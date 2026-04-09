プロeスポーツチーム「FENNEL」Pokemon UNITE部門、「Pokemon UNITE Asia Champions League 2026 FINALS」にて全勝でアジア王者に輝く

株式会社Fennel

株式会社Fennel（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：高島 稜、以下「FENNEL」）が運営するプロeスポーツチーム「FENNEL」のPokemon UNITE部門は、2026年3月28日～29日に横浜BUNTAI（神奈川県横浜市）にて開催された「Pokemon UNITE Asia Champions League 2026 FINALS」（以下「PUACL2026 FINALS」）において優勝したことをお知らせいたします。

本大会はアジア5地域のリーグ予選を勝ち抜いた16チームがアジア王座を争う、ポケモンユナイト競技シーン最大規模の国際大会です。FENNELはトーナメントを通じて一度も敗れることなく全勝で勝ち上がり、グランドファイナルではREJECTを3-2のフルセットで下してアジア王者の座を獲得しました。

この結果により、2026年8月にアメリカ・サンフランシスコで開催される世界大会「2026 Pokemon UNITE World Championships」（WCS2026）への出場権を獲得しています。

PUACL2026 FINALSについて

「Pokemon UNITE Asia Champions League 2026 FINALS」は、日本・東南アジア・インド・中南米・中国の5地域から合計16チームが出場するオフライン国際大会です。ダブルエリミネーション方式のトーナメントをBo3（2本先取）で実施し、グランドファイナルではアッパーブラケット側に1勝のアドバンテージが付与されました。試合には一度使用したポケモンを以降のゲームで選択できない「フィアレスドラフト」ルールが適用され、選手のキャラクタープールの広さと戦略的対応力が求められる形式で行われました。

FENNELはPUACL2026 Japan Leagueにおいてグループステージを全チーム中1位で通過し、2月15日のPlayoffでも全試合をストレートで制して日本王者としてFINALSに出場。Day1ではGodLike Esports（インド）、CACM Esports（中南米）に連勝してアッパーブラケットを維持し、Day2のアッパーセミファイナルでRival Esports、アッパーファイナルでDignitasを撃破してグランドファイナルへ進出しました。

グランドファイナルでは、ロワーブラケットから6連勝で勝ち上がったREJECTとの日本勢同士の頂上決戦となりました。アッパーブラケット勝者として1ゲームのアドバンテージを持って臨んだFENNELに対し、REJECTも2ゲームを奪い返す意地を見せましたが、FENNELが最後まで崩れることなくシリーズを制し、アジアの頂点に立ちました。

チームメンバー

FENNEL Pokemon UNITE部門について

ak1（選手）b1（選手）Mame（選手）Ma・sh1o（選手）py1（選手）setsunai（選手：リザーブ）

FENNEL Pokemon UNITE部門は、2024年に米ハワイ・ホノルルで開催された「ポケモンワールドチャンピオンシップス2024（WCS2024）」において、日本のMOBAタイトルチームとして史上初となる世界大会優勝を達成しています。今回のPUACL2026 FINALS優勝により、Japan League日本王者・アジア大会優勝・世界大会出場権獲得と、2026シーズンにおいても国内外で圧倒的な競技力を示しています。

2026年8月にサンフランシスコで開催されるWCS2026では、2024年に続く世界王座の獲得を目指します。

FENNELについて

2019年に設立。2026年現在、10タイトルにわたるeスポーツ部門を展開。VALORANT部門は日本国内で4度の優勝、Pokemon UNITE部門は2024年夏に世界一に輝くなど全部門で国内最高水準の競技成績を誇るプロeスポーツチームです。

eスポーツ業界内でも先駆けて大会運営事業、アパレル事業を展開しています。主催するeスポーツ大会ブランド「FFL」は黎明期のeスポーツシーンに対し、毎週のイベントや国際大会、学生大会などを開催。最大同時接続者数は12万人を記録するなど、シーンの盛り上がりを支えました。アパレル事業ではDIESEL、WIND AND SEAなどとのコラボレーションを実施。チーム合計のSNS総フォロワー数は480万人、YouTube総再生回数は7億回を超え、eスポーツシーンにおける強固なファンベースとeスポーツファンを始めとする若者シーンの知見を活かしたマーケティング、エンターテイメント事業も行うなど、日本eスポーツシーンを牽引していく企業です。

会社概要

会社名：株式会社Fennel

代表取締役会長：遠藤 将也

代表取締役社長：高島 稜

所在地：東京都渋谷区南平台町16-28 Daiwa渋谷スクエアビル6階

設立日：2019年10月

ホームページ：https://fennel-esports.com

公式 X：https://x.com/FENNEL_official

公式オンラインストア：https://fennel-store.com

FENNEL STUDIO：https://www.fennel-studio.com

公式 YouTube：https://www.youtube.com/c/FENNEL_official

FFL公式 YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCrQOCBkjJ3_ozfjFDf_AgQw