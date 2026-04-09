グローバル産業用ロボット市場レポート：2032年までに348億米ドルに達すると予測されるのである。
サーベイレポート合同会社は、2026年4月発行の調査レポート「産業用ロボット市場」を発表しました： この調査レポートは産業用ロボット市場の予測評価を提供しています。産業用ロボット市場の成長促進要因、市場機会、課題、脅威など、いくつかの主要な市場ダイナミクスを紹介しています。
産業用ロボット市場の概要
産業用ロボットは、高精度、高速、高効率で製造タスクを実行するように設計された自動化されたプログラム可能な機械です。自動車、電子機器、金属加工など様々な産業で一般的に使用され、生産性の向上と人件費の削減に貢献している。
Surveyreportsの専門家は、産業用ロボット市場調査を分析し、2023年に生成された産業用ロボット市場規模は172億米ドルであることを発見した。さらに、産業用ロボット市場シェアは、2032年末までに348億米ドルの感動的な収益を予見する。産業用ロボット市場は、2023年と2032年の予測期間中に約14.2％のCAGRで成長することが提案されています。Surveyreportsのアナリストによる定性的な産業用ロボット市場分析によると、産業用ロボットの市場規模は、製造業の拡大、インダストリー5.0の導入急増、エレクトロニクス産業における自動化の台頭、人件費削減ニーズの増加、受託製造の増加などの結果、拡大すると考えられます。産業用ロボット市場における重要な関係者には、安川電機株式会社、ファナック株式会社、KUKA AG、三菱電機株式会社、川崎重工業株式会社、株式会社デンソー、株式会社ナチ不二越、セイコーエプソン株式会社、Durr Group、Yamaha Motor Pvt. Ltd.、Estun Automation、芝浦機械株式会社、株式会社ドーバー、株式会社オーロテック、株式会社ヒラタ、Rethink Robotics GmbHなどがあります。
当社の産業用ロボット市場調査レポートには、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、中東・アフリカ、中南米という5つの異なる地域とその国に関する詳細な分析も含まれています。また、日本のお客様のニーズに合わせた詳細な分析も行っています。
レポートのサンプルURL: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1035676
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346505/images/bodyimage1】
目次
● 産業用ロボットの市場規模、成長分析、各国の主要市場プレイヤーの評価
● 産業用ロボットの世界市場（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、中南米）の2032年までの需要と機会分析（日本を含む国別）
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場細分化分析 ロボットタイプ別, ペイロード別, コンポーネント別, 用途別, 最終用途産業別, 地域別
● 最新動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的競争機会
● 投資家向け競争モデル
産業用ロボット市場のセグメンテーション
● ロボットタイプ別 ：
o 従来型ロボット（多関節、スカラ、直交、平行、円筒）、協働ロボット
● 可搬重量別
o 15.0kgまで、15.1～50.0kg、50.1～250.0kg、250.0kg以上
● コンポーネント別
o ロボットアーム、ロボットアクセサリー、追加ロボットハードウェア、システムエンジニアリング、ソフトウェア＆プログラミング
● アプリケーション別
o ハンドリング, 溶接・はんだ付け, クリーンルーム, 加工, 分注, 組立・分解, その他
● 最終使用産業別
産業用ロボット市場の概要
産業用ロボットは、高精度、高速、高効率で製造タスクを実行するように設計された自動化されたプログラム可能な機械です。自動車、電子機器、金属加工など様々な産業で一般的に使用され、生産性の向上と人件費の削減に貢献している。
Surveyreportsの専門家は、産業用ロボット市場調査を分析し、2023年に生成された産業用ロボット市場規模は172億米ドルであることを発見した。さらに、産業用ロボット市場シェアは、2032年末までに348億米ドルの感動的な収益を予見する。産業用ロボット市場は、2023年と2032年の予測期間中に約14.2％のCAGRで成長することが提案されています。Surveyreportsのアナリストによる定性的な産業用ロボット市場分析によると、産業用ロボットの市場規模は、製造業の拡大、インダストリー5.0の導入急増、エレクトロニクス産業における自動化の台頭、人件費削減ニーズの増加、受託製造の増加などの結果、拡大すると考えられます。産業用ロボット市場における重要な関係者には、安川電機株式会社、ファナック株式会社、KUKA AG、三菱電機株式会社、川崎重工業株式会社、株式会社デンソー、株式会社ナチ不二越、セイコーエプソン株式会社、Durr Group、Yamaha Motor Pvt. Ltd.、Estun Automation、芝浦機械株式会社、株式会社ドーバー、株式会社オーロテック、株式会社ヒラタ、Rethink Robotics GmbHなどがあります。
当社の産業用ロボット市場調査レポートには、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、中東・アフリカ、中南米という5つの異なる地域とその国に関する詳細な分析も含まれています。また、日本のお客様のニーズに合わせた詳細な分析も行っています。
レポートのサンプルURL: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1035676
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346505/images/bodyimage1】
目次
● 産業用ロボットの市場規模、成長分析、各国の主要市場プレイヤーの評価
● 産業用ロボットの世界市場（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、中南米）の2032年までの需要と機会分析（日本を含む国別）
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場細分化分析 ロボットタイプ別, ペイロード別, コンポーネント別, 用途別, 最終用途産業別, 地域別
● 最新動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的競争機会
● 投資家向け競争モデル
産業用ロボット市場のセグメンテーション
● ロボットタイプ別 ：
o 従来型ロボット（多関節、スカラ、直交、平行、円筒）、協働ロボット
● 可搬重量別
o 15.0kgまで、15.1～50.0kg、50.1～250.0kg、250.0kg以上
● コンポーネント別
o ロボットアーム、ロボットアクセサリー、追加ロボットハードウェア、システムエンジニアリング、ソフトウェア＆プログラミング
● アプリケーション別
o ハンドリング, 溶接・はんだ付け, クリーンルーム, 加工, 分注, 組立・分解, その他
● 最終使用産業別