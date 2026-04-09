株式会社めぶきフィナンシャルグループ

めぶきフィナンシャルグループの常陽銀行（頭取 秋野 哲也）と足利銀行（頭取 清水 和幸）は、このたび、グループ全体の業務効率化および従業員のデジタルスキル向上を目的として、両行の従業員を対象とした「生成AIプロンプトコンテスト」を共同で開催しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

本コンテストは、デジタル技術やデータの活用を全社的に推進することで、業務効率化を加速させるとともに、部門の垣根を越えた業務改善アイデアの創出を目的として実施いたしました。

めぶきフィナンシャルグループは、今後も生成AIをはじめとするデジタル技術の活用を通じて、従業員一人一人の自発的なDXへの取り組みを推進し、経営効率の向上と地域社会の持続的成長に貢献してまいります。

記

１．プロンプトコンテストの概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/81984/table/46_1_306b542ed63360b8fc8588051d06a81f.jpg?v=202604090951 ]

２．今後の展開について

本コンテストで表彰されたプロンプトについては、全従業員が利用しやすい「プロンプトテンプレート」としての活用を検討しています。また、今回の取り組みを通じて、業務改善のさらなる可能性や特定業務向けAIツールの開発可能性を探り、グループ全体のAI活用の高度化につなげてまいります。

＜主なアイデア＞

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/81984/table/46_2_adb6ce118f7445f7451bb34ef97566f9.jpg?v=202604090951 ]

【別紙】

https://prtimes.jp/a/?f=d81984-46-22dae6cdbbe804ceabebc9bbe94b8bc0.pdf