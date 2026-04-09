日本の非オピオイド疼痛治療市場の規模、シェア、成長要因および予測（2025年～2035年）
KD Market Insightsは、「日本の非オピオイド疼痛治療市場の将来動向および機会分析（2025年～2035年）」と題した市場調査レポートの発表を嬉しく思います。本レポートの市場範囲には、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が十分な情報に基づいたビジネス意思決定を行えるよう支援します。本調査レポートでは、KD Market Insightsの研究者が一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合他社のベンチマーキング、およびそれらのGo-to-Market（GTM）戦略の理解を行っています。
日本の非オピオイド疼痛治療市場は、安全で依存性のない疼痛管理手法への移行が進む中で、著しい成長を見せています。非オピオイド治療には、非ステロイド性抗炎症薬（NSAIDs）、アセトアミノフェン、局所麻酔薬、外用鎮痛剤、さらには医療用大麻やボツリヌス毒素などの新興療法が含まれます。これらは、関節炎、神経障害性疼痛、がん関連疼痛、術後痛などの慢性および急性の疼痛管理に広く使用されています。
サンプルレポートはこちらから@ https://www.kdmarketinsights.jp/contact-us
市場規模とシェア
日本の非オピオイド疼痛治療市場は、2025年に約28億米ドルと評価され、2035年までに約66億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は8.7％です。
日本は、高度な医療インフラと強力な製薬産業に支えられ、アジア太平洋地域の非オピオイド疼痛治療市場において重要なシェアを占めています。薬剤クラス別ではNSAIDsが最大の収益シェアを占める一方、局所麻酔薬は最も高い成長率を示すセグメントとなっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346498/images/bodyimage1】
成長要因
日本の非オピオイド疼痛治療市場の成長を促進する主な要因は以下の通りです：
高齢化の進展：日本は世界でも有数の高齢化社会であり、関節炎や筋骨格系疾患などの慢性疼痛の有病率が高まっています。
厳格なオピオイド規制：依存性や安全性への懸念から、日本ではオピオイド処方が厳しく管理されており、非オピオイド治療への移行が進んでいます。
慢性疾患の増加：がん、神経疾患、術後疼痛の増加が、効果的な疼痛管理ソリューションの需要を押し上げています。
非依存性治療への意識向上：患者および医療提供者の間で、安全で長期的な疼痛管理手法への関心が高まっています。
OTCおよび小売流通の拡大：一般用医薬品やオンライン薬局へのアクセス向上により、治療の利用可能性が高まっています。
技術革新：経皮パッチや徐放性製剤などのドラッグデリバリー技術の進展により、治療効果が向上しています。
市場セグメンテーション
日本の非オピオイド疼痛治療市場は、以下のように分類されます：
薬剤クラス別：
NSAIDs（最大セグメント）
アセトアミノフェン
局所麻酔薬（最も高成長）
その他
製品タイプ別：
経口薬
外用製剤（ジェル、クリーム、パッチ）
注射剤
治療用途別：
整形外科および筋骨格系疼痛
神経障害性疼痛
がん性疼痛
術後疼痛
流通チャネル別：
病院薬局
小売薬局
オンライン薬局
利便性とアクセスの向上により、小売薬局およびオンライン薬局の重要性が高まっています。
課題
力強い成長にもかかわらず、本市場はいくつかの課題に直面しています。先進的な非オピオイド療法に伴う高コストや、一部治療に対する保険適用の制限が普及の妨げとなる可能性があります。また、日本における厳格な規制承認プロセスにより、新薬の導入が遅れる可能性があります。
日本の非オピオイド疼痛治療市場は、安全で依存性のない疼痛管理手法への移行が進む中で、著しい成長を見せています。非オピオイド治療には、非ステロイド性抗炎症薬（NSAIDs）、アセトアミノフェン、局所麻酔薬、外用鎮痛剤、さらには医療用大麻やボツリヌス毒素などの新興療法が含まれます。これらは、関節炎、神経障害性疼痛、がん関連疼痛、術後痛などの慢性および急性の疼痛管理に広く使用されています。
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市場規模とシェア
日本の非オピオイド疼痛治療市場は、2025年に約28億米ドルと評価され、2035年までに約66億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は8.7％です。
日本は、高度な医療インフラと強力な製薬産業に支えられ、アジア太平洋地域の非オピオイド疼痛治療市場において重要なシェアを占めています。薬剤クラス別ではNSAIDsが最大の収益シェアを占める一方、局所麻酔薬は最も高い成長率を示すセグメントとなっています。
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成長要因
日本の非オピオイド疼痛治療市場の成長を促進する主な要因は以下の通りです：
高齢化の進展：日本は世界でも有数の高齢化社会であり、関節炎や筋骨格系疾患などの慢性疼痛の有病率が高まっています。
厳格なオピオイド規制：依存性や安全性への懸念から、日本ではオピオイド処方が厳しく管理されており、非オピオイド治療への移行が進んでいます。
慢性疾患の増加：がん、神経疾患、術後疼痛の増加が、効果的な疼痛管理ソリューションの需要を押し上げています。
非依存性治療への意識向上：患者および医療提供者の間で、安全で長期的な疼痛管理手法への関心が高まっています。
OTCおよび小売流通の拡大：一般用医薬品やオンライン薬局へのアクセス向上により、治療の利用可能性が高まっています。
技術革新：経皮パッチや徐放性製剤などのドラッグデリバリー技術の進展により、治療効果が向上しています。
市場セグメンテーション
日本の非オピオイド疼痛治療市場は、以下のように分類されます：
薬剤クラス別：
NSAIDs（最大セグメント）
アセトアミノフェン
局所麻酔薬（最も高成長）
その他
製品タイプ別：
経口薬
外用製剤（ジェル、クリーム、パッチ）
注射剤
治療用途別：
整形外科および筋骨格系疼痛
神経障害性疼痛
がん性疼痛
術後疼痛
流通チャネル別：
病院薬局
小売薬局
オンライン薬局
利便性とアクセスの向上により、小売薬局およびオンライン薬局の重要性が高まっています。
課題
力強い成長にもかかわらず、本市場はいくつかの課題に直面しています。先進的な非オピオイド療法に伴う高コストや、一部治療に対する保険適用の制限が普及の妨げとなる可能性があります。また、日本における厳格な規制承認プロセスにより、新薬の導入が遅れる可能性があります。