家庭用クリーニング製品市場：製品タイプ、製品形態、エンドユーザー、流通チャネル別-2026-2032年の世界市場予測
家庭用クリーニング製品市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均8.45%成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、家庭用クリーニング製品市場調査レポートを発行・販売します。
「家庭用クリーニング製品レポート」では家庭用清掃用品業界を形作る、現在の消費者の嗜好、小売業の変革、および戦略的優先事項に関する包括的な概要を言及するほか、2025年の関税措置が家庭用洗浄剤セクターの調達、価格設定、コンプライアンス関連のコスト、および戦略的な製造決定に及ぼす累積的な影響を分析します。
世界の家庭用クリーニング製品市場規模は、2025年に2,216億5,000万米ドルと評価され、2026年の2,391億7,000万米ドルから2032年には3,911億1,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1981717-household-cleaning-products-market-by-product-type.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 家庭用クリーニング製品市場：製品タイプ別
第9章 家庭用クリーニング製品市場：製品形態別
第10章 家庭用クリーニング製品市場：エンドユーザー別
第11章 家庭用クリーニング製品市場：流通チャネル別
第12章 家庭用クリーニング製品市場：地域別
第13章 家庭用クリーニング製品市場：グループ別
第14章 家庭用クリーニング製品市場：国別
第15章 米国家庭用クリーニング製品市場
第16章 中国家庭用クリーニング製品市場
第17章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・家庭用清掃用品市場における消費者の期待はどのように変化していますか？
消費者の期待は、基本的な効果から健康への安全性、環境への影響、利便性へと広がっています。
・家庭用清掃用品市場における小売業の変革はどのような影響を与えていますか？
オンラインチャネルやオムニチャネル・フルフィルメントの加速が、品揃え、パッケージング、プロモーションの力学を変えています。
・家庭用洗浄剤セクターにおける2025年の関税措置はどのような影響を与えていますか？
原材料調達、価格戦略、販売チャネルの経済性に波及する累積的な影響をもたらしています。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、家庭用クリーニング製品市場調査レポートを発行・販売します。
「家庭用クリーニング製品レポート」では家庭用清掃用品業界を形作る、現在の消費者の嗜好、小売業の変革、および戦略的優先事項に関する包括的な概要を言及するほか、2025年の関税措置が家庭用洗浄剤セクターの調達、価格設定、コンプライアンス関連のコスト、および戦略的な製造決定に及ぼす累積的な影響を分析します。
世界の家庭用クリーニング製品市場規模は、2025年に2,216億5,000万米ドルと評価され、2026年の2,391億7,000万米ドルから2032年には3,911億1,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1981717-household-cleaning-products-market-by-product-type.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 家庭用クリーニング製品市場：製品タイプ別
第9章 家庭用クリーニング製品市場：製品形態別
第10章 家庭用クリーニング製品市場：エンドユーザー別
第11章 家庭用クリーニング製品市場：流通チャネル別
第12章 家庭用クリーニング製品市場：地域別
第13章 家庭用クリーニング製品市場：グループ別
第14章 家庭用クリーニング製品市場：国別
第15章 米国家庭用クリーニング製品市場
第16章 中国家庭用クリーニング製品市場
第17章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・家庭用清掃用品市場における消費者の期待はどのように変化していますか？
消費者の期待は、基本的な効果から健康への安全性、環境への影響、利便性へと広がっています。
・家庭用清掃用品市場における小売業の変革はどのような影響を与えていますか？
オンラインチャネルやオムニチャネル・フルフィルメントの加速が、品揃え、パッケージング、プロモーションの力学を変えています。
・家庭用洗浄剤セクターにおける2025年の関税措置はどのような影響を与えていますか？
原材料調達、価格戦略、販売チャネルの経済性に波及する累積的な影響をもたらしています。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
プレスリリース詳細へ