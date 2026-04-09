ピロリドン 市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年04月08に「ピロリドン市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。ピロリドンに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
ピロリドン市場の概要
ピロリドン市場に関する当社の調査レポートによると、ピロリドン市場規模は 2035 年に約 49億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の ピロリドン市場規模は約 21億米ドルとなっています。ピロリドンに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 4.9% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、ピロリドン市場シェアの拡大は、化学製造分野への旺盛な海外直接投資の流入によるものです。この投資により、生産能力の拡張、製造プロセスの最適化、そしてピロリドン誘導体の増産・供給を支えるインフラの近代化が可能となっています。
ピロリドンのバリューチェーンは多額の設備投資を要する「資産集約型」であり、生産能力の増強や設備の近代化を行う能力は、製造業全体へのマクロな資本流入動向に左右されます。米国経済分析局（BEA）のデータによれば、2024年における米国内への新規海外直接投資額は総額1,510億米ドルに達し、そのうち製造業が677億米ドルで最大のセクターとなりました。さらに、製造業の中でも化学製造分野が237億米ドルを占めています。
こうした資本流入は、製造プロセスのボトルネック解消、EHS（環境・安全・衛生）体制の強化、およびサプライチェーンの強靭化に向けたプロジェクトへの資金源となります。その恩恵は、電池、電子機器、塗料など幅広い分野で中間体として利用されるNMP（N-メチルピロリドン）や2-ピロリドンといった製品群にも及んでいます。
ピロリドンに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/pyrrolidone-market/113778
ピロリドンに関する市場調査では、市場シェアが拡大するとの見通しも示されています。これは、コンプライアンス基準を引き上げ、産業界のバイヤーをより高純度なNMP、閉ループ回収システム、および監査済みの適正な取り扱い慣行へと誘導する一連の措置が講じられるためです。こうした動きは、コンプライアンスを遵守するサプライヤーにとって、価格の適正化および販売数量の確保をさらに後押しするものとなります。
例えば、2024年6月には、米国環境保護庁（EPA）がN-メチル-2-ピロリドン（NMP）に関するTSCA（有害物質規制法）に基づくリスク管理規則案を提示しました。この案では、特定の用途の禁止、消費者向け製品における容器サイズや濃度の制限、そして最終規則の発効から1年後には工学的対策や皮膚接触防止措置を含む「職場化学物質保護プログラム（WCPP）」の導入義務付けなどが盛り込まれています。なお、EPAは、リチウムイオン電池や半導体の製造業者が、すでにこの規則で求められるのと同種の管理措置を講じていることにも言及しています。
しかし、世界的に化学物質の安全性に関する規制枠組みが強化されており、それに伴いコンプライアンス対応の複雑化や設備投資負担が大幅に増大していることから、今後数年間の市場成長は抑制されるものと予測されます。
ピロリドン市場の概要
ピロリドン市場に関する当社の調査レポートによると、ピロリドン市場規模は 2035 年に約 49億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の ピロリドン市場規模は約 21億米ドルとなっています。ピロリドンに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 4.9% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、ピロリドン市場シェアの拡大は、化学製造分野への旺盛な海外直接投資の流入によるものです。この投資により、生産能力の拡張、製造プロセスの最適化、そしてピロリドン誘導体の増産・供給を支えるインフラの近代化が可能となっています。
ピロリドンのバリューチェーンは多額の設備投資を要する「資産集約型」であり、生産能力の増強や設備の近代化を行う能力は、製造業全体へのマクロな資本流入動向に左右されます。米国経済分析局（BEA）のデータによれば、2024年における米国内への新規海外直接投資額は総額1,510億米ドルに達し、そのうち製造業が677億米ドルで最大のセクターとなりました。さらに、製造業の中でも化学製造分野が237億米ドルを占めています。
こうした資本流入は、製造プロセスのボトルネック解消、EHS（環境・安全・衛生）体制の強化、およびサプライチェーンの強靭化に向けたプロジェクトへの資金源となります。その恩恵は、電池、電子機器、塗料など幅広い分野で中間体として利用されるNMP（N-メチルピロリドン）や2-ピロリドンといった製品群にも及んでいます。
ピロリドンに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/pyrrolidone-market/113778
ピロリドンに関する市場調査では、市場シェアが拡大するとの見通しも示されています。これは、コンプライアンス基準を引き上げ、産業界のバイヤーをより高純度なNMP、閉ループ回収システム、および監査済みの適正な取り扱い慣行へと誘導する一連の措置が講じられるためです。こうした動きは、コンプライアンスを遵守するサプライヤーにとって、価格の適正化および販売数量の確保をさらに後押しするものとなります。
例えば、2024年6月には、米国環境保護庁（EPA）がN-メチル-2-ピロリドン（NMP）に関するTSCA（有害物質規制法）に基づくリスク管理規則案を提示しました。この案では、特定の用途の禁止、消費者向け製品における容器サイズや濃度の制限、そして最終規則の発効から1年後には工学的対策や皮膚接触防止措置を含む「職場化学物質保護プログラム（WCPP）」の導入義務付けなどが盛り込まれています。なお、EPAは、リチウムイオン電池や半導体の製造業者が、すでにこの規則で求められるのと同種の管理措置を講じていることにも言及しています。
しかし、世界的に化学物質の安全性に関する規制枠組みが強化されており、それに伴いコンプライアンス対応の複雑化や設備投資負担が大幅に増大していることから、今後数年間の市場成長は抑制されるものと予測されます。