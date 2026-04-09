RO膜（逆浸透膜）支持層市場、2031年には3.07億米ドルへ！CAGR11.3%で急成長、水不足が最大のドライバー
逆浸透膜（RO膜）の「支持層」とは、RO膜モジュール内部において、膜本体（選択膜または分離膜）がろ過機能を発揮するために不可欠な背骨にあたる基材である。具体的には、ポリエステル不織布、ポリプロピレン繊維、中空糸などを用い、高圧環境下でも膜が形状を維持しつつ効率的に水を透過させ、同時に化学的・機械的な安定性と耐久性を確保する。支持層は単なる補助部材ではなく、膜全体の性能、寿命、そして信頼性を左右する核心部材である。その役割は、水処理や海水淡水化、廃水再利用など多様なアプリケーションで増加するRO膜需要に応えるため、ますます重要性を増している。
市場の潮流：急拡大するRO膜支持層の世界市場
LP Information調査チームの最新レポートである「世界RO膜（逆浸透膜）支持層市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/598967/ro-membrane-support-material）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが11.3%で、2031年までにグローバルRO膜（逆浸透膜）支持層市場規模は3.07億米ドルに達すると予測されている。これは、グローバルな水ストレスの深刻化、都市化・人口増加、工業化の進展、気候変動による水資源の希少化が背景にある。特に、海水淡水化プラントの拡充、産業排水の再利用、排水ゼロ（ZLD）技術への注目、都市部での上下水道の老朽化などがRO膜ソリューションへのニーズを押し上げるもっとも強力なドライバーである。支持層はその基盤として、RO膜の安定運用と高効率ろ過を支える必須部品であり、市場全体の成長に直結する。“水”という“ライフラインのインフラ”を技術で支える、まさに「見えないバックボーン市場」が拡大していることを示す。
図. RO膜（逆浸透膜）支持層世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346472/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346472/images/bodyimage2】
図. 世界のRO膜（逆浸透膜）支持層市場におけるトップ7企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、RO膜（逆浸透膜）支持層の世界的な主要製造業者には、Changzhou Kangjie、Awa Paper & Technological Company、Miki Tokushu Paper Mfg.Co.,Ltd.などが含まれている。2024年、世界のトップ3企業は売上の観点から約17.0%の市場シェアを持っていた。
地域と企業による多様な戦略の描き出す未来
特にChangzhou Kangjie、Awa Paper、Miki Tokushu の3社は市場シェアで突出しており、支持材の大量供給とコスト競争力を武器に、アジア太平洋や中東、新興国市場で急速に展開している。一方で、北米や欧州では、RO膜モジュール全体を手がけるメーカー（膜本体と支持層を一体で設計・製造する企業）が高いシェアを持ち、RO装置の信頼性、エネルギー効率、アフターサービスを重視する顧客ニーズに応えている。地域別には、アジア太平洋と中東が水不足と脱塩需要を背景に最も高い成長率を示し、中国は低コスト大量生産拠点としての優位、欧州は環境規制と水再利用の高度化という政策的な追い風、北米は産業排水再利用とZLDの促進で産業ROシステムが拡大する構造が見える。加えて、日本勢は品質と信頼性を武器に高付加価値なプレミアム支持層を提供し、欧米やアジアの高級市場を狙う二極化した市場構造が進行している。
水インフラの裏方に潜む巨大な“成長の柱”
市場の潮流：急拡大するRO膜支持層の世界市場
LP Information調査チームの最新レポートである「世界RO膜（逆浸透膜）支持層市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/598967/ro-membrane-support-material）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが11.3%で、2031年までにグローバルRO膜（逆浸透膜）支持層市場規模は3.07億米ドルに達すると予測されている。これは、グローバルな水ストレスの深刻化、都市化・人口増加、工業化の進展、気候変動による水資源の希少化が背景にある。特に、海水淡水化プラントの拡充、産業排水の再利用、排水ゼロ（ZLD）技術への注目、都市部での上下水道の老朽化などがRO膜ソリューションへのニーズを押し上げるもっとも強力なドライバーである。支持層はその基盤として、RO膜の安定運用と高効率ろ過を支える必須部品であり、市場全体の成長に直結する。“水”という“ライフラインのインフラ”を技術で支える、まさに「見えないバックボーン市場」が拡大していることを示す。
図. RO膜（逆浸透膜）支持層世界総市場規模
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図. 世界のRO膜（逆浸透膜）支持層市場におけるトップ7企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、RO膜（逆浸透膜）支持層の世界的な主要製造業者には、Changzhou Kangjie、Awa Paper & Technological Company、Miki Tokushu Paper Mfg.Co.,Ltd.などが含まれている。2024年、世界のトップ3企業は売上の観点から約17.0%の市場シェアを持っていた。
地域と企業による多様な戦略の描き出す未来
特にChangzhou Kangjie、Awa Paper、Miki Tokushu の3社は市場シェアで突出しており、支持材の大量供給とコスト競争力を武器に、アジア太平洋や中東、新興国市場で急速に展開している。一方で、北米や欧州では、RO膜モジュール全体を手がけるメーカー（膜本体と支持層を一体で設計・製造する企業）が高いシェアを持ち、RO装置の信頼性、エネルギー効率、アフターサービスを重視する顧客ニーズに応えている。地域別には、アジア太平洋と中東が水不足と脱塩需要を背景に最も高い成長率を示し、中国は低コスト大量生産拠点としての優位、欧州は環境規制と水再利用の高度化という政策的な追い風、北米は産業排水再利用とZLDの促進で産業ROシステムが拡大する構造が見える。加えて、日本勢は品質と信頼性を武器に高付加価値なプレミアム支持層を提供し、欧米やアジアの高級市場を狙う二極化した市場構造が進行している。
水インフラの裏方に潜む巨大な“成長の柱”