日本一の収穫量を誇る和歌山県の梅をＪＡタウンで販売開始！

ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」のショップ「ココ・カラ。和歌山マルシェ」では、梅の販売を開始しました。収穫量61年連続全国１位を誇る和歌山県の梅ですが、昨年・一昨年と着果数の減少やひょう害を受け収穫量が大幅に減少しておりました。

今年は今のところ順調に生育しており、「ココ・カラ。和歌山マルシェ」では、梅干し用や梅酒・ジュース用に、「小梅」「古城梅」「パープルクイーン」を販売開始しました。４月２０日頃からは「南高梅」も販売開始予定です。（※今後の気象変動により、作柄・品質に影響がでる可能性がございます。）

なお、「ココ・カラ。和歌山マルシェ」では、開業1周年キャンペーンを開催中で、４月３０日までの期間中、先着2,000名様に「ココ・カラ。和歌山マルシェ」で使用できる500円の割引クーポンをプレゼントしております。

【ショップのおススメ商品】

〇紀州の青梅 （古城） 約５ｋｇ:Ⅼ（紀の里）

果実が極めて美しい緑色で、別名「青いダイヤモンド」と呼ばれており、収穫期が南高梅より早いのが特徴。

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g5610-30aoume5kgl/

〇紀州産小梅 【2Lサイズ】 約４ｋｇ ＜梅干し用＞(紀南)

和歌山県の本場紀州より、紀州産小梅を産地直送で梅干し用としてお届け！

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g5610-70aoume-koume2l4/

〇パープルクィーン 【２Lサイズ】 約２ｋｇ ＜梅酒用・梅ジュース用＞(紀南)

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g5610-70aoume-pq2l2/

梅ジュースや梅酒をつくると鮮やかなピンク色になる「パープルクイーン」

■「開業1周年キャンペーン」概要

１ ．販売期間：令和８年４月１日（水）～３０日（木）

２．内 容：期間中ご購入いただいた方全員に、当ショップで

利用可能な500円クーポンを先着2,000名にプレゼント

３．対象商品：ココ・カラ。和歌山マルシェショップの販売商品

４．ＵＲＬ： https://www.ja-town.com/shop/c/c5610/

【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

【公式Ｘアカウント「じぇー太【公式】」】

「じぇー太【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。

公式Ｘアカウント：https://x.com/JA_JAtown