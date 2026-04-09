だし専門店「ON THE UMAMI」が新スイーツブランド 「おいもとわたし」を2026年4月より始動
株式会社フタバ(所在地：新潟県三条市、代表取締役社長：江口 晃)が展開するだし専門店「ON THE UMAMI」は、2026年4月より同社ファクトリーショップ「ON THE UMAMI TSUBAME SANJO PORT」(新潟県三条市)にて、さつま芋に特化した新スイーツブランド「おいもとわたし」を始動いたします。さつま芋を素材に、店内でひとつひとつ丁寧に仕上げたスイーツ計6品(追って2品追加予定)を展開します。
ON THE UMAMI TSUBAME SANJO PORT
https://www.on-the-umami.com/tsubamesanjo-port/
■ブランドイメージ
おいもとわたし ブランドロゴ
■ブランド誕生の背景
私たち「ON THE UMAMI」は、日本の食文化の礎である「うまみ(UMAMI)」の本質と向き合い、食の枠を超えたライフスタイルを提案してきました。5年前より自社農園で一部の製品に使用する原料である、さつま芋や神楽南蛮、玉ねぎなどの栽培を始め、収穫時期には社内スタッフも応援し収穫をしています。かつお削り節の製造工場でロスとなってしまう鰹節や、だしをとった後の昆布や鰹節の残渣などを発酵させ、たい肥として再利用し、地球の環境を大切にしながらも、旨みが増したサステナブルな野菜の栽培をしています。
昔ながらの懐かしい味わいのさつま芋スイーツを、なぜ「だし専門店」が、なぜ「お芋におだし」なのか。その答えは、日本が誇る「うまみ」の相乗効果にあります。
日本人が古来より大切にしてきた「おだしのうまみ」。そして、どこか懐かしく心まで満たしてくれる「お芋のうまみ」。新ブランド「おいもとわたし」は、この二つの出会いから生まれました。
私たちは、日本人が愛してやまない二つの素材を掛け合わせ、「驚き」と「安らぎ」を同時に届けるスイーツを仕立てました。かつおや昆布が引き立てるお芋のうまみは、日常を少しだけ特別にする「ごちそう」の味わいです。
頑張った自分へのご褒美に。大切なあの人と分かち合う時間に。「お芋とおだし」が織りなす新しい調和を、どうぞお楽しみください。
■商品ラインナップ(2026年4月発売)
各商品の写真と詳細は以下をご参照ください。
(1)モンブランソフト
モンブランソフト
提供形態 ：イートイン
価格(税込)：750円
3種の昆布だしとガンジー牛乳が織りなす「だしソフト」に、濃厚な紅はるかペーストを贅沢に絞った、旨み引き立つ新感覚のモンブランソフトです。
(2)しぼりたて蜜芋モンブラン
しぼりたて蜜芋モンブラン
提供形態 ：イートイン
価格(税込)：1,100円
注文を受けてから一つ一つ丁寧にしぼり上げました。なめらかな口どけと芳醇香り、お芋本来の旨みにこだわった贅沢なモンブランです。
(3)濃厚蜜芋テリーヌ
濃厚蜜芋テリーヌ
提供形態 ：イートイン
価格(税込)：580円
新潟県産紅はるかのペーストに、ダイスにカットされたお芋や自家製シロップに漬け込んだレーズンがたっぷり入った濃厚なお芋のテリーヌです。
(4)スイートポテト
スイートポテト 三種の食べ比べセット(Dashi-po)
提供形態 ：イートイン
価格(税込)：700円
生地に鰹節を練り込むことで、噛むほどに広がる芳醇な香りと、後を引く「旨み」を引き出した、奥行きのある味わいです。そのままでも美味しいスイートポテトを、さらに引き立てる三種類の特製タレ(みたらし、あごだし、カスタード)と一緒に味の探求をお楽しみください。
(5)冷凍焼き芋
冷凍焼き芋
提供形態 ：物販
価格(税込)：400～600円
自社農園で育てた紅はるかをじっくりと焼き上げ、冷凍することで濃厚な甘さと旨みをそのままに閉じ込めました。
(6)焼き芋ブリュレ
焼き芋ブリュレ
提供形態 ：イートイン
価格(税込)：800円
濃厚で蜜感のある焼き芋に、直火で炙ったブリュレを合わせました。ブリュレのぱりぱり食感と甘く香ばしい香りが、濃厚なお芋と口の中で溶け合います。
■追って発売予定
・常温販売スイートポテト(1個・5個入り・10個入り)
・だし屋のいもケンピ
■施設概要
施設名 ： ON THE UMAMI TSUBAME SANJO PORT
住所 ： 〒955-0845 新潟県三条市西本成寺2丁目24番23号
営業時間： 10:00～17:00(カフェは11:00～17:00)
定休日 ： 毎週水曜日(祝日の場合は翌営業日が休日)
URL ： https://www.on-the-umami.com/tsubamesanjo-port/
■会社概要
商号 ： 株式会社フタバ
代表者 ： 代表取締役社長 江口 晃
所在地 ： 新潟県三条市川通中町477番地
TEL ： 0256-45-7272
FAX ： 0256-45-7165
ブランド名 ： ON THE UMAMI
ブランドサイト： https://www.on-the-umami.com/