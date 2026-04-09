ローズマリー抽出物市場の規模、シェアレポート、成長要因および予測（2025年～2035年）
KD Market Insightsは、「ローズマリー抽出物市場の将来動向および機会分析（2025年～2035年）」と題した市場調査レポートの発表を嬉しく思います。本レポートの市場範囲には、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が十分な情報に基づいたビジネス意思決定を行えるよう支援します。本調査レポートでは、KD Market Insightsの研究者が一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合他社のベンチマーキング、およびそれらのGo-to-Market（GTM）戦略の理解を行っています。
世界のローズマリー抽出物市場は、さまざまな産業における天然抗酸化剤および保存料の需要増加により、着実な成長を遂げています。ローズマリー抽出物は、ローズマリー（Rosmarinus officinalis）の葉から抽出され、抗酸化作用、抗菌作用、抗炎症作用を有することから、食品・飲料、化粧品、医薬品、ニュートラシューティカル分野で広く利用されています。クリーンラベルや天然製品への志向の高まりに伴い、その採用が大きく拡大しています。
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市場規模とシェア
世界のローズマリー抽出物市場は、2025年に約2億8,000万米ドルと評価され、2035年までに約5億7,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は6.9％です。
食品・飲料分野は最大の市場シェアを占めており、ローズマリー抽出物は加工食品の酸化防止や保存期間延長のための天然保存料として広く使用されています。欧州は天然成分への高い需要と合成添加物に対する厳格な規制により市場をリードしています。北米も消費者意識の向上とオーガニック製品への需要増加により重要なシェアを占めています。一方、アジア太平洋地域は食品加工および化粧品産業の拡大により急成長している地域です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346500/images/bodyimage1】
成長要因
ローズマリー抽出物市場の成長を促進する主な要因は以下の通りです：
天然・クリーンラベル製品への需要増加：消費者が合成添加物を避ける傾向にあり、植物由来成分への需要が高まっています。
食品保存用途の拡大：肉製品、スナック、油脂などにおいて、品質維持と保存期間延長のための天然抗酸化剤として広く利用されています。
化粧品およびパーソナルケア産業の拡大：抗老化作用や皮膚保護効果により、スキンケアやヘアケア製品での使用が増加しています。
健康意識の向上：抗炎症作用や抗菌作用により、サプリメントや医薬品分野での利用が拡大しています。
天然添加物に対する規制支援：各国政府や規制機関が合成化学物質の代替として天然成分の使用を推奨しています。
ニュートラシューティカル市場の成長：機能性食品やサプリメントの需要増加が市場拡大を後押ししています。
市場セグメンテーション
ローズマリー抽出物市場は以下のように分類されます：
形態別：
液体抽出物
粉末抽出物
（液体抽出物は食品や化粧品への応用のしやすさから主流）
用途別：
食品・飲料（最大セグメント）
化粧品・パーソナルケア
医薬品
ニュートラシューティカル
機能別：
抗酸化剤
抗菌剤
香料
（特に食品加工において抗酸化用途が最大シェア）
世界のローズマリー抽出物市場は、さまざまな産業における天然抗酸化剤および保存料の需要増加により、着実な成長を遂げています。ローズマリー抽出物は、ローズマリー（Rosmarinus officinalis）の葉から抽出され、抗酸化作用、抗菌作用、抗炎症作用を有することから、食品・飲料、化粧品、医薬品、ニュートラシューティカル分野で広く利用されています。クリーンラベルや天然製品への志向の高まりに伴い、その採用が大きく拡大しています。
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市場規模とシェア
世界のローズマリー抽出物市場は、2025年に約2億8,000万米ドルと評価され、2035年までに約5億7,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は6.9％です。
食品・飲料分野は最大の市場シェアを占めており、ローズマリー抽出物は加工食品の酸化防止や保存期間延長のための天然保存料として広く使用されています。欧州は天然成分への高い需要と合成添加物に対する厳格な規制により市場をリードしています。北米も消費者意識の向上とオーガニック製品への需要増加により重要なシェアを占めています。一方、アジア太平洋地域は食品加工および化粧品産業の拡大により急成長している地域です。
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成長要因
ローズマリー抽出物市場の成長を促進する主な要因は以下の通りです：
天然・クリーンラベル製品への需要増加：消費者が合成添加物を避ける傾向にあり、植物由来成分への需要が高まっています。
食品保存用途の拡大：肉製品、スナック、油脂などにおいて、品質維持と保存期間延長のための天然抗酸化剤として広く利用されています。
化粧品およびパーソナルケア産業の拡大：抗老化作用や皮膚保護効果により、スキンケアやヘアケア製品での使用が増加しています。
健康意識の向上：抗炎症作用や抗菌作用により、サプリメントや医薬品分野での利用が拡大しています。
天然添加物に対する規制支援：各国政府や規制機関が合成化学物質の代替として天然成分の使用を推奨しています。
ニュートラシューティカル市場の成長：機能性食品やサプリメントの需要増加が市場拡大を後押ししています。
市場セグメンテーション
ローズマリー抽出物市場は以下のように分類されます：
形態別：
液体抽出物
粉末抽出物
（液体抽出物は食品や化粧品への応用のしやすさから主流）
用途別：
食品・飲料（最大セグメント）
化粧品・パーソナルケア
医薬品
ニュートラシューティカル
機能別：
抗酸化剤
抗菌剤
香料
（特に食品加工において抗酸化用途が最大シェア）