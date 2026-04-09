スマート街路灯市場の規模、シェア、成長要因および予測見通し（2025年～2035年）
KD Market Insightsは、「スマート街路灯市場の将来動向および機会分析（2025年～2035年）」と題した市場調査レポートの発表を嬉しく思います。本レポートの市場範囲には、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が十分な情報に基づいたビジネス意思決定を行えるよう支援します。本調査レポートでは、KD Market Insightsの研究者が一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合他社のベンチマーキング、およびそれらのGo-to-Market（GTM）戦略の理解を行っています。
世界のスマート街路灯市場は、都市化の進展、スマートシティ構想の推進、省エネルギー照明ソリューションへの需要の高まりにより急速に成長しています。スマート街路灯は、センサー、無線通信、集中管理プラットフォームを統合した高度な照明システムであり、遠隔監視、適応型照明、エネルギー最適化を可能にします。これらのシステムは、公共の安全向上、エネルギー消費の削減、運用コストの低減に寄与し、現代の都市インフラにおいて重要な役割を果たしています。
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市場規模とシェア
世界のスマート街路灯市場は、2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）4.01％で成長し、2035年末までに39億8,000万米ドルに達すると予測されています。2024年の市場規模は24億4,000万米ドルでした。
本市場は主に政府主導のスマートシティプロジェクトとLED照明技術の普及によって牽引されています。北米および欧州は、スマートインフラの早期導入とエネルギー効率に関する強力な規制支援により大きな市場シェアを占めています。一方、アジア太平洋地域は、中国、インド、日本などにおける急速な都市開発と大規模なスマートシティプロジェクトにより、最も高い成長が見込まれています。
LEDベースのスマート街路灯は、高いエネルギー効率、長寿命、インテリジェント制御システムとの互換性により、市場を支配しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346501/images/bodyimage1】
成長要因
スマート街路灯市場の成長を促進する主な要因は以下の通りです：
スマートシティ構想の拡大：世界各国の政府が都市生活の質向上を目的にスマートインフラへの投資を拡大しています。
エネルギー効率への需要増加：適応型照明と高効率なLED技術によりエネルギー消費を大幅に削減できます。
コスト削減と運用効率の向上：遠隔監視や予知保全により、保守コストとダウンタイムを削減できます。
公共の安全とセキュリティの向上：センサーや監視システムの統合により、可視性向上とリアルタイム監視が可能になります。
IoTおよび接続技術の進展：IoTの統合により、シームレスな通信とデータ駆動型の意思決定が実現されます。
環境持続可能性目標：スマート照明は炭素排出削減に貢献し、持続可能性の取り組みを支援します。
市場セグメンテーション
スマート街路灯市場は以下のように分類されます：
コンポーネント別：
ハードウェア（LEDランプ、センサー、コントローラー）
ソフトウェア（管理プラットフォーム）
サービス
（インフラ設置の広がりによりハードウェアが最大シェア）
世界のスマート街路灯市場は、都市化の進展、スマートシティ構想の推進、省エネルギー照明ソリューションへの需要の高まりにより急速に成長しています。スマート街路灯は、センサー、無線通信、集中管理プラットフォームを統合した高度な照明システムであり、遠隔監視、適応型照明、エネルギー最適化を可能にします。これらのシステムは、公共の安全向上、エネルギー消費の削減、運用コストの低減に寄与し、現代の都市インフラにおいて重要な役割を果たしています。
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市場規模とシェア
世界のスマート街路灯市場は、2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）4.01％で成長し、2035年末までに39億8,000万米ドルに達すると予測されています。2024年の市場規模は24億4,000万米ドルでした。
本市場は主に政府主導のスマートシティプロジェクトとLED照明技術の普及によって牽引されています。北米および欧州は、スマートインフラの早期導入とエネルギー効率に関する強力な規制支援により大きな市場シェアを占めています。一方、アジア太平洋地域は、中国、インド、日本などにおける急速な都市開発と大規模なスマートシティプロジェクトにより、最も高い成長が見込まれています。
LEDベースのスマート街路灯は、高いエネルギー効率、長寿命、インテリジェント制御システムとの互換性により、市場を支配しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346501/images/bodyimage1】
成長要因
スマート街路灯市場の成長を促進する主な要因は以下の通りです：
スマートシティ構想の拡大：世界各国の政府が都市生活の質向上を目的にスマートインフラへの投資を拡大しています。
エネルギー効率への需要増加：適応型照明と高効率なLED技術によりエネルギー消費を大幅に削減できます。
コスト削減と運用効率の向上：遠隔監視や予知保全により、保守コストとダウンタイムを削減できます。
公共の安全とセキュリティの向上：センサーや監視システムの統合により、可視性向上とリアルタイム監視が可能になります。
IoTおよび接続技術の進展：IoTの統合により、シームレスな通信とデータ駆動型の意思決定が実現されます。
環境持続可能性目標：スマート照明は炭素排出削減に貢献し、持続可能性の取り組みを支援します。
市場セグメンテーション
スマート街路灯市場は以下のように分類されます：
コンポーネント別：
ハードウェア（LEDランプ、センサー、コントローラー）
ソフトウェア（管理プラットフォーム）
サービス
（インフラ設置の広がりによりハードウェアが最大シェア）