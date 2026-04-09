大阪・関西万博会場に一番近い複合施設ATCから横浜へGREEN×EXPO 2027へつなぐ「カウントダウンクロック」始動！

アジア太平洋トレードセンター株式会社

大阪・関西万博会場に一番近い複合施設「ATC（大阪市住之江区南港北2丁目1番10号ATCビル）」が、2027年横浜で開催されるGREEN×EXPO 2027（２０２７年国際園芸博覧会）へのバトンをつなぐ新拠点として動き出します。2026年3月31日（火）よりGREEN×EXPO 2027の展示をATC内「おおさかATCグリーンエコプラザ」にて開始。さらに4月11日には、開幕までの時間を刻む「カウントダウンクロック」を設置し、来場者が楽しめるフォトスポットもオープンします。万博の熱気が冷めやらぬ大阪から、次の国際博覧会・横浜へ。“万博の想いをつなぐ場所”としてATCではGREEN×EXPO 2027の機運醸成を行います。

※おおさかATCグリーンエコプラザ（ATCビルITM棟11階）

環境・SDGｓをテーマにした国内最大級の常設展示場。大阪・関西万博の機運醸成やアフター万博の 取り組みを継続的に行っています。今回の展示開始とカウントダウンクロック設置により、“万博の発信拠点”としてさらに進化します。また、2026年4月10日（金）～4月12日（日）には、大阪・関西万博開幕1周年イベント「ATC PAVILION -SPRING FES-」が同時開催中です。

フォトスポットイメージ展示

■GREEN×EXPO 2027カウントダウンクロック 除幕式

日時：4月11日（土）11時15分～11時20分

内容：GREEN×EXPO 2027カウントダウンクロック、フォトスポットのお披露目

■大阪・関西万博開幕1周年イベント ATC PAVILION -SPRING FES-

内容：大阪・関西万博開幕1周年に合わせ開催する共創をテーマとしたセミナー・展示等のイベント

会場：おおさかATCグリーンエコプラザ（大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビルITM棟11階）

日程：2026年4月10日（金）から12日（日）まで

入場：無料

主催：ATC

共催：公益社団法人２０２５年日本国際博覧会協会

ATC PAVILION -SPRING FES-