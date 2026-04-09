エスプールグローカル、「Zoom Experience Day2026」に登壇

株式会社エスプール

株式会社エスプールの子会社で、広域行政BPOサービスを提供する株式会社エスプールグローカル（本社：東京都千代田区／社長執行役員：佐久間雄介、以下「当社」）は、2026年4月14日にTAKANAWA GATEWAY Convention Center（東京都港区）で開催される「Zoom Experience Day2026」に登壇します。

当社は、自治体における住民対応の高度化をテーマに、AIを活用した電話業務の効率化と住民サービス向上の両立に関する取り組みについて紹介します。あわせて、奈良市における取り組みを事例として取り上げ、自治体における実務への活用可能性について解説します。

◎背景

近年、自治体における住民対応業務は、問い合わせ件数の増加や人材不足により、職員の負担が増加しています。特に電話対応業務は、業務時間を圧迫する要因の一つとなっており、効率化とサービス品質の両立が課題となっています。こうした中、AIやクラウドサービスを活用した住民対応の高度化への関心が高まっています。

◎イベント概要

「Zoom Experience Day 2026」は、ZVC JAPAN株式会社が主催するリアルイベントです。「コミュニケーションが社会インフラに - AIが会話を行動へ導く」をテーマに開催されます。当日は、奈良市長をはじめ、自治体や民間企業の関係者が登壇し、AI時代におけるコミュニケーションの在り方や、その社会・ビジネスへの影響について議論が行われます。

また、CX（顧客体験）およびEX（従業員体験）の向上に関する事例紹介や、最新プロダクトの体験や、参加者同士のネットワーキングの機会も提供されます。

▼申込方法

参加をご希望の方は、以下より事前にお申し込みください。

◎当社セッションについて

イベント参加申し込み :https://events.zoom.us/ev/Ap_w0QZKiyiJ9bvv3LzZT7VDXP6yBS4bMu11no-DBui_WV5JcHLH~AmvafBFkLY7FvJ1KR249WMbEuRcrArbVZkxUHTv7FiL7GYWpC2k0p1OYew?utm_source=outreach&utm_medium=email&utm_content=marketing-general&utm_campaign=FY27_Q1_Japan_Zoom_Experience_Day_JP79244&utm_zcid=29020

当社は、米Zoom Communications, Inc.の日本法人であるZVC JAPAN 株式会社、および伊藤忠テクノソリューションズ株式会社との共同セッションに登壇します。セッションテーマは「住民対応改革」です。

本セッションでは、以下の内容について紹介します。

◎奈良市における取り組み

- AIを活用した電話業務の効率化に関する取り組み- 住民サービス品質の向上と職員負担軽減の両立に向けた考え方- 自治体における導入および運用のポイント

セッションでは、奈良市におけるAIを活用した住民対応の取り組みを事例として紹介します。奈良市では、Zoom Phone／Zoom Contact Center／Zoom Virtual Agentを組み合わせた統合基盤の構築を進めています。本取り組みは、自治体における国内初の事例であり、新たな住民対応のモデルとして位置づけられています。

当社はBPOパートナーとして、以下の支援を行っています。

◎今後の展開

- 問い合わせ窓口の運用設計- AIによる一次受付・および自動応答の設計- 有人対応との連携設計- 応答データの分析および改善

当社は、奈良市での取り組みを通じて得られた知見をもとに、自治体における住民対応の高度化を支援していきます。今後も、AIとBPOを組み合わせた運用モデルの提供を通じて、持続可能な行政サービスの実現に貢献してまいります。

◎イベント情報

イベント名：Zoom Experience Day 2026

日時：2026年4月14日（火）11:00～18:30（受付開始 10:15）

※当社は14:00～14:30に登壇予定です。

登壇者：エスプールグローカル 執行役員 営業本部 DX企画部長／高橋 晋吾

「Zoomで進化するDX ― CTC×エスプールグローカルが語る住民対応における顧客体験の成功を探る」

会場：TAKANAWA GATEWAY Convention Center（東京都港区高輪2-21-2）

開催形式：リアルイベント（対面）

参加費：無料（事前登録制）

主催：ZVC JAPAN株式会社

▼申込方法

参加をご希望の方は、以下より事前にお申し込みください。

イベント参加申し込み :https://events.zoom.us/ev/Ap_w0QZKiyiJ9bvv3LzZT7VDXP6yBS4bMu11no-DBui_WV5JcHLH~AmvafBFkLY7FvJ1KR249WMbEuRcrArbVZkxUHTv7FiL7GYWpC2k0p1OYew?utm_source=outreach&utm_medium=email&utm_content=marketing-general&utm_campaign=FY27_Q1_Japan_Zoom_Experience_Day_JP79244&utm_zcid=29020

▼会社概要

商 号 ：株式会社エスプールグローカル

所在地 ：〒101-0021 東京都千代田区外神田1-18-13 秋葉原ダイビル10階

責任者 ：社長執行役員 佐久間 雄介

事業内容：自治体向けBPOサービス

設 立 ：2021年

公式サイト：https://glocal.spool.co.jp/

▼本件に関するお問合せ先

株式会社エスプールグローカル 営業部 高谷(たかたに)

TEL：03-6859-6563

Mail：bpo@spool.co.jp

HP：https://glocal.spool.co.jp/contact/