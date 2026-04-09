【シェラトン鹿児島】― 開業3周年の感謝を込めて ―

シェラトン鹿児島シェラトン鹿児島 外観

「シェラトン鹿児島」（所在地：鹿児島県鹿児島市高麗町43-15、代表取締役社長：伊牟田 均、総支配人：戸田 猛樹）は、2026年5月16日（土）に開業3周年を迎えます。これを記念し、鹿児島が誇る“食・人・文化”をテーマにした特別企画 「3rd Anniversary Highlights」 を、4月から5月にかけて実施いたします。

5月29日（金）には、日本を代表するフレンチの巨匠・坂井宏行シェフを迎え、ホテルシェフ陣との共演による一夜限りのスペシャルディナー「Six-Hands Dinner」を開催。そのほか、記念宿泊プランや館内各レストラン・バー・カフェでの限定メニューや特別企画など、開業3周年を祝う多彩な内容をご用意いたしました。

開業以来、「鹿児島の魅力を世界へ発信する拠点」として、地域の皆さまや生産者、各団体の温かいご支援のもと歩みを重ねてまいりました。これまでの感謝と、これからの鹿児島への想いを込め、今だけ・ここだけの特別な体験をお届けします。

一夜限りの美食体験：開業3周年記念 スペシャルディナーイベント

「Six-Hands Dinner」（シックスハンズディナー）

日本のフレンチ界を語るうえで欠かせないレジェンド、坂井宏行シェフと、シェラトン鹿児島から世界の舞台で日本代表として腕を振るう次世代の旗手、東園勇樹（副総料理長）と池之上哲平（FLYING HOG GRILL料理長）。3人のシェフが培ってきた技と感性が交差し、鹿児島の豊かな食材と向き合うことで、この夜だけの特別なコースが創り出されます。忘れられない美食体験とともに、シェラトン鹿児島開業3周年を祝う華やかなひとときをお過ごしください。

坂井 宏行 シェフ

【坂井 宏行氏 - プロフィール】

1942年生まれ、鹿児島県出身。

17歳でフランス料理の修業を始め、19歳で単身オーストラリアに渡り1年半の修行の後、帰国。都内の有名レストランでの修業を経た後、1980年、38歳で独立し、フランス料理店「ラ・ロシェル」をオープン。1994年からテレビ番組「料理の鉄人」にフレンチの鉄人として出演し、「完全なる料理の鉄人」では最強鉄人になる。

以来、日本のフランス料理の第一人者として幅広い分野で活躍を続け、2005年にはフランス共和国より『農事功労章シュヴァリエ勲章』を受勲。2009年「現代の名工」卓越した技能者の表彰(厚生労働大臣表彰)受賞。

2021年文化振興の功績を認められ、文化庁長官勲章 受賞。

フランス料理に懐石料理の技法を取り入れた繊細な盛り付け、色使いの美しい料理が特徴。ジョンカナヤ西洋膳所のシェフ時代には、その手法を生かした「フレンチ懐石」のスタイルを確立。料理に対する熱意と探究心、旺盛なサービス精神で坂井が作り出す料理は多くの美食家を魅了し続けている。

東園 勇樹（副総料理長）池之上 哲平（FLYING HOG GRILL 料理長）

【 開催日 】2026年5月29日 (金)

【 時 間 】18:30開場 / 19:00開宴

【 場 所 】シェラトン鹿児島 2階 Ballroom

【 料 金 】お一人様 25,000円（税込） ※料理・飲み物・お土産が含まれます

【 料 理 】アミューズ / 前菜 / スープ / 魚料理 / 肉料理 / デザート / パン / コーヒー

※ソムリエが料理にあわせて厳選したワインもお楽しみください

【ﾄ゛ﾚｽｺｰﾄ゛】スマートカジュアル

【 予 約 】TEL: 099-821-1111

WEB予約 :https://www.tablecheck.com/shops/sheraton-kagoshima-andmorebysheraton/reserve?menu_items=69aa562a3dce1b6d6ebcd702

【宿泊】3周年記念プラン

開業3周年を祝う、特別な宿泊プラン「3rd Anniversary Plan」をご用意しました。雄大な桜島を望む客室でのご宿泊に加え、薪火グリルレストランでのディナーや、源泉かけ流しの温泉、翌朝のご朝食までゆったり楽しめる、1泊2食付のプランです。

【ご宿泊プラン1泊の内容】

客室タイプ：桜島ビュー客室へアップグレード確約

ディナー：19F薪火グリルレストラン FLYING HOG GRILL（フライング ホグ グリル）でのディナーコース「エンバー」（1部屋1泊につき2名様分）

朝食：4Fブッフェレストラン Daily Social（デイリーソーシャル）での朝食（1部屋1泊につき2名様分）

その他：駐車場無料（1部屋1滞在につき1台分）

宿泊期間：2026年4月1日(水) ～ 6月30日(火)

予約方法：TEL: 099-821-1111

WEB予約 :https://www.marriott.com/ja/reservation/availability.mi?propertyCode=KOJSI&cc=E6776

【レストラン】

19階 薪火グリルレストラン「FLYING HOG GRILL」 3周年記念コース

本年4月にレストランの新料理長に就任した池之上哲平は、2025年のフランス料理コンクール “ジャン・シリンジャー杯”で優勝し、フランスで最も歴史と権威ある料理コンクールのひとつ「プロスペール・モンタニエ国際料理コンクール」（2027年1月開催）への出場権を獲得。世界へ挑むシェフが、ランチ・ディナーともに特別コースで3周年に華を添えます。

ランチコース イメージディナーコース イメージ

＜ランチコース概要＞

【 コース 】3周年記念ランチコース Ignite（イグナイト）～黒毛和牛と鹿肉が織りなす薪火の饗宴～

【 料 金 】お一人様 10,000円（税込）

【 内 容 】鹿児島が誇る黒毛和牛とジビエ（鹿）を楽しむランチコース

【提供期間】5月7日(木) ～ 5月31日(日)

【営業時間】11:30～14:00（ラストオーダー 13:00）

＜ディナーコース概要＞

【 コース 】“ジャン・シリンジャー杯” 優勝記念メニュー ～お祝いのグラスワイン4種を添えて～

【 料 金 】お一人様 30,000円（税込）

25,000円（税込）※ワインなしでもご提供可能

【 内 容 】3周年と“ジャン・シリンジャー杯”優勝を祝う、厳選4種ワインが彩る特別コース

【提供期間】5月1日(金) ～ 5月31日(日)

【営業時間】18:00～22:00（ラストオーダー 21:00）

ランチ・ディナーともに

【 予 約 】TEL: 099-821-1111

WEB予約 :https://www.tablecheck.com/ja/shops/sheraton-kagoshima-flyinghoggrill/reserve

19階 バー「VIVARIUM」 3周年記念カクテル Truss（トラス）

3周年記念カクテル「Truss」 イメージ

鹿児島で造られたウィスキー、ジン、焼酎の3種のスピリッツを組み合わせた、3周年を記念するオリジナルフローズンカクテル。建築用語で「支え合う構造」を意味する“Truss（トラス）”の名の通り、多様な個性が調和する一杯に仕上げました。複雑さの中にも飲みやすさを感じられる、さっぱりとした味わいです。3周年の節目にふさわしい、鹿児島の素材と「支え合い」の想いを一杯に込めた、今だけの特別なカクテルです。

【 料 金 】2,500円（税込）

【提供期間】5月1日(金) ～ 5月31日(日)

【営業時間】18:00～24:00（ラストオーダー 23:00）

【 予 約 】TEL: 099-821-1111

WEB予約 :https://www.tablecheck.com/ja/shops/sheraton-kagoshima-vivarium/reserve

1階 カフェ「&More by Sheraton」

3周年のお祝いに期間限定・特別価格の商品を展開

・パン3種詰め合わせ（テイクアウトのみ）

本場フランスのレシピをもとに、シェラトン鹿児島ならではのスタイルで仕上げた、ホテルベーカリー自慢のオリジナルブレッド3種を詰め合わせた限定商品です。定番として人気を誇る「シェラトン鹿児島クロワッサン」に加え、本商品を機に新たに登場するパンもお楽しみいただけます。

【 料 金 】1,000円（税込）

※テイクアウトのみ

ホテル内ベーカリーの焼き窯

オリジナルシュークリーム イメージ

・シェラトン鹿児島オリジナルシュークリーム（1日限定50個）

奄美大島産の純黒糖を使用した、香ばしさとコクのあるシュー生地に、なめらかなカスタードクリームをたっぷりと詰めた、シェラトン鹿児島オリジナルのシュークリーム。

日頃のご愛顧への感謝の気持ちを込めて、特別価格にてご提供いたします。

【特別価格】390円／個（税込）

※イートイン・テイクアウト同価格

【提供期間】5月1日(金) ～ 5月31日(日)

【営業時間】8:00-20:00 ＊時間帯により一部提供内容が異なります

詳細 :https://andmorebysheraton.sheratonkagoshima.com/

4階 ブッフェレストラン「Daily Social」 および 4階 居酒屋「さつまぐま」

来店者限定企画！「サイコロチャレンジ」でお得なチャンス

4階「Daily Social」「さつまぐま」来店者を対象に、3周年にちなんだサイコロチャレンジを実施。

3個のサイコロで“ぞろ目”が出ると、お食事券などが当たります。ホテル開業日をはさむ3日間限定の開催です。

Daily Social ブッフェメニュー イメージさつまぐま コースメニュー イメージ

【開催期間】 5月15日(金)・16日(土)・17日(日)

【営業時間】 Daily Social ランチ 11:30～14:30 / ディナー 18:00～22:00（最終入店は閉店1時間前）

さつまぐま 18:00-23:00（ラストオーダー 22:00）

【 料 金 】 Daily Social ランチ 5,000円 / ディナー 7,000円 ＊小学生は半額、未就学児は無料

※Daily Socialでは、平日は3周年感謝割を実施中。（例：ランチ5,000円→3,900円）

さつまぐま コース 8,000円～ / アラカルト 900円～

【 予 約 】 TEL: 099-821-1111

Daily Social 予約 :https://www.tablecheck.com/ja/shops/sheraton-kagoshima-dailysocial/reserveさつまぐま 予約 :https://www.tablecheck.com/ja/shops/sheraton-kagoshima-satsumagma/reserve

シェラトン鹿児島について

シェラトン鹿児島では、“Where the world comes together（世界が出会う場所）”のブランドコンセプトのもと、ホテル館内と壮大な景観の境界をなくし、鹿児島の伝統的な美と西洋の美を融合。この現代風にアレンジされた空間で、鹿児島に新しい息吹を与え、鹿児島の魅力を世界へ伝えるとともに、訪れたゲストに新しいエクスペリエンスをもたらします。桜島を高層階から望む客室をはじめ、ウエディングから各種コンベンションまで、フレキシブルに対応する宴会フロア、5つの個性を放つレストラン・バーのほか、天然温泉やスパ、クラブラウンジ、フィットネスを完備。観光やビジネス、友人との集まり、家族団らん、大切な記念日など、あらゆるシーンに応じたサービスをお届けしています。2024年、国際的なエコラベル「Green Key（グリーンキー）」認証を取得し、継続更新中。

【所在地】 〒890-0051 鹿児島県鹿児島市高麗町43-15 【お問い合わせ】 （代表）099-821-1111

【公式サイト】 https://www.marriott.com/ja/hotels/kojsi-sheraton-kagoshima/overview/

公式WEBサイト :https://www.marriott.com/ja/hotels/kojsi-sheraton-kagoshima/overview/

シェラトンホテル＆リゾートについて

シェラトンホテル＆リゾートは、世界70の国と地域に425以上のホテルとリゾートを展開し、ゲストの皆様を簡単にお迎えしています。世界中の何百ものコミュニティの中心に位置するMarriott Bonvoy(R)の特別なホテルブランドのポートフォリオの中で、最もグローバルなブランドとして、シェラトンは世界のどこにいてもゲストの帰属意識を高める豊かな伝統を持っています。シェラトンは現在、ブランドの大きな変革を進めており、世界中のホテルで、次世代の旅行者や地元の人々のための特徴的なコミュニティ体験を提供しています。シェラトンの新しいビジョンは、直感的なデザイン、ハイテクを駆使した体験、パブリックスペースや飲食からフレキシブルなミーティングスペースに至るまで、あらゆるもののアップグレードを特徴としています。詳細はhttp://www.sheraton.com または、FacebookやX(@sheratonhotels)、Instagram(@sheratonhotels)をご覧ください。

※画像はすべてイメージです

※価格はすべて消費税・サービス料込みの料金です