【直方市】株式会社ホンダカーズ北九州様より、企業版ふるさと納税をご寄附いただきました！

直方市

株式会社 ホンダカーズ北九州様より、企業版ふるさと納税を通じてご寄附いただきました。

いただいた寄附金は、同社の意向である「ものづくりのまちの強化」に活用させていただきます。

左から）大塚市長、株式会社ホンダカーズ北九州 代表取締役社長 山地 徹氏

【寄附企業概要】

会社名：株式会社 ホンダカーズ北九州

所在地：北九州市八幡西区則松１-７-１５

代表者：代表取締役社長 山地 徹

ＵＲＬ：http://www.hondacars-kitakyushu.co.jp

事業内容：新車販売／中古車販売／リース／車検・点検・整備・修理／損害保険代理店業務／生命保険代理店業務／部品用品販売

【企業版ふるさと納税とは】

企業版ふるさと納税は、国が認定した地方公共団体の地方創生に関する取り組みに対して企業が寄附を行った場合に、法人関係税から税額控除する仕組みです。企業にとっては、社会貢献によるイメージアップに加え、地方公共団体とのパートナーシップの構築または地域の特色を活かした新たな地域創生プロジェクトへの展開などにつながります。

直方市の企業版ふるさと納税について、詳しくは直方市のホームページに記載しています。

https://www.city.nogata.fukuoka.jp/kurashi/_1204/_1377/_11217.html

【お問い合わせ】

直方市 秘書広報課 ふるさと応援係

永井・渡辺

TEL：0949-25-2236