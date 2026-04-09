健康介護市場：サービスタイプ別、ケアタイプ、介護形態、ケア対象者、エンドユーザー別―2026年～2032年の世界市場予測
健康介護市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均7.34%成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、健康介護市場調査レポートを発行・販売します。
「健康介護レポート」では需要の促進要因、提供形態の融合、医療システムリーダー用戦略的優先事項に焦点を当てた、介護環境に関する鋭い分析を言及するほか、戦略的選択を導くために、臨床範囲、提供形態、対象者層、ケア環境にわたる差別化されたサービスモデルを明らかにするセグメント主導の視点を分析します。
世界の健康介護市場規模は、2025年に2,253億6,000万米ドルと評価され、2026年の2,402億2,000万米ドルから2032年には3,700億2,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1981718-health-caregiving-market-by-type-service-care-type.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響、2025年
第7章 AIの累積的影響、2025年
第8章 健康介護市場：サービスタイプ別
第9章 健康介護市場：ケアタイプ別
第10章 健康介護市場：介護形態別
第11章 健康介護市場：ケア対象別
第12章 健康介護市場：エンドユーザー別
第13章 健康介護市場：地域別
第14章 健康介護市場：グループ別
第15章 健康介護市場：国別
第16章 米国の健康介護市場
第17章 中国の健康介護市場
第18章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・介護市場におけるセグメンテーションの知見は何ですか？
介護の異なる側面がそれぞれ独自の運営上と商業的アプローチを必要とすることが明らかになっています。
・地域による動向はどのように介護市場に影響していますか？
地理的背景が規制、人材の確保、技術の導入、パートナーシップモデルに影響を与えています。
・介護市場における企業レベルの動向は何ですか？
サービスの幅を広げる既存企業やニッチなケア包装を専門とする中堅プロバイダが存在します。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
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「健康介護レポート」では需要の促進要因、提供形態の融合、医療システムリーダー用戦略的優先事項に焦点を当てた、介護環境に関する鋭い分析を言及するほか、戦略的選択を導くために、臨床範囲、提供形態、対象者層、ケア環境にわたる差別化されたサービスモデルを明らかにするセグメント主導の視点を分析します。
世界の健康介護市場規模は、2025年に2,253億6,000万米ドルと評価され、2026年の2,402億2,000万米ドルから2032年には3,700億2,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1981718-health-caregiving-market-by-type-service-care-type.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響、2025年
第7章 AIの累積的影響、2025年
第8章 健康介護市場：サービスタイプ別
第9章 健康介護市場：ケアタイプ別
第10章 健康介護市場：介護形態別
第11章 健康介護市場：ケア対象別
第12章 健康介護市場：エンドユーザー別
第13章 健康介護市場：地域別
第14章 健康介護市場：グループ別
第15章 健康介護市場：国別
第16章 米国の健康介護市場
第17章 中国の健康介護市場
第18章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・介護市場におけるセグメンテーションの知見は何ですか？
介護の異なる側面がそれぞれ独自の運営上と商業的アプローチを必要とすることが明らかになっています。
・地域による動向はどのように介護市場に影響していますか？
地理的背景が規制、人材の確保、技術の導入、パートナーシップモデルに影響を与えています。
・介護市場における企業レベルの動向は何ですか？
サービスの幅を広げる既存企業やニッチなケア包装を専門とする中堅プロバイダが存在します。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
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マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
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