株式会社フタバ(所在地：新潟県三条市、代表取締役社長：江口 晃)が展開するだし専門店「ON THE UMAMI」は、2026年4月より同社ファクトリーショップ「ON THE UMAMI TSUBAME SANJO PORT」(新潟県三条市)にて、さつま芋に特化した新スイーツブランド「おいもとわたし」を始動いたします。さつま芋を素材に、店内でひとつひとつ丁寧に仕上げたスイーツ計6品(追って2品追加予定)を展開します。





ON THE UMAMI TSUBAME SANJO PORT

https://www.on-the-umami.com/tsubamesanjo-port/









■ブランドイメージ

おいもとわたし ブランドロゴ





■ブランド誕生の背景

私たち「ON THE UMAMI」は、日本の食文化の礎である「うまみ(UMAMI)」の本質と向き合い、食の枠を超えたライフスタイルを提案してきました。5年前より自社農園で一部の製品に使用する原料である、さつま芋や神楽南蛮、玉ねぎなどの栽培を始め、収穫時期には社内スタッフも応援し収穫をしています。かつお削り節の製造工場でロスとなってしまう鰹節や、だしをとった後の昆布や鰹節の残渣などを発酵させ、たい肥として再利用し、地球の環境を大切にしながらも、旨みが増したサステナブルな野菜の栽培をしています。

昔ながらの懐かしい味わいのさつま芋スイーツを、なぜ「だし専門店」が、なぜ「お芋におだし」なのか。その答えは、日本が誇る「うまみ」の相乗効果にあります。

日本人が古来より大切にしてきた「おだしのうまみ」。そして、どこか懐かしく心まで満たしてくれる「お芋のうまみ」。新ブランド「おいもとわたし」は、この二つの出会いから生まれました。

私たちは、日本人が愛してやまない二つの素材を掛け合わせ、「驚き」と「安らぎ」を同時に届けるスイーツを仕立てました。かつおや昆布が引き立てるお芋のうまみは、日常を少しだけ特別にする「ごちそう」の味わいです。

頑張った自分へのご褒美に。大切なあの人と分かち合う時間に。「お芋とおだし」が織りなす新しい調和を、どうぞお楽しみください。









■商品ラインナップ(2026年4月発売)

各商品の写真と詳細は以下をご参照ください。





(1)モンブランソフト





モンブランソフト





提供形態 ：イートイン

価格(税込)：750円

3種の昆布だしとガンジー牛乳が織りなす「だしソフト」に、濃厚な紅はるかペーストを贅沢に絞った、旨み引き立つ新感覚のモンブランソフトです。





(2)しぼりたて蜜芋モンブラン





しぼりたて蜜芋モンブラン





提供形態 ：イートイン

価格(税込)：1,100円

注文を受けてから一つ一つ丁寧にしぼり上げました。なめらかな口どけと芳醇香り、お芋本来の旨みにこだわった贅沢なモンブランです。





(3)濃厚蜜芋テリーヌ





濃厚蜜芋テリーヌ





提供形態 ：イートイン

価格(税込)：580円

新潟県産紅はるかのペーストに、ダイスにカットされたお芋や自家製シロップに漬け込んだレーズンがたっぷり入った濃厚なお芋のテリーヌです。





(4)スイートポテト





スイートポテト 三種の食べ比べセット(Dashi-po)





提供形態 ：イートイン

価格(税込)：700円

生地に鰹節を練り込むことで、噛むほどに広がる芳醇な香りと、後を引く「旨み」を引き出した、奥行きのある味わいです。そのままでも美味しいスイートポテトを、さらに引き立てる三種類の特製タレ(みたらし、あごだし、カスタード)と一緒に味の探求をお楽しみください。





(5)冷凍焼き芋





冷凍焼き芋





提供形態 ：物販

価格(税込)：400～600円

自社農園で育てた紅はるかをじっくりと焼き上げ、冷凍することで濃厚な甘さと旨みをそのままに閉じ込めました。





(6)焼き芋ブリュレ





焼き芋ブリュレ





提供形態 ：イートイン

価格(税込)：800円

濃厚で蜜感のある焼き芋に、直火で炙ったブリュレを合わせました。ブリュレのぱりぱり食感と甘く香ばしい香りが、濃厚なお芋と口の中で溶け合います。









■追って発売予定

・常温販売スイートポテト(1個・5個入り・10個入り)

・だし屋のいもケンピ









■施設概要

施設名 ： ON THE UMAMI TSUBAME SANJO PORT

住所 ： 〒955-0845 新潟県三条市西本成寺2丁目24番23号

営業時間： 10:00～17:00(カフェは11:00～17:00)

定休日 ： 毎週水曜日(祝日の場合は翌営業日が休日)

URL ： https://www.on-the-umami.com/tsubamesanjo-port/









■会社概要

商号 ： 株式会社フタバ

代表者 ： 代表取締役社長 江口 晃

所在地 ： 新潟県三条市川通中町477番地

TEL ： 0256-45-7272

FAX ： 0256-45-7165

ブランド名 ： ON THE UMAMI

ブランドサイト： https://www.on-the-umami.com/