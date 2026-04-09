2032年、フォトニック結晶ファイバー市場は65.99百万米ドル規模へ｜2026-2032年CAGR 9.6%予測
フォトニック結晶ファイバーとは
フォトニック結晶ファイバーは、クラッド部に規則的な微細孔またはマイクロ構造（蜂の巣状の空孔配列など）を導入することで、「化学ドーピングではなく構造によって」光の伝搬特性を制御する光ファイバーの一種である。孔径、間隔、リング数、幾何形状を調整することにより、分散、モードフィールド、非線形性、複屈折、損失といった主要指標を「設計可能なパラメータ」として最適化できる点が特徴である。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346503/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346503/images/bodyimage2】
図. フォトニック結晶ファイバーの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「フォトニック結晶ファイバー―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、フォトニック結晶ファイバーの世界市場は、2025年に35.34百万米ドルと推定され、2026年には37.99百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）9.6%で推移し、2032年には65.99百万米ドルに拡大すると見込まれています。
フォトニック結晶ファイバーの技術特性と性能優位性
フォトニック結晶ファイバーは、クラッド部に規則的な空孔構造を形成することで、化学ドーピングに依存せず光の伝搬特性を制御できる点に特徴がある。孔径や配列、リング数などを設計パラメータとして調整することで、分散制御、非線形性、複屈折、低損失、さらには高出力耐性を実現する。特に空芯型フォトニック結晶ファイバーは、超低遅延通信や高出力レーザー伝送に適しており、次世代データセンターや量子通信への応用が期待されている。2025年の世界生産量は84,341メートル、平均販売価格は1メートル当たり419米ドルであり、高付加価値製品としての位置付けが明確である。
フォトニック結晶ファイバーの産業チェーンと技術的課題
フォトニック結晶ファイバーの上流には、石英ガラスプリフォーム、ドーピング材料、コーティング材、プロセスガスなどが含まれる。主流の製造プロセスであるスタック・アンド・ドロー法では、多数の石英キャピラリーを精密に積層する高度な技術が要求され、歩留まりの確保と量産化が大きな技術的課題となっている。中流では構造設計から延伸、評価、モジュール化までの一貫した技術力が競争力を左右し、製造企業の粗利益率は25%～55%と比較的高い水準にある。近年では、2025年に欧州の通信事業者が空芯フォトニック結晶ファイバーを用いたデータセンター間接続の実証試験を開始するなど、商用化に向けた動きが加速している。
フォトニック結晶ファイバーの地域別競争環境
地域別に見ると、フォトニック結晶ファイバーの生産は欧州と中国に集中している。欧州は特殊光ファイバー分野での長年の技術蓄積を背景に高性能製品を提供しており、中国は完備されたサプライチェーンと旺盛な国内需要により急速に存在感を高めている。主要企業には、NKT Photonics、YOFC、GLOphotonics、fiberware GmbH、YSL Photonics、FORC-Photonicsなどが含まれる。これらの企業は、プラットフォーム型製品の展開やシステムレベルでの協業を通じて参入障壁を強化している。
フォトニック結晶ファイバーの製品構造と用途拡大
フォトニック結晶ファイバーは、クラッド部に規則的な微細孔またはマイクロ構造（蜂の巣状の空孔配列など）を導入することで、「化学ドーピングではなく構造によって」光の伝搬特性を制御する光ファイバーの一種である。孔径、間隔、リング数、幾何形状を調整することにより、分散、モードフィールド、非線形性、複屈折、損失といった主要指標を「設計可能なパラメータ」として最適化できる点が特徴である。
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図. フォトニック結晶ファイバーの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「フォトニック結晶ファイバー―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、フォトニック結晶ファイバーの世界市場は、2025年に35.34百万米ドルと推定され、2026年には37.99百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）9.6%で推移し、2032年には65.99百万米ドルに拡大すると見込まれています。
フォトニック結晶ファイバーの技術特性と性能優位性
フォトニック結晶ファイバーは、クラッド部に規則的な空孔構造を形成することで、化学ドーピングに依存せず光の伝搬特性を制御できる点に特徴がある。孔径や配列、リング数などを設計パラメータとして調整することで、分散制御、非線形性、複屈折、低損失、さらには高出力耐性を実現する。特に空芯型フォトニック結晶ファイバーは、超低遅延通信や高出力レーザー伝送に適しており、次世代データセンターや量子通信への応用が期待されている。2025年の世界生産量は84,341メートル、平均販売価格は1メートル当たり419米ドルであり、高付加価値製品としての位置付けが明確である。
フォトニック結晶ファイバーの産業チェーンと技術的課題
フォトニック結晶ファイバーの上流には、石英ガラスプリフォーム、ドーピング材料、コーティング材、プロセスガスなどが含まれる。主流の製造プロセスであるスタック・アンド・ドロー法では、多数の石英キャピラリーを精密に積層する高度な技術が要求され、歩留まりの確保と量産化が大きな技術的課題となっている。中流では構造設計から延伸、評価、モジュール化までの一貫した技術力が競争力を左右し、製造企業の粗利益率は25%～55%と比較的高い水準にある。近年では、2025年に欧州の通信事業者が空芯フォトニック結晶ファイバーを用いたデータセンター間接続の実証試験を開始するなど、商用化に向けた動きが加速している。
フォトニック結晶ファイバーの地域別競争環境
地域別に見ると、フォトニック結晶ファイバーの生産は欧州と中国に集中している。欧州は特殊光ファイバー分野での長年の技術蓄積を背景に高性能製品を提供しており、中国は完備されたサプライチェーンと旺盛な国内需要により急速に存在感を高めている。主要企業には、NKT Photonics、YOFC、GLOphotonics、fiberware GmbH、YSL Photonics、FORC-Photonicsなどが含まれる。これらの企業は、プラットフォーム型製品の展開やシステムレベルでの協業を通じて参入障壁を強化している。
フォトニック結晶ファイバーの製品構造と用途拡大