【調査レポート】約4割が「お金や将来の生活」に不安と回答。「抱えている一番の不安」に関する意識調査を実施
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346486/images/bodyimage1】
LeadIn株式会社が運営するオンラインカウンセリングサービス「たまお悩み相談室」（https://tama-soudan.com/）は、公式Instagramの閲覧者を対象に、「あなたが抱えている一番の不安」に関する意識調査を実施いたしました。
本調査の結果、現代を生きる多くの方が、生活の基盤となる部分に強い不安を抱えながら日々を過ごしている実態が明らかとなりました。
■調査結果
全体の4割以上（43%）が、「お金や将来の生活のこと」に最も大きな不安を感じている。
次いで「心や体の健康（25%）」、「家族・パートナーのこと（25%）」が同率で並び、生活の根幹に関わる不安が上位を占める結果に。
■調査結果の詳細
【質問】あなたが抱えている一番の不安は何ですか？
・お金や将来の生活のこと：188人（43%）
・心や体の健康：109人（25%）
・家族・パートナーのこと：108人（25%）
・仕事・キャリア：29人（7%）
「お金や将来の生活のこと（43%）」が突出して多く、物価高や先行きの見えない社会情勢が、多くの方の心に重くのしかかっていることが窺えます。
また、「心や体の健康（25%）」「家族・パートナーのこと（25%）」を合わせると、全体の半数が自分自身や身近な存在に対する不安を抱えています。
仕事やキャリアといった社会的な側面の悩みよりも、より個人的で生活に密着したテーマに不安の矛先が向いていることがわかります。
■専門家（たま先生）の見解
日々のカウンセリングにおいても、「お金の不安ばかり口にする自分は卑しいのではないか」「家族のことで悩んでばかりで情けない」と、不安を抱くこと自体に罪悪感を覚えて自分を責めてしまう相談者様が多く見受けられます。
しかし、生きていく上で土台となる「お金」「健康」「家族」について不安を感じるのは、決して個人の弱さに起因するものではありません。むしろ、自身の人生や大切な人たちの暮らしに真剣に向き合い、責任を持とうとしているからこそ生じる、現代社会における切実な葛藤と言えます。
当相談室では、こうした不安を否定したり無理にかき消そうとしたりするのではなく、まずは「不安で押しつぶされそうになっている状態」を社会や周囲が一切ジャッジせずにありのまま受け止めることが、人々の心の回復における第一歩だと考えております。
■たまお悩み相談室の取り組みについて
たまお悩み相談室では、誰にも言えない本音や真っ黒な感情を、安心して手放せる場所を提供しています。
【無料】お悩み相談
匿名で文章にして吐き出し、SNS等を通じてたま先生が回答・共有する窓口です。
→お悩み相談掲示板（https://tama-soudan.com/soudan-sns）
【有料】オンライン個別カウンセリング
1対1で深く寄り添い、あなたの感情を一切ジャッジせずに受け止めるプロフェッショナルなセッションです。
→たまお悩み相談室（https://tama-soudan.com/）
■調査概要
・調査テーマ：「あなたが抱えている一番の不安」についての意識調査
・調査期間：2026年4月1日～4月2日
・調査方法：たまお悩み相談室 公式Instagramでのインターネット調査
・有効回答数：434人
・実施主体：たまお悩み相談室
■本調査データの引用・転載について
本調査データを引用・転載される際は、必ず以下のご対応をお願いいたします。
・引用元として「たまお悩み相談室」の名称を明記してください。
・引用元のページ（本記事）へのリンクを必ず掲載してください。（URL：https://tama-soudan.com/survey/20260403）
■会社概要
会社名：LeadIn株式会社
代表取締役：久米村 大地
所在地：〒277-0852 千葉県柏市旭町1-3-3-1108
設立：2025年5月
事業内容：オンラインカウンセリングサービスの運営、WEB集客支援
公式サイト：https://lead-in.co.jp/
配信元企業：LeadIn株式会社
LeadIn株式会社が運営するオンラインカウンセリングサービス「たまお悩み相談室」（https://tama-soudan.com/）は、公式Instagramの閲覧者を対象に、「あなたが抱えている一番の不安」に関する意識調査を実施いたしました。
本調査の結果、現代を生きる多くの方が、生活の基盤となる部分に強い不安を抱えながら日々を過ごしている実態が明らかとなりました。
全体の4割以上（43%）が、「お金や将来の生活のこと」に最も大きな不安を感じている。
次いで「心や体の健康（25%）」、「家族・パートナーのこと（25%）」が同率で並び、生活の根幹に関わる不安が上位を占める結果に。
■調査結果の詳細
【質問】あなたが抱えている一番の不安は何ですか？
・お金や将来の生活のこと：188人（43%）
・心や体の健康：109人（25%）
・家族・パートナーのこと：108人（25%）
・仕事・キャリア：29人（7%）
「お金や将来の生活のこと（43%）」が突出して多く、物価高や先行きの見えない社会情勢が、多くの方の心に重くのしかかっていることが窺えます。
また、「心や体の健康（25%）」「家族・パートナーのこと（25%）」を合わせると、全体の半数が自分自身や身近な存在に対する不安を抱えています。
仕事やキャリアといった社会的な側面の悩みよりも、より個人的で生活に密着したテーマに不安の矛先が向いていることがわかります。
■専門家（たま先生）の見解
日々のカウンセリングにおいても、「お金の不安ばかり口にする自分は卑しいのではないか」「家族のことで悩んでばかりで情けない」と、不安を抱くこと自体に罪悪感を覚えて自分を責めてしまう相談者様が多く見受けられます。
しかし、生きていく上で土台となる「お金」「健康」「家族」について不安を感じるのは、決して個人の弱さに起因するものではありません。むしろ、自身の人生や大切な人たちの暮らしに真剣に向き合い、責任を持とうとしているからこそ生じる、現代社会における切実な葛藤と言えます。
当相談室では、こうした不安を否定したり無理にかき消そうとしたりするのではなく、まずは「不安で押しつぶされそうになっている状態」を社会や周囲が一切ジャッジせずにありのまま受け止めることが、人々の心の回復における第一歩だと考えております。
■たまお悩み相談室の取り組みについて
たまお悩み相談室では、誰にも言えない本音や真っ黒な感情を、安心して手放せる場所を提供しています。
【無料】お悩み相談
匿名で文章にして吐き出し、SNS等を通じてたま先生が回答・共有する窓口です。
→お悩み相談掲示板（https://tama-soudan.com/soudan-sns）
【有料】オンライン個別カウンセリング
1対1で深く寄り添い、あなたの感情を一切ジャッジせずに受け止めるプロフェッショナルなセッションです。
→たまお悩み相談室（https://tama-soudan.com/）
■調査概要
・調査テーマ：「あなたが抱えている一番の不安」についての意識調査
・調査期間：2026年4月1日～4月2日
・調査方法：たまお悩み相談室 公式Instagramでのインターネット調査
・有効回答数：434人
・実施主体：たまお悩み相談室
■本調査データの引用・転載について
本調査データを引用・転載される際は、必ず以下のご対応をお願いいたします。
・引用元として「たまお悩み相談室」の名称を明記してください。
・引用元のページ（本記事）へのリンクを必ず掲載してください。（URL：https://tama-soudan.com/survey/20260403）
■会社概要
会社名：LeadIn株式会社
代表取締役：久米村 大地
所在地：〒277-0852 千葉県柏市旭町1-3-3-1108
設立：2025年5月
事業内容：オンラインカウンセリングサービスの運営、WEB集客支援
公式サイト：https://lead-in.co.jp/
配信元企業：LeadIn株式会社
プレスリリース詳細へ