【コラボ企画】電子で累計３０万部突破！LINEマンガなどで人気連載中の『恋するサイコの白雪くん』（taskey株式会社）をFUTAMI COMICSから刊行。４月９日より全国書店にて１.２.巻同時発売！

株式会社二見書房

＊電子売上を紙書籍単価相当で換算し計算しています

待望の紙単行本が、本日より発売開始

『恋するサイコの白雪くん』は主要電子書店などで人気連載中の「サイコ×ブロマンス」作品です。 2023年8月にtaskey株式会社のアプリ「peep」にて連載を開始し、リリース時に投稿したSNSで930万PVを超えるなど、連載直後から高い注目を集めました。さらに、コミックシーモアにて「女性ミステリーサスペンス部門 1位」を獲得（※1）。2025年12月に発売したボイスドラマCDは、ポケドラにて週間ランキング1位（※2）を獲得するなど、作品の人気は現在も広がりを見せています。

※1：2023年12月時点 ※2：2025年12月時点

こうした反響を受け、読者から寄せられた「紙でも読みたい」「手元に残したい」という声に応えるかたちで、二見書房「FUTAMI COMICS」レーベルより、サイコワコミックとのコラボ作品として 紙単行本の発売が決定し、４月９日より全国書店にて発売します。（地区により発売日は異なります）

紙単行本には、紙版限定の描き下ろしイラストやショートストーリーを収録。既存の読者はもちろん、本作に初めて触れる方にもお楽しみいただける内容となっています。

新刊購入特典

『恋するサイコの白雪くん』応援書店で購入すると限定特典があります。

■アニメイト（描き下ろし4pリーフレット）

・1巻：https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3371728/

・2巻：https://www.animate-onlineshop.jp/pd/3371729/

■コミコミスタジオ（描き下ろし8pマンガ小冊子）

・2冊セット商品：https://comicomi-studio.com/goods/detail?goodsCd=G0100380004000205151

■書泉・芳林堂書店（書泉・芳林堂書店限定描き下ろし1pペーパー）

・1巻、2巻：https://www.shosen.co.jp/privilege/40415/

■未来屋書店 （未来屋書店限定描き下ろし1pペーパー）

・1巻：https://store.miraiyashoten.co.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=9784576260068(https://store.miraiyashoten.co.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=9784576260068)

・2巻：https://store.miraiyashoten.co.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=9784576260075(https://store.miraiyashoten.co.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=9784576260075)

■丸善ジュンク堂書店 （丸善ジュンク堂書店限定描き下ろし1pペーパー）

・店頭施策（※一部店舗を除く）

■とらのあな （描き下ろし1pペーパー）

・1巻：https://ec.toranoana.jp/joshi_r/ec/item/200012781359/

・2巻：https://ec.toranoana.jp/joshi_r/ec/item/200012781360/

■ホーリンラブブックス （描き下ろし1pペーパー）

・1巻：https://www.horinlovebooks.com/product/9784576260068

・2巻：https://www.horinlovebooks.com/product/9784576260075

※特典の配布は各書店、店舗ごとに異なります。

※特典は一部店舗で実施しない場合がございます。

※特典はなくなり次第終了となります。

書籍情報

タイトル：『恋するサイコの白雪くん１』

判型：B6判

ページ数：192ページ

定価：900円（本体価格818円＋税）

原作：江夏遙

作画：石原通信

ネーム：MAHALO

ISBN：9784576260068

発売日：2026年4月9日

レーベル：FUTAMI COMICS × サイコワコミック

タイトル：『恋するサイコの白雪くん2』

判型：B6判

ページ数：192ページ

定価：900円（本体価格818円＋税）

原作：江夏遙

作画：石原通信

ネーム：MAHALO

ISBN：9784576260075

発売日：2026年4月9日

レーベル：FUTAMI COMICS × サイコワコミック

ストーリー

１：「僕、キミのこと好きになっちゃったかもしれない」そう言って白雪は微笑んだ。同級生３人に壮絶なイジメを受けていた晴樹は、ある日突然転校してきた美少年、白雪に「イジメがなくなったら僕と付き合ってくれる？」と持ち掛けられる。冗談だと聞き流した晴樹だったが、次の日から同級生が一人、また一人と姿を消していく。恋した転校生の白雪は、サイコパスだった。

２：「鏡よ鏡、世界で一番美しいのはだぁれ？」美への執着から生徒を「極上品」と呼び、男子生徒を搾取する化学教師・太井亜里沙。目をつけられた晴樹は衣服を剥ぎ取られ、肉体強要を迫られる…！晴樹の様子に気づいた白雪は――!?

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