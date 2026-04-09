福岡・九州グルメと春夏ケアアイテムが席巻！インバウンド人気コラムランキング【2026年3月】

株式会社 Payke

株式会社Payke（本社：沖縄県那覇市、代表取締役：古田奎輔、以下「Payke」）は、2026年3月時点の自社アプリ内コラム記事のデータを集計し、訪日外国人ユーザーがどのようなテーマに関心を寄せているかを分析しました。今回の調査は、Paykeアプリを利用する訪日外国人ユーザーの閲覧データをもとに、人気コラムのランキングをまとめたものです。

サマリー

Paykeコラム人気ランキングトップ10（2026年3月）

- Payke編集部おすすめ【2026年春夏】マストバイ商品記事が閲覧数ランキング1位を獲得- 福岡・九州エリアを特集した記事が2位・3位にランクイン。地域特化型コンテンツへの関心が高まる傾向- 桜・春限定スイーツなど季節感のある記事や、NetflixのIPを活用した体験型コンテンツも上位にランクイン

今回の調査では、旅行先の地域に密着したお土産・グルメ情報や、春の季節感を活かしたコンテンツへの関心が高まる傾向が見られました。

なかでも1位となった「Payke編集部おすすめ【2026年春夏】日本旅行で選びたいマストバイ商品10選」は、訪日旅行者が旅行前に「何を買うべきか」を具体的にイメージできる編集部セレクト記事として多くの閲覧を集めました。

また、福岡・九州エリアを特集した記事が2位・3位にランクインしている点も特徴的です。桜の開花情報やセブンーイレブンの春限定スイーツなど、季節性の高いコンテンツも上位に入っています。

以下は、2026年3月に最も読まれたコラムTop10です。

注目の人気記事解説

[表: https://prtimes.jp/data/corp/22289/table/79_1_b9fb88e46920c0f38c78e7789e6c4517.jpg?v=202604090451 ]

上位にランクインした記事からは、旅行先でのリアルな購買・体験行動に直結するテーマへの関心が高まっている傾向が見られました。特に、地域特化型のお土産ガイドや、春ならではの季節限定コンテンツが高い閲覧数を記録しています。

以下、特に反響の大きかった3つの記事について解説します。

Payke編集部おすすめ【2026年春夏】日本旅行で選びたいマストバイ商品10

コラム内容サマリー

本コラムでは、春夏の日本旅行中に「滞在中にすぐ使えて、帰国後も役立つ」ケアアイテムをPayke編集部がセレクトし、用途・お悩み別に紹介しました。紫外線対策の日焼け止め（スキンアクアシリーズ）、ダメージヘアの集中ケア（ギュットコルセットヘアマスク）、インナーケアサプリ（THE LYPOビタミンCカプセル・ロートV5）、目薬（me+me・リセ・Vロートプレミアム）、スポットケアクリーム（メンソレータムシリーズ）など、ドラッグストアで手軽に購入できる実用的なアイテムを幅広く取り上げています。自分用のケアはもちろん、「日本らしくて実際に使えるおみやげ」を探している訪日旅行者にも訴求する内容です。

なぜ注目されたか

本記事は2026年3月の閲覧数ランキングで1位を獲得し、シェア数でも最多を記録しました。「春夏」という季節感と、「滞在中に使える・持ち帰れる」という実用的な切り口の組み合わせが、旅行計画中のユーザーの関心を集めた可能性があります。また、UV・ヘアケア・目薬など幅広い用途をカバーしているため、さまざまなニーズを持つ読者に刺さりやすい構成であったことも、高い閲覧数につながったと考えられます。

福岡旅行で買いたい！日本人にも愛されるおすすめお土産6選

コラム内容サマリー

本コラムでは、福岡旅行で購入できるおすすめのお土産を6品紹介しました。九州・福岡ならではのフード土産として「博多通りもん」（ミルクあん入り西洋和菓子）、「うまかっちゃん」（九州定番の袋とんこつラーメン）、「めんべい」（明太子せんべい・3フレーバー）、「九州限定ハッピーターン明太子味」を取り上げています。また、健康志向の訪日旅行者向けに「賢者の食卓 ダブルサポート」（特定保健用食品）、コスメお土産として「マジョリカ マジョルカ ラッシュジェリードロップ EX」も紹介。九州・福岡限定商品と全国定番アイテムをバランスよく取り上げた、実用性の高い構成となっています。

なぜ注目されたか

福岡は空港から市内まで約10分とアクセスが良く、短い滞在でも観光とショッピングを楽しめる都市として訪日旅行者に人気が高まっています。「日本人にも愛される」という切り口が信頼性の高い情報として響いた可能性があります。また、フード・健康食品・コスメとカテゴリが幅広く、幅広い読者層のニーズをカバーできる構成が高い閲覧数につながったと考えられます。シェア数でも2位を記録しており、SNSでの拡散力も高かったことがうかがえます。

韓国人スタッフ激推し！九州の味ローカルインスタント麺「うまかっちゃん」

コラム内容サマリー

本コラムでは、1979年発売から46年にわたり九州で愛されてきた袋ラーメン「うまかっちゃん」（ハウス食品）を、韓国人スタッフの視点で徹底紹介しました。九州袋ラーメン売上No.1を誇る「地元の日常食」であることを伝えつつ、豚骨エキスベースの白濁スープが脂っこさ控えめ・塩味が強すぎないため韓国人の味覚にも合いやすい点を解説。長ねぎ・刻みにんにく・唐辛子粉・キムチを加える韓国風アレンジ方法も提案しています。また、主な販売先が大型スーパーであり観光客の動線にあるコンビニでは見かけにくいことや、持ち帰りやすさ・手頃な価格など、お土産としての実用情報も丁寧にカバーしています。

なぜ注目されたか

「観光向けに作られたお土産」ではなく、九州の日常の食文化をそのまま持ち帰れるという訴求が、旅行者の共感を集めた可能性があります。韓国人スタッフによる実食レポートや具体的なアレンジ方法など、読者が「自分ごと」として想像しやすいコンテンツ構成も高い閲覧数につながったと考えられます。ランキング2位の福岡お土産記事でも紹介された商品であり、3月はうまかっちゃんへの関心が全体的に高まった月といえます。

最後に

今回のランキングからは、訪日旅行者が「旅行先の具体的な地域情報」や「実際に現地で使える・持ち帰れる実用情報」に高い関心を持つ傾向が見られました。特に福岡・九州エリアを特集した記事が2位・3位にランクインしており、地方エリアへの旅行需要の高まりを反映しています。

また、桜・春限定スイーツなど季節性のあるコンテンツや、ドラッグストアで購入できる実用的なケアアイテムを紹介する記事も上位に入っており、「どこで何を買うか・どう使うか」が具体的に分かるショッピングガイド型コンテンツへの関心が引き続き高いことがうかがえます。

今後もPaykeでは、訪日旅行者の行動データをもとに、購買行動や関心の変化を継続的に分析し、企業や自治体のマーケティング戦略に活用できる情報を発信してまいります。

Paykeが実現する、訪日外国人向けマーケティングの新たな可能性

Paykeはインバウンド向けにさまざまなソリューションを提供しています。累計550万ダウンロードを超えるユーザ基盤と、そこから得られる豊富なデータから、各企業様のニーズに合わせたご提案が可能です。

旅マエ、旅ナカ、旅アトでのユーザへのリーチ： ユーザの9割は旅マエでPaykeをダウンロード。そのうち7割が3ヶ月以内に来日します。旅マエ段階でアプリ内で購入商品を探しているユーザも多く、効率的なアプローチが可能です。

インバウンドの購買関連データ： いつ、どこで、誰が、どの商品を手に取ったかが把握できます。属性毎のトレンドや、特定チェーンでの傾向などマーケティング戦略立案に活用できるデータを保持しています。

アンケート調査： 直近での訪日可能性が高いユーザーに直接アンケートをとることが可能

お問い合わせ

Paykeのプロモーションメニュー、保有データ、ユーザへのアンケート、その他サービスについてご興味ございましたら こちら(https://payke.co.jp/contact) からお問い合わせください。



【会社概要】

■株式会社Payke

本社：沖縄県那覇市真嘉比２丁目５－１６

代表者：代表取締役CEO 古田 奎輔

設立：2014年11月

資本金：100百万円

ＵＲＬ：https://payke.co.jp/

概要：商品パッケージにある「バーコード」をスマホでスキャンするだけで、商品のあらゆる情報を7言語で表示することができる訪日外国人アプリ「Payke」を運営。現在、約75万点の商品データを7言語で保有し、訪日客が手に取る商品の約90%*1をカバーしています。2015年のサービス開始以来、アジア圏を中心に550万人*2以上が利用し、企業向けには広告配信やデータ提供を行うなど、累計1,200社以上の企業や団体に活用されています。さらに、「Paykeタブレット」を国内の主要小売チェーンに導入し、多くの訪日外国人に利便性を提供しています。

*1 当社実績（2024）Paykeアプリにて国内でスキャンされた回数を分母に商品情報を保有していた割合

*2 API提供先なども含む利用者