役に立つものと確信しています。

私たちコントロールPDも、引き続き協力させていただきます。

「パーキンソン病講演会ナビ」が届けたい未来

「近くに講演会があるのに、知らなかった」「オンラインで参加できるなら、聞いてみたかった」

パーキンソン病当事者・ご家族からはそんな声が。

「せっかく開催したのに、届けたい患者さんに届かなかった」医療者側からはそんな声が聞こえてきます。

「パーキンソン病講演会ナビ」は、この双方の声を結びつけるサイトです。

パーキンソン病当事者・ご家族は、お住まいの地域やご自身の興味のある講演会を検索し、オンライン開催のイベントならご自宅から気軽に参加できます。

最新の治療情報やリハビリの実践方法はもちろん、患者同士が支え合うピアサポーターの活動や、患者さんが本当に求めているテーマのイベント情報についても積極的に掲載してまいります。

講演会を通じて同じ病気と向き合う仲間の存在を知り、日々の療養生活に新しい選択肢と安心が生まれる、そんな場でありたいと考えています。

パーキンソン病と診断されたその日から、必要な情報にいつでもアクセスできる。

そして、届けたい情報が必要としている人に届く、「パーキンソン病講演会ナビ」が、当事者・ご家族と医療者をつなぎ、適切な疾患知識の提供に貢献し続けるサイトであることを目指してまいります。

株式会社ピアハーモニー

ピアハーモニーは、「患者の声を医療者・製薬会社に届ける」ことをミッションに、希少疾病・難病領域に特化した患者リサーチ・コミュニティ運営を行う企業です。70以上の患者団体との連携体制を持ち、年間200件以上の患者インタビューを実施。患者との継続的な信頼関係を基盤に、患者カウンシルの企画運営、市民公開講座の支援、定量調査、治験リクルートメント等を手がけています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/123316/table/15_1_ff9a29d945ec34cf5a3fc158aabd7687.jpg?v=202604090451 ]