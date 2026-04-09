【カフェコムサ】24店舗ごとの個性あふれるケーキを展開！「オレンジの日」限定ケーキが登場

株式会社ファイブフォックス

(株)ファイブフォックスの子会社である(株)コムサ（東京都品川区）が展開する「カフェコムサ」は、日本全国の産地、農園の厳選した旬の美味しいフルーツを使用して、日本の四季を感じられるアート感覚溢れるケーキを提案しています。4月11日(土)から4月14日(火)の4日間「オレンジの日」限定ケーキを展開します。

24店舗ごとのメニューはこちら :http://www.cafe-commeca.co.jp/information/info/8658.html

カフェコムサでは4月11日(土)から4月14日(火)の4日間、4月14日のオレンジの日にちなんで、オレンジの日限定ケーキを展開します。オレンジの日は愛と絆を深める日として2009年にJA全農えひめが制定しました。 オレンジの日限定ケーキはカフェコムサ全店（24店舗）それぞれのパティシエが品種や風味の違いを活かし、個性あふれるケーキに仕上げた、各店舗ごとの味わいを楽しめる逸品です。

甘夏とパンナコッタのショートケーキ【上野松坂屋店】

甘夏とパンナコッタのショートケーキ

【価格】1,200円(税込)/1ピース

愛媛県 宇和島市 YAMAUCHI FARM産「宇和ゴールド」とホワイトチョコクランチケーキ【船橋東武店】

愛媛県 宇和島市 YAMAUCHI FARM産

「宇和ゴールド」とホワイトチョコクランチのケーキ

ベース：フロマージュブラン

【価格】1,100円(税込)/1ピース

神奈川県 小田原市 ジョイファーム小田原産「甘夏」のレアチーズショートケーキ【東戸塚西武S.C.店】

神奈川県 小田原市 ジョイファーム小田原産

「甘夏」のレアチーズショートケーキ

【価格】1,300円(税込)/1ピース

愛媛県 宇和島市 YAMAUCHI FARM産「宇和ゴールド」とホワイトキャラメルクリームのケーキ【宇都宮FKDインターパーク店】

愛媛県 宇和島市 YAMAUCHI FARM産

「宇和ゴールド」とホワイトキャラメルクリームのケーキ

ベース：マスカルポーネ

【価格】1,200円(税込)/1ピース

愛媛県 宇和島 CORLEO FARM産「清見オレンジ」とレモングラスのケーキ【広島福屋駅前店】

愛媛県 宇和島 CORLEO FARM産

「清見オレンジ」とレモングラスのケーキ

ベース：フロマージュブラン

【価格】1,100円(税込)/1ピース

熊本県産 でこぽん「肥の豊」(ひのゆたか)と和紅茶クリームのケーキ【熊本鶴屋店】

熊本県産 でこぽん「肥の豊」(ひのゆたか)と

和紅茶クリームのケーキ

ベース：和紅茶アマンディーヌ

【価格】1,100円(税込)/1ピース

※フルーツの入荷状況により、デザインが異なる場合があります。

30周年の感謝を、ひとくちの幸せに…





〈カフェコムサについて〉

日本全国の産地・農園の厳選した旬の美味しいフルーツをふんだんに飾り付けたケーキを提供しています。新鮮な美味しさをお届けしたく、クリームで使う砂糖の量を抑え、フルーツ本来の甘さ・美味しさが引き立つようにし、全て当日の朝にパティシエが心を込めて創っています。

［公式HP］http://www.cafe-commeca.co.jp/

［SHOP］http://www.cafe-commeca.co.jp/shoplist

［Instagram］https://www.instagram.com/cafecommeca

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