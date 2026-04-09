ローランド株式会社は、ビデオ・スイッチャーのロングセラー「V-1シリーズ」のコンパクトなサイズ感と直感的な使いやすさを継承しながら、4K対応を実現した同シリーズの最新モデル『V-1-4K』を、2026年6月25日(木)に発売します。





『V-1-4K』

『V-1-4K』 使用イメージ





【ここがポイント】

●小型ビデオ・スイッチャー「V-1シリーズ」のサイズ感、使いやすさをそのままに4K対応を実現

●小規模イベントや企業セミナーなどの演出、収録、配信に最適な簡単操作のビデオ・スイッチャー

●4KとHDを混在して使用できる柔軟な入出力を備え、既存設備を活かしたシステム構築に対応

●映像の切り替え、音声ミキシング、収録・配信に必要な機能を1台に集約し、省スペースで効率的な運用が可能





製品の詳細はこちら： https://proav.roland.com/jp/products/v-1-4k/

製品の動画はこちら： https://youtu.be/3GA8cdaIZ4s





品名 ：ビデオ・スイッチャー 『V-1-4K』

価格 ：オープン価格

発売日：2026年6月25日(木)





近年、カメラやパソコン、LEDビジョンなど4K対応機器の普及が進み、ビデオ・スイッチャーでも4K対応のニーズが高まっています。一方で、4Kに対応するビデオ・スイッチャーは大型・高価格な製品が多く、手軽に使用できる製品が少ないため、映像システム構築のボトルネックとなるケースがありました。

今回発売する『V-1-4K』は、こうした課題を解消するビデオ・スイッチャーです。10年以上にわたり好評をいただく小型ビデオ・スイッチャー「V-1シリーズ」のコンパクトなサイズ感と直感的な使いやすさを継承しながら、4K対応を実現。4KとHDを混在して使用できる柔軟性の高い入出力により、イベントやライブ配信、会議室などでの4K対応映像システムの構築をスムーズに行えます。





さらに、『V-1-4K』は、4Kカメラ1台の映像から最大4つのHD映像を切り出せるROI(Region of Interest)モードを搭載。全景や話者のアップなどの映像を作り分け、疑似的なマルチカメラ演出を行うことができます。さらに、ROI専用マルチビューで切り出し範囲をひと目で確認でき、少人数の現場でも効率的な映像演出を実現します。





また、『V-1-4K』に対応する無償のソフトウェア／アプリも多数用意。『V-1-4K』専用のリモート・コントロール・アプリのほか、映像演出ソフトウェア「Graphics Presenter」、操作画面のカスタマイズができるリモート・コントロール・アプリ「VenuSet」に対応。これらを活用して、映像のクオリティ向上やオペレーションの効率化につなげることができます。





ローランドでは、『V-1-4K』を起点に映像製品群の4K対応を進めるにあたり、4Kロゴを用いて対応モデルを視覚的にわかりやすく示し、4Kラインアップとしての認知と存在感を高めていきます。





ROIモード使用イメージ

Roland 4Kロゴ





【さらに詳しく】

●柔軟性の高い入出力

『V-1-4K』は、HDMI入力5系統、HDMI出力5系統を装備しています。入力系統のすべてにスケーラーを搭載し、4KとHDの映像が混在した状態でも使用可能。接続するすべての機器を4Kで揃える必要はありません。HDMI OUTPUT3・4にはダウンコンバート機能を備えており、4KをHDに変換して出力することもできます。





小型ながら4K/60p対応、各5系統のHDMI入出力端子を装備





●ROI(Region of Interest)モード

HDMI INPUT1に入力された4Kカメラ1台の映像からHD解像度の映像を最大4ショット切り出し、疑似的なマルチカメラ演出を実現。カメラをはじめとする機材のセッティング作業を大幅に効率化できます。

マルチビューにはROIモード専用レイアウトを搭載。iPad用アプリ「V-1-4K Remote」のROI専用画面と組み合わせることで直感的な操作を実現します。





●UVC対応USB-C端子

UVCに対応したUSB-C端子を搭載し、パソコンへドライバーをインストールする手間なく接続が可能。パソコンからは一般的なWeb カメラと同等のデバイスとして認識されるため、さまざまな配信・収録用アプリケーションで利用が可能です。USB用のスケーラーを搭載し4KをHDに変換して出力できます。





●豊富なアプリケーションに対応

・タイトル／グラフィックス生成ソフトウェア「Graphics Presenter」

アルファ・チャンネルを含む4KグラフィックスをFILL/KEY合成可能な無償のソフトウェア(Windows対応)。今回最新のVer. 3.0を公開し、『V-1-4K』に対応します。

詳細： https://proav.roland.com/jp/products/graphics_presenter/





「Graphics Presenter」 使用イメージ





・カスタマイズ可能なリモート・コントロール・アプリ「VenuSet」

操作パネルに必要なボタンとフェーダーを自由にカスタマイズして配置できる無償アプリ(Windows／macOS／iPadOS対応)。今回最新のVer. 1.2を公開し、『V-1-4K』に対応します。

詳細： https://proav.roland.com/jp/products/venuset/





・専用リモート・コントロール・アプリ「V-1-4K RCS」／「V-1-4K Remote」

グラフィカルな画面で詳細な設定や操作を行える専用のリモート・コントロール・アプリ。

PC用の「V-1-4K RCS」(Windows／macOS対応)と、iPad用「V-1-4K Remote」を用意しています。





「V-1-4K RCS」 使用イメージ





※ 「VenuSet」、「V-1-4K RCS」、「V-1-4K Remote」はUSBビデオモニタリング機能には非対応となります





●『V-1-4K』主な仕様

外形寸法：330(幅)×164(奥行)×79(高さ)mm

質量 ：1.9kg(ACアダプターを除く)





●製品写真

『V-1-4K』 トップ・パネル

『V-1-4K』 フロント・パネル

『V-1-4K』 リア・パネル

『V-1-4K』 サイド・パネル(左)

『V-1-4K』 サイド・パネル（右）

『V-1-4K』 使用イメージ(2)

『V-1-4K』 使用イメージ(3)

「VenuSet」 使用イメージ





※ 製品画像は、ニュースリリース・ページ https://www.roland.com/jp/news/1195/ よりダウンロードいただけます。

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ローランド製品サポート： https://roland.cm/contact